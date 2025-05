Crean unas lentillas con visión infrarroja que funcionan incluso con los ojos cerrados

Los humanos tienen una nueva forma de ver la luz infrarroja, sin necesidad de gafas de visión nocturna. Investigadores han creado las primeras lentes de contacto que transmiten visión infrarroja, y los dispositivos funcionan incluso con los ojos cerrados, informa la revista Nature.

El equipo creador de la invención, liderado por científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) en Hefei, potenció las lentes inyectándoles nanopartículas que convierten la luz infrarroja cercana (800-1600 nanómetros) en luz visible de longitud de onda más corta (400-700 nanómetros), visible para los humanos. Los investigadores estiman que el costo de fabricación de las lentes es de aproximadamente 200 dólares por par.

La tecnología, que se detalló en Cell el 22 de mayo , "es increíblemente genial, como algo salido de una película de ciencia ficción", afirma Xiaomin Li, químico de la Universidad de Fudan en Shanghái, China. Abre "nuevas posibilidades para comprender el mundo que nos rodea", añade.

La luz infrarroja cercana se encuentra justo fuera del rango de longitudes de onda que los humanos normalmente podemos detectar. Algunos animales pueden percibir la luz infrarroja, aunque probablemente no con la suficiente precisión como para formar imágenes.

Las gafas de visión nocturna permiten a los humanos ver la radiación infrarroja, pero son voluminosas y requieren una fuente de alimentación para funcionar. Las nuevas lentes superan estas limitaciones y, al mismo tiempo, ofrecen imágenes infrarrojas más ricas y multicolores que las gafas de visión nocturna, que operan en una escala verde monocromática, normalmente no ofrecen.

Sin embargo, las lentes presentan sus propias deficiencias. Debido a que las nanopartículas integradas dispersan la luz, las imágenes que crean son borrosas. El equipo corrigió esto parcialmente incorporando la tecnología en gafas con lentes adicionales que redirigen la luz. Además, a diferencia de las gafas de visión nocturna, que amplifican la luz para detectar señales infrarrojas de baja intensidad, las lentes permiten a los usuarios ver únicamente señales infrarrojas intensas, como las emitidas por diodos emisores de luz (LED).

Por estas razones, algunos críticos no creen que las lentes resulten útiles. "No se me ocurre ninguna aplicación que no sea fundamentalmente más sencilla con gafas infrarrojas", afirma Glen Jeffery, neurocientífico del University College de Londres especializado en salud ocular. "La evolución ha evitado esto por una buena razón".

Sin embargo, los autores creen que sus lentes pueden optimizarse aún más y prevén varios usos posibles para la invención. Por ejemplo, los usuarios podrían leer marcas anti-falsificación que emiten longitudes de onda infrarrojas, pero que, por lo demás, son invisibles para el ojo humano, afirma el coautor Yuqian Ma, neurocientífico de la USTC.

Li, que no participó en el trabajo, ofrece otra posibilidad: los médicos podrían usar las lentes al realizar cirugía de fluorescencia en el infrarrojo cercano, para detectar y eliminar directamente lesiones cancerosas "sin depender de voluminosos equipos tradicionales".