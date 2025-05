Primera intervención en Balears con ultrasonidos para tratar el cáncer de próstata

El Hospital de Creu Roja de Palma se ha convertido en el primer centro de Balears en aplicar una innovadora técnica para el tratamiento del cáncer de próstata. La intervención, realizada durante la mañana de ayer, marca un antes y un después en la medicina oncológica de las islas gracias al uso de ultrasonidos focalizados de alta intensidad, conocidos como HIFU por sus siglas en inglés.

Xavier Bonet dirige la implantación de estas intervenciones punteras contra la enfermedad. | B. RAMON

La nueva tecnología permite destruir solo el tejido tumoral sin necesidad de cirugía ni radioterapia. Se trata de un tratamiento ambulatorio, sin incisiones, que evita muchas de las secuelas habituales de los métodos tradicionales, como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil.

Esta innovadora técnica se ha implementado por primera vez en Balears en la Creu Roja de Palma. | B. RAMON

«Es una técnica tremendamente innovadora que minimiza las complicaciones frente a los tratamientos clásicos, que afectan a toda la próstata», explicó ayer el doctor Xavier Bonet, responsable de la unidad de urología del hospital.

Rapidez

La clave del HIFU está en su precisión. A través de una sonda introducida por vía rectal, se dirigen ultrasonidos hacia el tumor, elevando la temperatura hasta los 95 grados para eliminar solo las células cancerosas. «Se consigue destruir el tejido afectado dejando intacto el resto de la próstata, y eso supone un cambio radical en la calidad de vida del paciente», destacó Bonet.

Esta técnica, que permite evitar el quirófano, acelera la recuperación y reduce la estancia hospitalaria a unas pocas horas. Es decir, el paciente entraría por la mañana y en pocas horas podría marcharse a casa, en principio sin las complicaciones ni el tiempo de recuperación asociados a la cirugía. Además, otra ventaja es que es reversible en caso de recaída.

El procedimiento ha sido posible gracias a un paso previo fundamental: la biopsia de próstata por fusión, otra técnica avanzada que permite localizar con exactitud la zona afectada. Esta herramienta diagnóstica, que el Hospital de Creu Roja implantó en 2023 y ya ha utilizado en más de un centenar de casos, permite seleccionar a los candidatos ideales para este tipo de tratamiento focal.

«Para aplicar el HIFU es imprescindible tener bien localizada la lesión tumoral. No todo el mundo puede beneficiarse de esta técnica. Deben ser pacientes jóvenes, con próstatas no muy grandes y tumores bien delimitados. Sin una biopsia dirigida que nos diga con precisión dónde está el tumor, no podríamos aplicar este tratamiento focal», puntualizó el doctor Bonet. También subrayó que «es el propio paciente quien debe valorar si prefiere este enfoque para reducir al mínimo las secuelas de los tratamientos convencionales».

Inocuidad

Además de su efectividad, el tratamiento HIFU presenta tasas de curación comparables a la cirugía o la radioterapia en casos seleccionados. La ventaja está en la menor agresividad del procedimiento y en su impacto más leve en la vida cotidiana del paciente. «Comparado con las tasas relativamente altas de disfunción eréctil o incontinencia de la cirugía o la radioterapia, este tratamiento las reduce al mínimo», remarcó el urólogo.

Este avance refleja una tendencia hacia la personalización de los tratamientos oncológicos. En lugar de aplicar terapias generalizadas, la medicina se orienta cada vez más hacia estrategias adaptadas al perfil específico del tumor y del paciente. Así, la intervención marca el inicio de una nueva etapa en el abordaje de esta enfermedad, que ataca cada año a centenares de pacientes en las islas.