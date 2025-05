Javier Jiménez, psicólogo experto en suicidio: "Hay familias que no se habían dado cuenta de nada y eso crea mucho dolor"

Toda una vida lleva Javier Jiménez Pietropaolo, psicólogo clínico, trabajando en la conducta suicida. Fundador de la RedAIPIS-FAeDS, una asociación independiente, sostenida por voluntarios, de investigación, prevención e intervención, que orienta a familiares y allegados, ha buceado en las causas y ha acompañado en el duelo a decenas de supervivientes. Además, ha formado a trabajadores sociales, educadores, policías, guardia civiles, abogados... Considera que extender la autopsia psicológica tras una muerte siempre evitable es una buena idea. Pero, antes, advierte, hay que sentar las bases: falta personal especializado y se necesitaría "una legión de psicólogos y psiquiatras" para atender a toda la demanda. Sobre la mesa, pone una realidad: tras un intento, hay personas que no tienen una primera cita en los servicios públicos de salud mental hasta muchos meses después.

La autopsia psicológica nació en 1958 en Los Ángeles (Estados Unidos) como resultado de la colaboración entre la oficina del forense y el Centro de Prevención del Suicidio, dirigido por Edwin Shneidman. Su función principal era ayudar a los servicios judiciales a determinar la causa de la muerte (natural, accidental, suicidio u homicidio) reuniendo toda la información disponible sobre la víctima, recuerda Jiménez Pietropaolo.

Si hablamos de Psicología, de las 60 facultades que hay en España, no hay ninguna en la que te enseñen a detectar e intervenir sobre conducta suicida o en el duelo Javier Jiménez, psicólogo clínico

¿Tiene sentido implantar la autopsia psicológica a nivel general?. Totalmente. Pero no tenemos capacidad. No tendríamos personal cualificado. Si hablamos de Psicología, de las 60 facultades que hay en España, no hay ninguna en la que te enseñen a detectar e intervenir sobre conducta suicida o en el duelo, que es el marco en el que entra la autopsia psicológica. En España hay poquísimas instituciones que lo hacen. Una de ellas es la Policía Nacional. También la Guardia Civil. Por eso, probablemente el Ministerio de Sanidad, cuando busque a personal que les oriente, tirará de sus especialistas.

¿Cómo debería realizarse ese tipo de autopsia? Necesitamos marcar un modelo, para que haya una unidad de criterio. No vale que un profesional la haga en 10 minutos y otro, en una semana. Luego, poder intentar sacar datos. La pregunta que más se hace siempre es: '¿Y por qué se suicidan los adolescentes, o los ancianos, o la población que sea?'. Siempre digo, que no se sabe. Puedes tener una pista y, mediante la autopsia psicológica, sí podrías dar más en el clavo de posibles causas, no todas, pero sí, algunas de las que han llevado a esa persona, tenga la edad que tenga, a suicidarse. Yo, lo dividiría por poblaciones.

Ha mencionado a una población muy vulnerable: los menores. En un principio, se hablaba de usar la autopsia psicológica más enfocada a esta población. Pero no se han disparado las tasas de suicidio en menores, lo que se han disparado son las ideaciones y los intentos, sin lugar a dudas. Si en España, (datos del INE, de 2023), hubo un total de 4.116 suicidios, los menores de edad y adolescentes podían representar un 10%. No suponen el grueso. El grueso está en los hombres, de entre 40 y 55 años.

Nunca vas a averiguar todas las causas. Puedo hablar con tu hermana, con tu marido, con tu hijo, con tus amigos... pero, a lo mejor, había una cosa muy interna tuya y no se la has contado a nadie Javier Jiménez, psicólogo clínico

¿Y dónde debe enfocarse la prevención? Uno de los mayores problemas es la intervención en esa población que se ha intentado suicidar y ha ingresado en una planta de psiquiatría, con lo traumático que es verse allí, siendo perfectamente conscientes de la realidad. Les ingresan con gente con trastornos mentales graves o adicciones de todo tipo. ¿Qué haces con esa persona?. ¿Le haces psicoterapia individual?, ¿grupal?. En muchos casos, ni una, ni otra. Si a muchos les cuesta contar a una persona de manera particular lo que ha pasado... Muchas veces salen con la misma ideación pero, además, con la convicción de que no les vuelvan a ingresar. Además, en cuanto les dan el alta, les mandan a su centro de salud mental y, me consta, en algunos, se está dando cita para dentro de un año.

Volvamos a esa indagación en las causas. ¿Todas las familias quieren saber? Nunca vas a averiguar todas las causas. Puedo hablar con tu hermana, con tu marido, con tu hijo, con tus amigos, con tus compañeros... pero, a lo mejor, había una cosa muy interna tuya y no se la has contado a nadie, ni la has dejado reflejada en ningún sitio. En la mayoría de los casos, es multicausal. En cuanto a las familias, hay de todo. ¿Quién necesita saber?. Las familias que no se habían dado cuenta de nada. Eso crea mucho dolor. A veces les advierto que lo que puedan descubrir les puede hacer mucho daño y es mejor no saber. Otras familias no necesitan que nadie les explique los motivos, por la trayectoria vital de ese allegado.