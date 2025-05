La UIB premia a las mentes olímpicas de las Pitiusas

Las Olimpiadas son un macroevento deportivo multidisciplinar con una enorme repercusión internacional que se celebra cada cuatro veranos. Pero también dan nombre al certamen educativo que reconoce anualmente el trabajo de las mejores mentes jóvenes tanto de las Balears como de las Pitiusas. La sede de la UIB en Ibiza y Formentera es el espacio elegido para la entrega de diplomas a los catorce estudiantes vencedores de las doce Olimpiadas celebradas en esta edición, además de los cinco correspondientes a los ganadores de las cuatro Miniolimpiadas.

Uno de los protagonistas de la jornada es Erik Palberg Rodríguez (Alemania, 2007). Se trata de un estudiante que cursa segundo de Bachillerato en el IES Algarb de Sant Jordi. Él se alzó con la victoria en la fase balear de la sexagésima primera edición de la Olimpiada Matemática Española y recientemente ha logrado la medalla de bronce en el propio concurso nacional. Este es el motivo por el que Palberg recibe, al margen de su correspondiente diploma, un colorido ramo de flores grande, que sujeta tranquilamente en la salida de la UIB. Con total normalidad, reconoce su «sorpresa» al haber quedado entre los primeros clasificados en la Olimpiada Matemática Española 2024-2025: «No me esperaba conseguir la medalla de bronce. Esto es el equivalente a quedar el vigesimotercero de 76 finalistas de todo el país. Estoy muy contento y ahora la idea que tengo en mente es hacer un grado universitario de Matemáticas en Barcelona».

Tanto en las Olimpiadas como en las Miniolimpiadas la participación es voluntaria y los premiados reciben un diploma. Eso sí, la diferencia entre ambas es que mientras que en las primeras los estudiantes son de Bachillerato, en las minis cursan Primaria y Secundaria.

En cuanto a las Olimpiadas, hay catorce modalidades: Inglés como primera lengua extranjera, Biología, Dibujo Artístico, Economía (fase local), Filosofía, Geografía, Historia de España, Historia del Arte, Lengua y Literatura Castellana, Lenguas Clásicas, Matemática y Química. En cambio, en las Miniolimpiadas hay cuatro disciplinas: Biología y Geología, Filosofía, Física y Química y Geografía en las Balears.

Otra de las estrellas de la ceremonia es Gian Singh Salasevicius, alumno de cuarto de la ESO del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Vila. El joven es el único de los ganadores de esta edición, junto a Astrid Simonecello del IES Quartó del Rei, que ha sido premiado en dos modalidades de concurso distintas. Así, Gian Singh es el vencedor pitiuso de la Miniolimpiada de Filosofía y el accésit en Física y Química. El joven, con rostro de felicidad, relata la experiencia: «Es la primera vez que participo en las Miniolimpiadas y en las dos a las que me he apuntado este año [en referencia a Filosofía y Física y Química] he conseguido un premio. Considero que hice muy bien las pruebas, ya que tenía mucha confianza en mi trabajo, pero siempre hay gente que lo hace mejor».

Entrega de premios

Faltan pocos minutos para el inicio de la entrega de galardones y familiares, amigos y seres queridos de los premiados buscan un asiento para observar el acto. Este lo dirige Juanabel Genovart, vicedecana de la Facultad de Economía y jefa de Estudios del grado de Administración de Empresas; Francisco Bonnín, subdirector de la Escuela Politécnica Superior y jefe de estudios del grado de Ingeniería Informática en las sedes de Menorca y las Pitiusas; Maria Cardona, técnica de la Oficina para el Programa de Orientación y Transición a la Universidad (PortUIB), y el director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez.

Participación de 3.300 alumnos

En total, han participado en esta edición 3.300 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda las Balears en las diecisiete Olimpiadas y las cinco Miniolimpiadas Escolares organizadas entre enero y mayo en las islas.

Los tres primeros premiados de cada prueba olímpica tienen la posibilidad de una matrícula gratuita en cualquier estudio que se curse en la UIB de cara al curso académico 2025-2026. Además, aquellos que han quedado primeros en cada olimpiada tendrán también estancia a coste cero el próximo curso en la Residencia de Estudiantes de la Universidad, en caso de que el estudiante tenga plaza en la residencia. Si no se quedan en ella, el premio es un abono anual en el CampusEsport, las instalaciones deportivas del campus.