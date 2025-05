Representantes institucionales, ambientalistas y hoteleros: "Es el momento de pasar de las palabras a la acción"

La mesa redonda "Turismo: sostenibilidad ambiental y social" reunió a representantes institucionales, líderes del tercer sector y expertos del ámbito hotelero y ambiental para abordar, desde distintas perspectivas, los desafíos que enfrenta el modelo turístico en Balears y en el conjunto del arco mediterráneo. Moderada por Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza, la sesión giró en torno al equilibrio —cada vez más complejo— entre la actividad turística, el bienestar social y la conservación del medio natural

Desde el inicio se planteó una reflexión clave: ¿cómo sostener un modelo que ha generado crecimiento económico, pero que a su vez ha provocado tensiones sobre el territorio, los ecosistemas y la vida cotidiana de los residentes?

Salvador Losa, conseller de Presidencia, Gestión Económica y Deportes del Consell de Ibiza, puso el foco en la necesidad de "repensar el turismo desde una gobernanza más cercana y sensible al territorio". Defendió que "no se puede hablar de sostenibilidad sin hablar de justicia social" y subrayó el impacto directo que "la masificación turística tiene sobre los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la calidad de vida". Reclamó "políticas valientes contra el intrusismo" y un refuerzo de "la cooperación entre administraciones y sector privado"

En la misma línea, Inma Saranova, directora de Ibiza Preservation, remarcó que "la conservación no es un freno al desarrollo, sino la condición para que ese desarrollo sea viable a largo plazo". Subrayó la necesidad de "proteger los ecosistemas marinos y terrestres frente a presiones como la sobreexplotación del agua, la generación de residuos o la urbanización intensiva de zonas sensibles". Afirmó que "muchas de estas problemáticas no son coyunturales, sino estructurales", y que "requieren cambios de fondo, no solo medidas correctoras temporales". Reivindicó la necesidad de "introducir indicadores ambientales robustos", "mejorar la fiscalidad verde" y "vincular las políticas urbanísticas con la realidad climática". "Es el momento de pasar de las palabras a la acción", concluyó.

Antonio Troya, presidente de Iniciativa Natura, ofreció una visión más amplia del concepto de sostenibilidad: "sin resiliencia ecológica no habrá turismo en el futuro". Abogó por "romper con la lógica extractiva del turismo convencional" y reconectar "profundamente con el territorio". Propuso "fomentar modelos de turismo de naturaleza, rural y cultural" que "distribuyan mejor la actividad" y alivien "la presión sobre las zonas más saturadas". Defendió que "la transición ecológica del turismo no puede abordarse como un eslogan, sino como una política transversal" que implique "a todas las administraciones y también a los visitantes", a quienes "hay que formar e informar".

Desde la perspectiva del sector, Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel en Balears, reconoció los retos, pero también el "compromiso creciente de muchas empresas". Puso en valor los "avances en eficiencia energética, gestión de residuos y formación del personal en valores ambientales". Afirmó que "la sostenibilidad ya no es una opción añadida, es una demanda del cliente, un criterio de calidad". Añadió que "la transformación no puede recaer solo en la regulación", sino también en "la innovación, la profesionalización del sector y la creación de experiencias turísticas auténticas y responsables"

Durante el debate hubo varios consensos clave. El primero: "el turismo no puede seguir creciendo indefinidamente sin poner en riesgo los pilares que lo sostienen". La masificación y la estacionalidad fueron señaladas como disfunciones críticas. El segundo: "la sostenibilidad es también social". El encarecimiento de la vivienda, las desigualdades entre visitantes y residentes, y la sobrecarga de infraestructuras afectan a la cohesión del territorio. El tercero: "es urgente pasar del discurso a la acción", con herramientas de planificación ambiciosas, marcos legales eficaces y una cooperación sólida entre lo público, lo privado y la ciudadanía

En el cierre, cada ponente resumió su visión sobre el futuro del turismo. Salvador Losa abogó por "reconciliar al residente con el visitante, desde el respeto mutuo y la redistribución de beneficios". Inma Saranova insistió en que "sin naturaleza protegida no hay destino turístico viable". Antonio Troya defendió que "el turismo del futuro debe ser más local, más lento y más respetuoso". Alicia Reina concluyó: "la clave está en ofrecer valor, no volumen"

Esta primera mesa del foro dejó un mensaje rotundo: el modelo turístico de Balears y del Mediterráneo está en un punto de inflexión. "La transición hacia un turismo sostenible ya no es una cuestión de futuro, sino de presente". Requiere datos, decisiones valientes y, sobre todo, una visión compartida

En este contexto, la sostenibilidad ya no puede concebirse como una etiqueta o una moda, sino que debe ser el eje estructural de cualquier estrategia turística con proyección de futuro. La responsabilidad compartida entre instituciones, empresas y ciudadanía será clave para avanzar hacia un modelo equilibrado, resiliente y justo. La oportunidad está sobre la mesa: reinventar el turismo desde la innovación, la equidad y el respeto por los límites del territorio.

¿Habrá voluntad política?