Ibiza, un paraíso también para las cucarachas

Dice la canción que cuando llega el calor los chicos se enamoran, pero lo que también sucede por estas fechas es que empiezan a asomar unos vecinos especialmente repugnantes: son de color marrón, suelen medir tres centímetros y medio de largo, tienen un cuerpo ovalado cubierto por dos pares de alas, largas antenas filiformes, les gusta la humedad y la oscuridad y dice la leyenda urbana que son indestructibles y que incluso nos sobrevivirían a un ataque nuclear.

Efectivamente, estamos hablando de la cucarachas o paneres. Un animal que pronto será una presencia habitual en las calles, subiendo por las paredes de las casas, asomando por las arquetas del alcantarillado, correteando entre las mesas de las terrazas de los bares y, también muy probablemente, asomándose en las cocinas y fregaderos de las casas. Una auténtica plaga en Ibiza, donde han encontrado su paraíso.

La isla de la cucaracha feliz

«Ibiza es un hábitat propicio», confirma Carlos García, técnico de la empresa Ibiplagas y una persona para quien estos insectos no tienen secretos: «Tenemos una temperatura media de 20 grados, lo que hace que la cucaracha prolifere. Los inviernos son cada vez más cortos, no hay sensación de frío y esto hace que se dejen ver en meses que no son propios de su actividad».

Además, hay otro elemento que también influye en su expansión y es, según García, el hecho de contar con infraestructuras envejecidas: «Su principal casa son los alcantarillados. Todo nace en la calle. En una acera normal, junto a la puerta de un edificio están las líneas de luz, las acometidas de agua, los tubos de la fibra óptica y las arquetas de fecales. Todo nace de allí. Si se sella, evitas que ingresen en la estructura del edificio. Pero una vez ya han conseguido entrar por el cuarto de contadores, se meten por los tubos y se diseminan por las entrañas del edificio».

Comenta García que, a causa de su experiencia tras tantos años, cuando va por la calle tiene como un radar que le indica por dónde pueden estar las cucarachas: «Ibiza es muy bonita a nivel de playas, pero está muy dejada de la mano de dios. Hasta los años ochenta, muchas casas se construían de una forma muy informal, con bajas calidades, y eso se nota. Las infraestructuras de alcantarillado están envejecidas. La sensación es que todo está viejísimo. Hay que modificar las entrañas de las calles. Meterle dinero a lo que no se ve».

En Ibiza hay dos tipos de cucarachas: por un lado, la americana (Periplaneta americana), que es la más común y la que vemos en las zonas urbanas; y la otra es la alemana (Blatella germanica), más adaptada a los climas fríos, de interior y que sobrevive en almacenes.

Enorme resistencia

García, que cuenta con el certificado de responsable técnico de servicios biocidas, confirma que las cucarachas tienen una capacidad de resistencia al veneno admirable: «Si sobre una población hacemos un tratamiento y matamos al 80%, las que se han recuperado crean una resistencia y pueden soportar mejor el veneno. A los cinco años, ya han creado una generación completamente inmune. Por eso, se calcula que cada cinco años hay que ir rotando las materias activas de los venenos».

Este liquidador critica las actuales normativas de la Unión Europea, muy restrictivas en el uso de sustancias químicas y que, a su juicio, comprometen la efectividad de los tratamientos: «Hay una limitación del uso de productos que nos imponen a los profesionales. Hay líquidos que eran muy eficientes y que ya no nos dejan utilizar. Antes, ibas a un sitio y en un par de visitas lo solucionabas. Ahora hay que triplicar las visitas y tirar más producto. Contamina menos pero echas más cantidad, y es lo mismo».

García critica especialmente que los productos que ellos tienen prohibidos, en cambio, se puedan comprar libremente en internet: «El Goliath, un gel contra la cucaracha , nosotros lo tenemos prohibido pero los particulares lo pueden comprar por internet. Los profesionales que tenemos el conocimiento no podemos usar estos productos, pero los particulares sí que pueden hacer la guerra por su cuenta. El resultado es que ahora hay más cucarachas que hace diez años».

Algunos consejos

En cualquier caso, recomienda que nadie se meta en una guerra sin cuartel contra estos insectos, ya que solo provoca problemas. Un caso sonado se produjo en julio del año pasado, cuando la intervención de un particular provocó un estampida de cucarachas en la avenida de Isidor Macabich de Vila, invadiendo diversos comercios de la zona: «Ellas buscan siempre una salida y pueden suceder estas cosas. Algo así hay que dejarlo en manos de profesionales».

El técnico de Ibiplagas desmiente que los restaurantes sean un foco, ya que los animales vienen de fuera: «Ya puedes tenerlo limpio que si las arquetas de la calle están llenas, te pueden salir por los desagües. No es culpa de los restaurantes».

Si uno mira por internet de qué manera se puede evitar la aparición de cucarachas en casa, se encontrará todo tipo de consejos -ambientar con lavanda o eucalipto, frotar las superficies con vinagre, dejar trampas de azúcar y bicarbonato- pero García lo resuelve todo con una máxima: «Hay que taparles las entradas. Cuando aparece una, lo primero que hay que hacer es rastrear por dónde ha entrado», y a veces es un trabajo detectivesco: «Lo más habitual es por los desagües, pero otras veces te entran por el falso techo, por una grieta, un doble fondo, una baldosa o un yeso que ha caído...».

Con casi dos décadas de experiencia, este técnico asegura que ha desarrollado el superpoder de ‘oler’ las cucarachas: «Es esa mezcla de sótano y humedad, que lo hueles. A veces entro en un bar, noto ese olor y me digo, aquí debe haber de todo». Algo que no le envidiamos.