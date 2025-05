Crece en maceta, perfuma la casa y aleja a los mosquitos: la planta perfecta para esta época

Los mosquitos pueden convertir nuestras noches de verano en una pesadilla, ya que sus picaduras no sólo son molestas, sino que también pueden causar problemas de salud.

Afortunadamente, existen soluciones naturales para ahuyentar a los mosquitos y embellecer nuestros espacios exteriores. Las plantas aromáticas se revelan como valiosas aliadas en este sentido.

Plantas aromáticas: un remedio natural

Las plantas aromáticas no sólo aportan belleza y fragancia a nuestros espacios, sino que también tienen propiedades repelentes de insectos. Elegir las plantas adecuadas para cultivar en macetas puede convertir tu terraza en un rincón encantador y perfumado, capaz de ahuyentar a los mosquitos. Te proponemos las plantas más eficaces.

1. Citronela

La citronela o limoncillo es una de las plantas más populares para ahuyentar a los mosquitos. Su intenso olor a cítricos resulta especialmente desagradable para estos insectos. Aunque no tiene flores vistosas, su aroma es suficiente para convertirla en un excelente repelente natural. Requiere una buena cantidad de sol y un suelo siempre húmedo, pero es esencial no regar en exceso. Al contrario de lo que se cree, la hierba limón crece mejor en el exterior, por lo que es perfecta para terrazas y balcones.

2. Lavanda

La lavanda es otra planta muy popular, no sólo por su dulce y relajante aroma, sino también por su capacidad para ahuyentar insectos. Sus hermosas espigas púrpuras no sólo embellecen el entorno, sino que también crean una barrera aromática cuando se colocan cerca de puertas y ventanas. La lavanda es resistente y no necesita mucha agua, lo que la hace ideal para quienes tienen poco tiempo para dedicar al cuidado de las plantas. Asegúrese de colocarla en un lugar bien iluminado, ya que las plantas con poca luz tienden a debilitarse.

3. Albahaca

La albahaca es una planta versátil que ofrece un doble beneficio: mantiene alejados a los mosquitos y se puede utilizar en la cocina. Su intenso aroma, sobre todo si se frotan las hojas, aumenta el efecto repelente. Crece rápidamente y requiere pocos cuidados, pero es esencial protegerla de las corrientes de aire y las zonas frías. Además, a la albahaca le encanta el sol, así que asegúrese de colocarla en un lugar soleado.

Para que estas plantas crezcan sanas y fuertes, es esencial seguir unas sencillas normas de cuidado. Un aspecto crucial es el drenaje. Si cultivas plantas en macetas, es importante asegurarse de que el agua no se estanque, ya que esto puede provocar la pudrición de las raíces y atraer mosquitos. Es aconsejable cambiar los platillos con frecuencia y utilizar materiales como arcilla expandida o piedras en el fondo de la maceta para facilitar el drenaje.