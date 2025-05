Jesús Rodríguez Baño, infectólogo: "En 2050 puede haber más muertes por bacterias multirresistentes que por cáncer"

La trayectoria del doctor Jesús Rodríguez Baño es inabarcable. Este médico sevillano, infectólogo de profesión, es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena, catedrático en la Universidad de Sevilla e investigador de enfermedades infecciosas del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Su extensa carrera, distinguida por estudios que han cambiado el devenir de la medicina, le han valido el reconocimiento como uno de los investigadores más citados según la revista Clarivate, por lo que es el único sevillano que forma parte de la lista académica más prestigiosa del mundo en la actualidad. Este miércoles vuelve a ser un día para el recuerdo para el doctor Rodríguez. La Universidad CEU Fernando III le entrega en un acto en el Real Alcázar de Sevilla el Premio a la Investigación Científica y Técnica por su trayectoria investigadora en el ámbito de las enfermedades infecciosas y la resistencia bacteriana, con más de 450 publicaciones y 21 tesis dirigidas.

Su investigación gira en torno al uso de antimicrobianos y aquellas infecciones causadas por bacterias resistentes, las que sobreviven al efecto de los antibióticos y que, por lo tanto, convierten a uno de los medicamentos referentes de la medicina moderna en un arma de doble filo. La excelencia de los estudios de Rodríguez ha sido clave en el panorama internacional convirtiéndose en el investigador principal de varios proyectos nacionales y europeos. En la actualidad, este científico tiene la mirada puesta en dar una segunda vida a antibióticos de los años 60 y 70 que en su día no fueron comercializados y que, de acuerdo con los resultados de sus trabajos, ahora son parte de la solución.

-Lleva más de 20 años de carrera especializándose en el ámbito de las bacterias multirresistentes. ¿Cuál es el escenario ahora mismo?

-La gente es cada vez más consciente de que el consumo de antibióticos no es algo que tenga que tomar a la ligera y cada vez es más frecuente que los pacientes pregunten si eso les puede traer algún problema. Sin embargo, todavía no es suficiente, todavía prevalece la preocupación por la infección, sobre todo en el ámbito pediátrico, algo que lleva a consumir este tipo de medicamento a veces de manera abusiva. Cuando se debe consumir es estupendo, pero cuando no se debe es peligroso. En el caso de los niños la preocupación de los padres es mucho mayor, enseguida que hay un cuadro febril quieren recurrir al antibiótico y muchos no se tratan con ellos. Ahí todavía falta mucho por concienciar.

Sobre todo porque cualquier persona puede generar bacterias multirresistentes, no importa la edad. Aunque la mortalidad sea sobre todo en personas mayores o con enfermedades, los niños no son inmunes a esta condición.

-¿Cuánto se estima que va a crecer el número de muertes en los próximos años?

-Cuando una persona tiene síntomas de una infección urinaria, tuberculosis u otra enfermedad infecciosa se somete a un estudio microbiológico, pero como los resultados suelen tardar un tiempo, tenemos que darle un tratamiento inicial antes de saber la causa de la infección. El hecho de recetar un antibiótico que no es eficaz frente a esa bacteria es lo que le causa la muerte al paciente enfermo. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que mueren por una bacteria multirresistente ya estaban muy enfermas y estas bacterias han sido la última gota.

Todavía prevalece la preocupación por la infección, lo que lleva a consumir antibióticos a veces de manera abusiva Dr. Jesús Rodríguez Baño — Catedrático y jefe del Servicio de Infecciosas del Hospital Virgen Macarena

En cuanto a un escenario a medio plazo, quiero destacar el estudio de un grupo de economistas de la salud muy prestigiosos en Reino Unido, quienes han calculado en un estudio que se llama Informe O'Neill que para 2050, si no cambian las cosas, puede haber más muertes por bacterias multirresistentes que por cáncer. Esperemos que esto no llegue a ser así, porque las cosas tienen que cambiar, hay planes de control de la resistencia e estas bacterias y del consumo de antibióticos, y esperamos que eso revierta la previsión.

-Ante esta situación, ¿En qué líneas de investigación está inmerso?

-Desde hace muchos años trabajo en muchos ensayos clínicos relacionados con el consumo de antibióticos. Una de mis principales líneas de investigación es el rescate de aquellos que están olvidados porque se crearon en los años 60 y 70. Nunca llegaron a utilizarse porque al poco tiempo se comercializaron otros medicamentos más eficaces y estos quedaron relegados. Ahora hemos visto que hay bacterias que son sensibles a esos antibióticos del siglo XX, pero como todavía no sabemos muy bien la dosis de esos antibióticos, su utilidad, su nivel de toxicidad... Estamos haciendo ensayos clínicos con los criterios actuales para ver si son funcionales.

Queremos demostrar que las duraciones más cortas de tratamiento de antibiótico son tan eficientes como las largas Dr. Jesús Rodríguez Baño — Catedrático y jefe del Servicio de Infecciosas del Hospital Virgen Macarena

Acabamos de presentar en el Congreso Europeo los resultados del ensayo de un antibiótico que se llama Temocilina, que no está comercializado en España. Después de más de cinco años en el laboratorio, ahora hemos demostrado que es útil y eficaz para el tratamiento de infecciones de bacterias mutirresistentes. Esta es una alternativa para no tener que consumir los antibióticos de amplio espectro, que son aquellos medicamentos más potentes que matan todo tipo de bacterias, sin embargo, estamos viendo que es mejor que se usen en menor medida. Actualmente, estamos esperando a que la Agencia Española del Medicamento apruebe el ensayo clínico y espero que a lo largo de este año podamos tener disponible el medicamento. Quiero destacar que este estudio lo ha financiado el Instituto de Salud Carlos III, es decir, se ha pagado con dinero público.

-¿El tiempo que una persona esté consumiendo antibióticos también afecta?

-Sí. De hecho, esta es otra de mis líneas de investigación. El objetivo de los ensayos clínicos es optimizar los tratamientos porque queremos demostrar que las duraciones más cortas de tratamiento de antibiótico son tan eficientes como las largas.

El infectólogo acaba de presentar en el Congreso Europeo los resultados del ensayo que puede ser la alternativa a los antibióticos de amplio espectro, aquellos más potentes que matan todo tipo de bacterias, pero que generan mayor resistencia

Sin embargo, como el tiempo es menor, eso permite que no se genere tanta resistencia. Si el periodo estándar de un tratamiento de para estos medicamentos es de 14 días, nosotros estamos analizando qué sucede con solo siete días de tratamiento para ahorrar exposición a las bacterias.

-Entiendo que la disminución del consumo de antibióticos afecta de pleno a la medicina moderna.

-Afecta radicalmente. Uno de los pilares fundamentales de la medicina son los antibióticos porque cuando se lleva a cabo un trasplante hay que inmunodeprimir al paciente para evitar que su organismo rechace el órgano. Si estas personas tienen infecciones y no podemos tratarlas con antibióticos, pues eso afecta mucho… imagínate. Los pacientes de UCI tienen muchos riesgos de infecciones. Por eso es tan importante el equilibrio entre usarlo sin abusar de él. Es algo muy complejo, pero para ello tenemos los Programas de Optimización de Uso de Antibioticos (más conocidos como PROA), unos programas que ayudan a los médicos a prescribir bien. Pero claro, para que esto funcione hay que potenciar y dotar económicamente el programa.

-Todas sus investigaciones las lleva a cabo desde una universidad pública, un hospital público y un centro de investigación público. ¿Es Andalucía un buen escenario para que los científicos desarrollen sus estudios?

-Yo he estado en distintos sistemas sanitarios, y para mí la sanidad pública es un principio absolutamente necesario. Lo que nos gustaría es que esto se saque de la discusión política, que haya una apuesta por la sanidad accesible, gratuita y pública, porque cuando se hace bien, funciona muy bien. La situación actual invita a la reflexión.