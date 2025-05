Música para revivir los 70, 80 y 90 en la plaza del Parque

La plaza del Parque de Vila volverá este fin de semana a los años 70, 80 y 90. Así lo anuncian desde la asociación de comerciantes de la popular plaza, que acogerá este sábado 24 de mayo la fiesta ‘Back to the hits’, en cuya organización colabora el Ayuntamiento de Ibiza, matizaron desde la asociación. La celebración comenzará a las seis de la tarde y está previsto que se prolongue hasta las once de la noche. Además, «promete transportar a los asistentes a través de las décadas doradas de la música: los años 70, 80 y 90», aseguran desde la organización.

Bajo el lema ‘Recordar es volver a vivir’, se ofrecerá una experiencia inmersiva en la que «los clásicos atemporales cobrarán nueva vida con remixes electrónicos, afrohouse, dance, house y techno», indican. El evento contará con una decoración temática tanto en la plaza como en algunos de los locales que «evocará la nostalgia de épocas pasadas». Para complementar la fiesta está prevista una «gran piñata llena de sorpresas y regalos». Entre estos se incluyen camisetas exclusivas que se sortearán entre los asistentes, recalcan los organizadores.

Además, la Escola d’Arts d’Ibiza participará en la decoración de la mesa del dj, «añadiendo un toque artístico y original al evento», detallan desde la asociación de comerciantes de la plaza, que ya fue escenario, hace poco, de otra gran fiesta. En aquel caso, una especie de closing de la temporada de invierno.

Entre los artistas destacados que amenizarán la fiesta se encuentran Oh Yeah, como dj principal, acompañado por los Dj D-Ramones, la cantante Noemí Funes y el percusionista Javi Rober.