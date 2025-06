El II Foro Woman Care, organizado por la revista Woman y Prensa Ibérica, reúne a los mejores expertos de salud con perspectiva de género

Este encuentro pionero en abordar desde el análisis y la reflexión los asuntos de salud con perspectiva de género inició su andadura el año pasado con un objetivo claro: mostrar la importancia de la igualdad en la medicina y la investigación, pero también en el tratamiento de las enfermedades e, incluso, su reflejo en la sociedad y la comunicación. Porque la falta de perspectiva de género en la investigación médica puede generar desigualdades sanitarias. Este foro de análisis, reflexión y, sobretodo, propuestas para solucionarlo es el reflejo del absoluto compromiso de Woman para lograr una sanidad inclusiva.

Como destacó en el discurso de bienvenida Mayka Sánchez, directora de Woman, revista líder en su sector tanto en su edición impresa como en su versión online, "la salud ocupa un lugar primordial entre nuestros intereses, que son los de las lectoras". Por ello, sin perder el foco en lo inspiracional, el medio publica en cada número un reportaje dedicado al bienestar, tema también recurrente en los contenidos que ofrece su web. Y lo hace con una perspectiva de periodismo útil, informativo y riguroso. Además organiza eventos temáticos y jornadas para dar voz a profesionales expertos y pacientes. "Así seguimos enriqueciendo la revista con contenido útil y real", subrayó Sánchez.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, inauguró el evento. / / Sergio y Jimena

La última de esas iniciativas ha sido este II Foro WOMAN CARE, que ha ofrecido una programación diversa y voces especializadas. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, inauguró el evento destacando la labor de los comunicadores: “Podéis salvar vidas con vuestros mensajes sobre cómo cuidarse”. Como mujer, médico y seguidora de Woman, Matute remarcó la importancia de contar con medios que combinen glamour y autocuidado.“Es terapéutico” afirmó, porque “somos más que un cuerpo, somos una mente maravillosa”.

Además, Matute puso en valor el trabajo que realiza este medio contra los estereotipos físicos, la promoción de la belleza natural y el apoyo emocional en todas las etapas de la vida: “Nos preocupa la dismorfofobia, los trastornos alimentarios, la soledad en la vejez. Queremos acompañar a la mujer desde que nace”. También habló de salud ginecológica y los cribados preventivos. “Muchos cánceres de cérvix se pueden evitar con la vacuna del papiloma humano. Por eso hay que vacunar a niñas y a niños. El objetivo es erradicar este tipo de cáncer, que ha sido devastador”, subrayó. Para lograrlo, el compromiso de las instituciones es esencial.

Cáncer en la mujer: una realidad compleja y desigual

Una de las mesas más impactantes fue la dedicada al cáncer en la mujer. En ella participaban destacados especialistas como el Dr. Luis Manso, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre; el Dr. Javier Cortés, del IBCC Barcelona; Pilar Fernández, presidenta de ALMIA; y Marisa Cots, presidenta de la Asociación de Mama Ovario Hereditario (MOH).

El Dr. Manso señaló que, pese a los avances, algunos cánceres ginecológicos siguen siendo grandes desconocidos. “Hemos logrado avances en el cérvix gracias a los cribados y la vacunación, pero el cáncer de ovario sigue presentando la mayor mortalidad, con más de 3.500 casos al año. Necesitamos más investigación, visibilidad y, sobre todo, equidad”, destacó.

En la mesa dedicada al cáncer participaron el Dr. Luis Manso, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre; el Dr. Javier Cortés, del IBCC Barcelona; Pilar Fernández, presidenta de ALMIA; y Marisa Cots, presidenta de la Asociación de Mama Ovario Hereditario (MOH). / / Sergio y Jimena

La equidad fue también uno de los focos en los que incidió Pilar Fernández, que recalcó que “el cáncer de mama metastásico ha sido históricamente ignorado. Incluso las pacientes no sabían que existía. Es fundamental la información para que puedan tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida”. Pilar denunció la precariedad en el acceso a tratamientos según la comunidad autónoma: “Hay pacientes que deben empadronarse en otra comunidad para salvar su vida. No puede ser”.

Pilar Fernández aportó la perspectiva de las pacientes con enfoque de género, porque señaló, “el impacto del cáncer no es igual para todos, el género cambia radicalmente la experiencia de la enfermedad”. Citó un reciente estudio publicado en The Lancet, que destaca que el cáncer debe abordarse considerando el sexo y el género del paciente. “Las mujeres suelen ser las cuidadoras principales del núcleo familiar incluso estando enfermas. Esa doble carga no solo agrava el impacto psicológico, también tiene consecuencias laborales y económicas. No podemos permitir que una paciente de cáncer no pueda cuidarse porque debe cuidar a otros”. Para evitarlo, la presidenta de ALMIA insistió en que hay que crear políticas sociales y sanitarias que repartan ese peso.

Más allá del testimonio humano, Fernández reclamó datos y estudios porque “en España estamos por encima de la media en supervivencia, pero seguimos lejos de países europeos con mejores resultados. Hay que preguntarse qué errores estamos cometiendo y cómo podemos corregirlos”. En ese sentido propuso fortalecer las bases de datos poblacionales sobre cáncer. “Y que se compartan entre comunidades autónomas. No puede ser que en algunas regiones tengamos datos fiables y en otras prácticamente nada. Esto ayudaría a mejorar la equidad y la supervivencia”.

Por su parte, Javier Cortés lanzó un dato esperanzador: “El 82% de los casos de cáncer de mama son curables. Nuestro objetivo es cronificar todos los casos de mama metastásico y curar lo máximo posible”. Además el médico recibió el aplauso de la audiencia al recordar que el cáncer es una enfermedad que afecta a la intimidad de las mujeres por eso hace falta apoyos extra e integrales.

En ese sentido, Marisa Cots añadió que “una buena cirugía puede cambiarte la vida. Pero también necesitamos apoyo psicológico y emocional. Hay chicas jóvenes que deben extirparse las mamas y no pueden mirarse al espejo”. Por eso, recordó que el acceso a la información veraz “es especialmente importante en el cáncer ginecológico, al que llamamos el asesino silencioso”. Entre las medidas que propuso subrayó la necesitad de “hacer una analítica para ver las mutaciones y poder salvar vidas". Cots recalcó que lo ideal sería que esa analítica se realizara a todas las mujeres. La mesa contó con la colaboración de las Alianzas Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Alianza MSD AstraZéneca.

Conciliación y cáncer: una carga extra para las mujeres

En la siguente mesa, Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, hablaron del cáncer desde la experiencia vital y social. “Cuando te dan un diagnóstico siendo madre, todo se multiplica: miedo, incertidumbre, precariedad. Nos falta información desde el principio, y eso indigna”, explicó Laura Baena, que contó a los asistentes que ha vivido recientemente la experiencia de acompañar a su madre con cáncer.

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y Marta Moreno, Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, hablaron del cáncer desde la experiencia vital y social. / / Ximena y Sergio

La creadora del club que apoya la conciliación contó cómo muchas mujeres con cáncer siguen siendo las principales cuidadoras de sus hijos y mayores, sin recibir ayuda suficiente. “Una mujer no puede sobrevivir con 800 euros de ayuda, hay mucha precariedad en el cáncer. Y la conciliación, en el mejor de los casos, se llama abuela, me decían algunas de las malasmadres cuando les pregunté al respecto para venir a este foro”.

Sandra Ibarra denunció el estigma que aún rodea el cáncer. “Hace años casi no me daban la mano por tener cáncer ginecológico. Hoy seguimos arrastrando miedo y vergüenza”, reconoció. También pidió más educación en salud y recordó la necesidad del derecho al olvido oncológico porque “no podemos permitir que una superviviente no pueda adoptar o acceder a una hipoteca por haber tenido cáncer”. Además, Ibarra hizo un llamamiento a una investigación con perspectiva de género: “se investiga con ratones machos, no hembras, porque nuestras hormonas molestan. La consecuencia es que muchas veces las mujeres acabamos sobremedicadas”. También resaltó la necesidad de que haya un protocolo para que las personas con cáncer puedan decidir adecuadamente si quieren ser padres o madres.

Por su lado, Marta Moreno pidió políticas internas más flexibles en las empresas y lamentó los retrasos en la financiación pública de medicamentos ya aprobados en Europa. “Estamos entre los mejores en investigación, los segundos tras China. Hemos superado incluso a Estados Unidos”, celebró, pero añadió que “estamos entre los peores en cuanto a financiación”. La mesa contó con la colaboración de AstraZeneca.

Salud mental y enfermedades invisibles

La mesa sobre salud mental visibilizó otro de los grandes temas en cuanto a salud femenina, la salud mental relacionada con enfermedades. Sandra Ros, psicóloga del Hospital Sant Pau, explicó que enfermedades crónicas como la dermatitis atópica o los trastornos autoinmunes tienen un impacto emocional brutal porque “no es solo el dolor físico. Es el insomnio, la autoestima, las relaciones personales. A veces ni se tolera el contacto físico”.

La mesa en la que participaban Sandra Ros, psicóloga del Hospital Sant Pau, África Luca de Tena, de la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica, escritora y actriz Almudena Cid, y la actriz Paloma Bloyd. / / Sergio y Jimena

Mientras, África Luca de Tena, de la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica, conmovió a los asistentes al hablar de su experiencia personal, y contó cómo pasaba días sin mirarse al espejo, viviendo con la luz apagada. “Es agotador. Las mujeres sufrimos además el añadido de la presión estética. Pedimos que se receten asociaciones de pacientes porque el apoyo emocional es vital y nosotros podemos proporcionarlo”, reveló.

La deportista, escritora y actriz Almudena Cid, que ha convivido con el dolor desde su infancia como gimnasta olímpica, reflexionó como “los deportistas de élite nos acostumbramos a convivir con el dolor. Pero a nuestro lado, mientras dura nuestra carrera deportiva, tenemos equipos multidisciplinares. Pero los pacientes, que también son héroes, se sienten abandonados. Liderar desde la experiencia es necesario. Hay que poner palabras al dolor”. La gimnasta recordó que los JJOO de Tokio fueron los de la salud mental gracias al ejemplo de deportistas como Simone Biles, algo “muy necesario para lograr una sociedad mejor”.

En su intervención, la actriz Paloma Bloyd ha contado que desde los doce años sufre migrañas crónicas, por eso “comprendo lo de intentar normalizar el dolor”. Además, la intérprete ha confesado que cuando perdió a su padre necesitó ayuda y buscó psicólogo: “Me dieron cita para más de un año y medio después, así que solo te queda recurrir a uno privado”. Con todo, se considera una privilegiada porque lleva años haciendo terapia y psicoanálisis, “es mi refugio, deberíamos poner el foco en la inteligencia emocional desde pequeñitos, desde el cole, eso nos ayudaría a mejorar mucho la salud mental.” La mesa contó con el apoyo de Incyte.

El peso de lo invisible: obesidad y estigmas

La jornada prosiguió con una mesa sobre obesidad, enfermedad que afecta de forma creciente a la población femenina. La Dra. Ana Cebrián insistió en que “el mito fundamental que debemos derribar es la culpabilización de las personas que viven con obesidad. Es una enfermedad crónica y multifactorial; nadie quiere estar así por gusto. Hay que dejar de culpar al paciente”. Como consecuencia de ello, señaló que hasta hace poco no diagnosticaban de obesidad para no estigmatizar al paciente". En cuanto a género, diferenció a mujeres "suelen ir a consulta para perder peso", y a hombres "que lo hacen por enfermedades asociadas". Pero recalcó: "las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres, y detrás de esa cifra se esconde muchas veces la obesidad."

En la mesa de obesidad y estigmas participaron la Dra. Ana Cebrián, El Dr. José Antonio Sacristán, endocrinóloga Laura Bartolomé y Ángela Quintas, experta en nutrición clínica. / / Sergio y Jimena

Por su parte el Dr. José Antonio Sacristán,director médico de Lilly España habló del peso de lo invisible en esta dolencia. Para explicarlo comentó que “el 75% de los pacientes con obesidad ya tienen una enfermedad asociada cuando consultan. Pero solo un 40% está diagnosticado. Y si no se diagnostica, no se trata”. Señaló que la obesidad resta cinco años de vida, y hasta nueve si es severa. El médico advirtió que la mala alimentación y el sedentarismos son los grandes aliados de la obesidad, “la vida actual no favorece un peso saludable”.

Desde Lilly han lanzado la campaña El peso de lo invisible, para mostrar que el problema de la obesidad es todo lo que no se ve. "Hablamos de “obequidad”, hace falta conocer esta enfermedad y entender a los pacientes. Es clave individualizar los tratamientos y concienciar de que la obesidad es mucho más que una simple cuestión de pérdida de peso", apuntó el Dr. Sacristán.

La endocrinóloga Laura Bartolomé, autora de 'Pierde grasa, gana vida' subrayó la importancia de dejar de hablar únicamente de peso: “La grasa visceral se relaciona con más de 200 enfermedades. Hay que entender las causas emocionales y hormonales. En la menopausia, por ejemplo, la redistribución de la grasa aumenta el riesgo cardiovascular”. La médica señaló que el 80% de sus pacientes son mujeres, "buscamos más ayuda, nos exigimos más y pesa mucho la estética”. Además explicó que "el mecanismo del apetito es muy complejo e individualizado. Un cerebro hambriento puede impedirte sentir saciedad porque no segregas suficiente grelina, por ejemplo". Por eso, "las consultas sobre obesidad deberían ser largas. Hay que preguntar mucho, por todos los factores que podrían estar influyendo".

Por su parte, Ángela Quintas, experta en nutrición clínica, reivindicó el papel de las redes sociales para divulgar con rigor: “Se ha generado mucha polarización. Uno de los grandes problemas es que aún se banaliza la obesidad y se estigmatiza a quienes la sufren”. Eso sí, destacó una evolución. "Cuando empecé hace 20 años a divulgar, la gente no sabía lo que era un adipocito; ahora saben mucho más. Gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación, llegamos a lugares y a personas a las que antes no alcanzábamos", subrayó. La mesa contó con la colaboración de Lilly.

Nuevas terapias, nuevos efectos

La última mesa que se celebró en el II Foro Woman Care estaba dedicada a la piel, el órgano más grande del cuerpo, pero también uno de los más olvidados cuando se habla de cáncer. Sin embargo, hasta un 90% de los pacientes oncológicos sufren complicaciones cutáneas, según se destacó en la mesa de expertos en dermatología celebrada en el evento.

En la mesa de dermatología participaron Dr. Guillermo Servera, dermatólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Soledad Reparaz, Training Manager en Pierre Fabre Academy y la presentadora Laura Sánchez. / / Sergio y Jimena

El Dr. Guillermo Servera, dermatólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, abrió la sesión con un repaso a la situación clínica: “Con la llegada de terapias como la inmunoterapia o las terapias dirigidas, los pacientes viven más, pero también sufren más efectos secundarios dermatológicos. Es un precio que pagamos por mejorar los tratamientos, pero aún tenemos mucho por hacer”.

Además, advirtió sobre la proliferación de contenidos engañosos en redes sociales: “Hay muchísima desinformación y un negocio enorme alrededor del cuidado de la piel. Los pacientes deben saber diferenciar lo que funciona de lo que no. Hay productos que no solo no ayudan, sino que pueden ser perjudiciales”. Su recomendación fue directa y sencilla: “La mejor crema solar es la que uno se pone”. Porque la prevención, en especial frente al cáncer de piel, “debe empezar en la infancia”.

Desde su doble rol como paciente y defensora de los derechos de quienes atraviesan la enfermedad, Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC),. recordó que “muchos tratamientos oncológicos tienen que interrumpirse por problemas dermatológicos”. Y sin embargo, destacó que estas dolencias “a veces se trivializan, cuando la piel afecta al sueño, al dolor, al picor, y también, a tu autoestima”. Aparte, Barragán alertó sobre el riesgo de segundos cánceres en pacientes oncológicos y abogó por una atención más integral: “Los problemas cutáneos son multifactoriales y hay que tratarlos como parte del conjunto del proceso oncológico, no como algo superficial”.

Educar desde la infancia

Desde el ámbito de la formación, Soledad Reparaz, Training Manager en Pierre Fabre Academy, insistió en que la educación en el cuidado de la piel es un asunto de salud pública. “Cuando te diagnostican cáncer, el objetivo inmediato es salvar la vida, pero nadie te explica cómo cuidar tu piel. Y está demostrado que un cuidado adecuado reduce los efectos secundarios y evita que haya que parar tratamientos”, destacó. En ese sentido destacó la iniciativa Skin & Cancer, enfocada en mejorar la calidad de vida de los pacientes durante los tratamientos oncológicos y posteriormente. Ayuda a prevenir toxicidades cutáneas aportando mucha información útil y práctica, además de tratar efectos secundarios y ofrecer apoyo psicológico y herramientas de formación. Reparaz también valoró los avances en concienciación y hábitos preventivos, aunque señaló que queda camino por recorrer. “Hay que enseñar a los niños desde los tres o cuatro años a ponerse el protector solar solos, como cuando les enseñas a cepillarse los dientes. No es estética, es salud”, sugirió.

Una piel que es armadura y reflejo

Por su parte, la modelo y actriz Laura Sánchez aportó una mirada muy persona.“No le damos a la piel la importancia que tiene hasta que ya es tarde. Yo misma, como paciente crónica de diabetes tipo 1, sé lo que es que se resienta el cuerpo. He aprendido a aceptarlo, pero me habría ahorrado mucho si hubiera sido más constante antes”, confesó. También reivindicó una el cuidado personal ya que “la piel es nuestra única armadura, el vestido que tenemos. Hay que cuidarlo con constancia. Y también soltar esa presión estética que, sobre todo las mujeres, nos autoimponemos. Esa carga no sirve para nada. Lo que importa es estar bien por dentro. Lo demás, con arrugas o sin ellas, es secundario”. En su intervención, también hizo un alegato contra la obsesión por la perfección física: “El espejo no debe dictar tu valía. La investigación y la aparatología ayudan, pero lo primero es aceptar quiénes somos. La piel refleja eso también”.

Así acabó una jornada caracterizada por la información rigurosa de los expertos, la experiencia personal inspiradora de pacientes, activistas y representantes de la sociedad, la ciencia y la industria. Todos ellos dejaron claro que es necesario el compromiso de toda la sociedad para seguir avanzando en una sanidad más equitativa e inclusiva, donde los y las pacientes encuentren cobijo y apoyo. Justo, el compromiso que promueven la revista Woman y Prensa Ibérica. El compromiso de todos.