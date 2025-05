El Mercado de Can Planetes contará este jueves con un taller de cocina

El mercado ecológico de Can Planetes ha preparado para este jueves, 29 de mayo, una tarde con talleres de cocina y de pintura, así como actividades infantiles. Entre otras novedades, acogerá un exclusivo taller impartido por Matthieu Michel Savariaud, chef francés recientemente galardonado con el premio al Mejor Chef de 2024 por la Academia de Gastronomía de Ibiza. Chef del restaurante Es Terral, reconocido por su cocina de mercado internacional basada en productos locales, de temporada y ecológicos, y distinguido con una estrella Bib Gourmand de la guía Michelin, Savariaud ofrecerá una experiencia gastronómica única.

A partir de las 18 horas, los asistentes podrán participar en este taller de cocina donde aprenderán a preparar un ‘tartar de remolachas ibicencas’ con ingredientes frescos del mercado. Además, durante toda la jornada, habrá actividades paralelas para todos los públicos: un taller de pintura con acuarela, previa inscripción, y talleres infantiles para los más pequeños.

Can Planetes es un espacio que promueve la venta directa de productos ecológicos, frescos y de temporada, apoyando a los productores. El objetivo de este mercado es fomentar la producción local y promover el consumo de productos ecológicos de la isla. Participan este mes de mayo las entidades de Sa Torres des Xebel·lins, el Camino, Mel i Safrà, Juntos, Can Bassetes, S’ànima Herbs, Can Musón, Can Manyanet i Artesanía de la mà de Es Retorn, entre otros.