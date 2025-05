La bloguera y empresaria española que habla de los abusos sexuales que sufrió con 4 añitos: "Sigo sin comprenderlo y no he perdonado"

La bloggera y empresaria Paula Ordovás dejaba impactado al mundo hace dos años cuando, al recibir el premio Fearless Mujer 'Influencer con Valores' de la revista Fearless, hacía público que sufrió ASI -abuso sexual en la infancia- cuando tenía tan solo 4 años.

Una desgarradora confesión que la empujó a hablar sobre este doloroso episodio de su pasado en el libro autobiográfico 'La chica de los ojos marrones' para ayudar a otras mujeres que, como ella, fueron víctimas de este terrible abuso de niñas que, como asegura, "me destrozó la vida". "Con 39 años puedo decir que estoy viviendo, no sobreviviendo" reconoce.

Dos años después, la creadora del popular blog de moda 'My Peeptoes' ha regresado al mismo escenario para entregar el mismo galardón que recibió ella a su amiga Carla Hinojosa y, a corazón abierto, se ha sincerado sobre su durísima historia tras revelar que ha sido capaz de "tratar y curar mis traumas, enfrentándome a mis monstruos para cerrar un ciclo".

"Ha sido una liberación, también un proceso lento, difícil, pero que el resultado, al final, es mi reconstrucción" confiesa, explicando que "verbalizarlo" en su libro fue "como poner sobre la mesa realmente lo que sucedió, que durante 36 años, de alguna forma, lo había normalizado y había quedado como un poco en mi subconsciente, porque es lo que nos pasa cuando sufrimos abuso sexual siendo niños, ¿no? Que al final la mente bloquea como método de supervivencia". "Y poder decirlo en alto ha sido una liberación, por supuesto, para mí, pero también aliento para las personas que se encuentran en la misma situación, que puedan decir, puedo llegar donde está ella, superar y transformar el dolor" confiesa.

Tomar las riendas

Un proceso en el que cuenta con el apoyo incondicional de su marido, Eduardo Nieto, y del que expresa que lo más duro es "comprender que se le pueda hacer semejante atrocidad a un niño" ahora que es madre de Manuela, que nació el pasado mes de febrero. "A ninguna persona, pero a un niño concretamente no me entra en la cabeza, ¿no? Y sigo sin poder comprender muchas cosas, pero bueno, al final es poder tomar las riendas de lo que sucedió, siendo consciente y también saber que por eso también estoy donde estoy hoy" añade.

Como destaca, "la personalidad de todos se crea con cuatro años. A partir de los cuatro años, es cuando se asienta la personalidad de una persona. De alguna forma, a mí me quitaron esas herramientas para poder crear con unas bases más sólidas mi personalidad. Y lo fui creando como pude, al final como superviviente, para sobrevivir. A día de hoy, como he dicho antes, creo que esas vivencias también forman parte de la mujer disciplinada, controladora y también extremadamente perfeccionista, por miedo a vivir una situación de imperfección que viví en mi pasado. Pero también esa personalidad que desarrollé me llevó a donde estoy hoy".

De ahí que tenga claro que "no quiero inculcar mi sufrimiento" a su pequeña, aunque sí asegura que es "muy importante que todos transmitamos a nuestros hijos una educación sexual, que a lo mejor generaciones atrás no se hacía, y creo que es fundamental que los niños, desde que tengan uso de razón, sepan que son dueños de su cuerpo y que esa educación sexual se pueda hacer desde casa y en los colegios".

Muy sincera, Paula admite que "no he perdonado", pero confiesa que "he comprendido, y comprender es aliviar". A la persona que abusó de ella, no tiene nada que decirle porque "creo que no merece ni palabras, aunque sea duro".

Afortunadamente, ahora por fin puede decir que está "bien": "Estoy en paz, en equilibrio, y para mí estar así es la felicidad, que es lo que nunca había conseguido y ahora lo tengo, o sea, que estoy bien".