Cinco años luchando por la movilidad sobre dos ruedas en Ibiza

Llega a la sede de Diario de Ibiza con el casco para la moto en la mano. En moto porque esa mañana tiene, por motivos laborales, que ir hasta Santa Eulària: «Es lo mejor para ir allí. Ahora mismo, en cuanto llegas a Santa Eulària, se colapsa el tráfico». En moto evita la caravana. En un día normal, va al trabajo andando, pues vive a 300 metros. El portavoz de A Vila en bici!, que cumple estos días un lustro de existencia, utiliza principalmente la bicicleta para hacer deporte, pero con una de montaña: «Me da miedo ir con ella por carretera».

Y de ahí que desde su plataforma propugnen crear carriles para velocípedos: «Lo que más nos preocupa es la movilidad de Vila. Pero el problema es que esta movilidad no depende solamente de este municipio. Depende de Jesús, que pertenece al municipio de Santa Eulària; depende de Sant Jordi, que es Sant Josep... Es decir, socialmente el Pla de Vila es una unidad, pero que está metida en tres o incluso cuatro municipios, porque hay una parte incluso de Sant Antoni, con lo cual arreglar eso requiere mucha burocracia, porque tienes que hablar con todos los ayuntamientos».

Creer en los carriles bici

Y ahí surge el principal problema al que se enfrentan desde la asociación: «Si solo fuera un ayuntamiento y este creyera en los carriles bici, podríamos crear una red ciclista. Pero la realidad es que tienes que poner de acuerdo a Sant Josep con Ibiza para poder llegar hasta Sant Jordi, por ejemplo».

Una red de carriles bici que está ahora «completamente desvertebrada», compuesta por pequeños trozos que Guasch desea que sean «cosidos» con los nuevos que se construyen: «No queremos que se hagan trocitos, sino que se dé sentido a lo que ya hay». Parches para crear un red con sentido. Pone el ejemplo de la avenida Isidor Macabich: «Allí había tramos sueltos y ahora, si salvamos el que falta aquí, delante de la E10, que todavía está pendiente, ya se puede ir casi desde Sant Jordi, por el carril bici que pasa por delante del Cementeri Vell, hasta llegar a la iglesia del Roser».

Los políticos «no creen que los carriles sean una prioridad», por eso «se avanza poco a poco»

Cuesta, reconoce, que las instituciones se tomen en serio la necesidad de crear carriles bici: «No hay un convencimiento de que esto es bueno para Ibiza. Y cuando hablo de Ibiza no hablo sólo de Vila, hablo del Pla de Vila, que entendemos que abarca desde Sant Jordi hasta Ca na Negreta, que es una zona en la que debe vivir o desarrolla gran parte de su vida aproximadamente el 50% de la población de la isla. Es una zona ideal para poder ir en bicicleta, para poder desplazarse con ella como medio alternativo al coche. No somos ilusos, sabemos que una persona que vive en Ibiza y trabaja en Sant Antoni o en Sant Joan, o al revés, no va a coger la bici. Estamos a años luz de que eso pueda pasar y tampoco es lo que buscamos. Pero sí que queremos que la gente que vive en el Pla de Vila pueda tener una alternativa al turismo».

¿Por qué cree que a los políticos ibicencos no les convence el uso alternativo de la bici? «Porque si lo creyeran, lo tendrían presupuestado. No lo tienen como una prioridad». Se avanza en la creación de una red de carriles para bicicletas «poquito a poco». A paso de caracol, no al de Eddy Merckx: «Es que no lo ven como una prioridad. Quizás no sabemos transmitir desde A Vila en bici! que es una alternativa real al coche en esta zona tan concreta, tal como nos dicen quienes nos siguen en redes y nos comentan o nos envían mensajes. Hay gente que vive en Platja d’en Bossa y que, si pudiera ir de manera segura hasta Vila, bajaría hasta aquí en bici para tomarse un helado en el puerto. Ahora no lo hacen porque les da miedo».

«Éxito» pese a todo

Tres personas están en el origen, hace cinco años, de este movimiento ciudadano, que surgió en torno al aroma de un café: «Yo tenía la idea metida en la cabeza de intentar mover esto de alguna manera y buscamos un grupo de personas diverso en su formación y en su lugar de residencia. Hay gente de Sant Jordi, de Jesús, de Vila. Buscamos perfiles diferentes, gente mayor y joven, con diferentes tipos de formación que estuvieran evidentemente interesados». Encontraron a un abogado («para que nos asesorara a la hora de dirigirnos a las instituciones»), a una persona experta en marketing («para organizar las comunicaciones»)… «Y así, poco a poco, hemos ido creciendo».

Pedro Guasch, uno de los creadores de la plataforma. / J.M.L.R.

¿Satisfechos por lo logrado en cinco años? «Podría haber sido muchísimo más. Pero si lo miramos en positivo, era difícil imaginar hace cinco años que habría un carril bici en la avenida principal de Vila que atravesaría toda la ciudad y que, sobre todo, para construirlo se salvaría el tabú de eliminar aparcamiento. Y eso lo hemos conseguido. Ha sido un éxito importante». Además, recalca que ya son reconocidos como «interlocutores validos por las instituciones», cree que en parte gracias a que no son pocos los seguidores que tienen en las redes sociales (Facebook e Instagram): «Las instituciones lo tienen en cuenta, o lo vigilan. Es decir, cuando se van a sentar con alguien miran quién es y a quién representa. Y nosotros tenemos muchos seguidores que nos manifiestan su apoyo». Un reconocimiento que, sin embargo, reconoce que «no se ha traducido en partidas presupuestarias». ¿Les torean pues? «Lo que pasa es que uno siempre aspira a que las cosas vayan más deprisa. Pero van lentas. También es cierto que hemos avanzado más en cuatro años que en los 40 anteriores».

Los plazos eternos

Y tan lentas. Tras seis años de mandato del actual Consell, el pasado mes de octubre salían a exposición pública los proyectos iniciales de cuatro carriles bici que discurrirán por las carreteras de Santa Eulària y Sant Antoni por un total de 20 millones de euros: «Los plazos de la administración son los que son. Y con eso sabíamos desde un principio que teníamos que contar. Eso desanima a cualquiera, pero nosotros tenemos mucho ánimo y mucha insistencia. Y recordamos a los políticos que nos atienden sus compromisos. Cada seis meses estamos ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay de lo mío? ¿Te acuerdas de aquello? Creemos que esa es la única manera».

A la hora de hacer propuestas, hacen algo muy sencillo: «Mirar lo que hacen otras ciudades e intentar copiar lo que funciona"

A la hora de hacer propuestas, hacen algo muy sencillo: «Mirar lo que hacen otras ciudades e intentar copiar lo que funciona. No hace falta demasiado más. Les hemos pedido, por ejemplo, que continúe en la calle Extremadura el carril que procede del bulevar Abel Matutes y que permitiría unir la avenida Isidor Macabich con el tramo de la E10 de forma perpendicular».

El tabú de los aparcamientos

Y hay algo en lo que insisten, «fundamental», pero que reconocen que es tabú: eliminar aparcamientos para coches. «También lo hemos pedido. Sabemos la reticencia que hay. Lo entendemos, pero no lo compartimos». Hablar de eliminar parkings dentro de la ciudad es como mentar al diablo: «Estamos absolutamente convencidos de que si circular en bicicleta fuese más seguro, muchísima gente optaría por ella en vez de por el coche. Y entonces no sé si haría falta estrujarnos tanto el seso a la hora de crear aparcamientos dentro de Vila. No somos talibanes, no queremos cero coches y 100% bicicletas, pero sí que queremos que haya un uso más compartido. Si a la gente le das alternativas seguras, mucha optará por la bicicleta en vez de por el coche. Entonces no sería necesario gastarse tantos millones de euros en construir aparcamientos subterráneos, que al final atraen a más vehículos dentro de la ciudad. Está pasando estos días en la avenida de Santa Eulària, donde por las tardes, cuando hace un día un poco nublado y a los turistas se les ocurre bajar a Vila y aparcar en el estacionamiento privado de es Pratet, se crea un colapso. Crear aparcamientos dentro de la ciudad nos parece un error». A su juicio, «la ciudad es suficientemente pequeña como para que los aparcamientos disuasorios estén fuera de ella y la gente pueda pasear desde allí hasta el centro, que eso es lo que pasa en el 90% de las ciudades pequeñas».

A su juicio, «la ciudad es suficientemente pequeña como para que los aparcamientos disuasorios estén fuera de ella"

No son «interlocutores válidos» en todas las instituciones. Por ejemplo, no existe comunicación entre A Vila en bici! y el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig. Le duele que al poco tiempo de llegar al Ayuntamiento, Roig eliminara «la primera fase del carril bici de un proyecto que era muy bonito y que se iba a implementar en toda la zona de San Jordi en cuatro fases». También echan en cara de Sant Josep que la conexión de Vila con Sant Jordi «muere» en el límite con esta última parroquia. ¿Es el alcalde un negacionista de las dos ruedas? «No lo sabemos. No hemos podido hablar con él todavía. Hemos pedido poder reunirnos con él varias veces y en nuestras publicaciones nos hemos ofrecido a hacerlo, pero por ahora no hemos podido», apunta Guasch.

Entre sus propuestas para pacificar el tráfico y que los ciclistas se sientan más seguros se encuentra crear carriles pintados en el asfalto, compartiendo su uso con los turismos. Por ejemplo, proponen uno en la calle Aragón de Vila. Y respecto a Puig d’en Valls y Ca na Negreta, han presentado ante el Consell un proyecto: «Está en principio ‘preaprobado’, pero ahora estamos pendientes de recursos hídricos porque atraviesa el torrente de sa Llavanera, por lo que se necesita un permiso».

Entre sus propuestas para pacificar el tráfico se encuentra crear carriles pintados en el asfalto

Como movimiento, también les escuece (se quedaron «horrorizados» al leer la noticia) lo que está sucediendo en el Camí de ses Pitreres, que enlaza la avenida 8 d’Agost con Jesús: «Me pongo en el lugar de un chaval de 15 años que viva en Ibiza y que tenga que ir en bicicleta hasta el campo de fútbol del Jesús. ¿Por dónde va hasta allí si se le prohíbe pasar por el Cami de ses Pitreres? No le queda otro remedio que circular por la carretera de Santa Eulària, entre camiones, pasar por el polígono industrial… ¿Un niño de 15 años tendría que ir por ahí? Se han olvidado completamente de las personas que se desplazan en bicicleta y en patinete. Porque nos olvidamos de los patinetes. Hoy en día, ir en contra de los patinetes es como ir en contra de los móviles en los años 90. O sea, eso no se va a parar».

Falta de voluntad

¿Y para el Ayuntamiento de Santa Eulària son interlocutores válidos? «Con Santa Eulària nos hemos sentado varias veces y nos han escuchado muchas veces. Lo que pasa es que, al final, una cosa es que te escuchen y otra cosa es que lo lleven a cabo».

En un artículo publicado el pasado miércoles 7 de mayo en este diario, Guasch criticaba que « Vila tiene algunos proyectos prometedores que se están viendo limitados por la ausencia de presupuesto o de voluntad clara para su ejecución». «Nosotros estamos -explica- contentos con el trato que tenemos con el Ayuntamiento de Ibiza. Nos atienden muchas veces. El repintado del carril bici del paseo marítimo surgió en una de las reuniones, en la que dijimos que ese carril habría que reforzarlo de alguna manera...». Habla también de otros proyectos que, en principio, parecen tener el apoyo del Consistorio, como un carril que atraviesa el polígono de es Gorg para conectar Puig d’en Valls con el paseo marítimo de Vila, pero… Hay peros: «Si queremos ser pesimistas, que no lo somos, podemos pensar que si realmente lo quisieran hacer habrían destinado dinero a ese proyecto en sus presupuestos. Habrían reservado una partida. Creemos que el dinero de Europa va a llegar y que cuando llegue se va a ejecutar». Pero…

«Todo está pensado para los coches»

En A Vila en Bici! se enfrentan a décadas de construcciones viarias pensadas exclusivamente para ser usadas por turismos: «Está todo armado para los coches, incluso ya no solo físicamente, sino también mentalmente». En ese sentido, le gustaría que Ibiza se pareciera a Pontevedra: «Es un referente, pero aquello fue una apuesta en la que se eliminó el tránsito de coches. Sabemos que estamos a años luz de una cosa así. Y tampoco creo que sea necesario. Lo que sí buscamos es que haya carriles bici segregados de la circulación y que se pueda elegir. Que si quieres ir en coche, puedas ir en coche. Que si quieres ir en bicicleta, puedas ir en bici. Ahora mismo esa elección no existe». Su deseo es que, como otras ciudades, «Vila sea más amable, más humana, más tranquila, más pacífica, buscar una alternativa al coche. Y eso ya ha pasado en ciudades medianas, grandes y pequeñas, como Pontevedra».