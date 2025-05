Antoni Riera: «Necesitamos un nuevo contrato entre turismo, territorio y ciudadanía»

El Foro Económico y Social del Mediterráneo 2025, organizado por Diario de Mallorca y Diario de Ibiza (Grupo Prensa Ibérica), ha contado con una participación activa del Consejo Local de Balears, que durante semanas ha desempeñado un papel clave en la articulación de propuestas para abordar uno de los grandes retos compartidos del Mediterráneo: la relación entre turismo, sostenibilidad y cambio climático.

Antoni Riera explica las conclusiones del Foro Mediterráneo al público. / Guillem Bosch

La intervención de Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada en la UIB, director de Impulsa Balears y comisario de este consejo, sirvió para presentar las principales conclusiones. Desde una perspectiva crítica y con base en la evidencia empírica, Riera instó a repensar el modelo turístico balear para convertirlo en una fuerza regeneradora, situando la sostenibilidad en el centro de la acción política, económica y social.

Tras semanas de escucha activa con más de treinta voces del ecosistema balear —expertos, empresarios, académicos, representantes institucionales y del tercer sector— el Consejo ha definido un objetivo común: transformar el turismo en un vector de regeneración, no de desgaste. La mirada compartida es clara: el modelo turístico actual ha alcanzado sus límites. Y no se trata de percepciones, sino de datos objetivos en los planos económico, social y ambiental.

Riera propuso una hoja de ruta estructurada en cinco pilares: medir, analizar, reformular, monitorizar y evaluar, dentro de un ciclo continuo que permite la mejora constante. «Cinco verbos que conforman una metodología orientada a la acción inteligente», señaló. Porque no basta con diagnosticar: el verdadero reto es generar conocimiento útil para diseñar políticas genuinamente transformadoras.

La propuesta no consiste únicamente en limitar o contener el crecimiento, sino en «desacoplar la expansión del turismo de la explotación intensiva de recursos». Es imprescindible incorporar tecnología al servicio de las personas, rediseñar las estrategias de desarrollo y apostar por una planificación basada en la ciencia, que respete las capacidades de carga —no solo ambientales, también energéticas, sociales y demográficas— y que impulse una economía del conocimiento.

En este marco, la economía circular se perfila, una vez más, como un paradigma regenerativo capaz de restaurar los equilibrios perdidos entre crecimiento y bienestar. El reto no es menor: «se trata de avanzar hacia un nuevo contrato entre turismo, territorio y ciudadanía».

Para Riera, es urgente un cambio profundo en la narrativa del turismo. Más allá de seguir señalando impactos negativos, «hay que trabajar para multiplicar los impactos positivos, generar valor compartido y asegurar que la sostenibilidad no sea un lastre, sino un activo estratégico». Esto solo será posible mediante una cooperación real entre administraciones públicas, sector privado, academia y ciudadanía.

En palabras del propio Riera: «Si no hay sostenibilidad ambiental, nuestros destinos dejarán de ser viables. Si no hay justicia social, el turismo perderá legitimidad. Y si no hay cooperación real, ninguna innovación será suficiente».

La próxima cita del Foro Económico y Social del Mediterráneo será en Málaga, los días 17 y 18 de junio, y contará con mesas redondas, ponencias y charlas con expertos para abordar los desafíos comunes de las cinco comunidades autónomas que comparten el litoral mediterráneo: Catalunya, Comunidad Valenciana, Balears, Murcia y Andalucía.