Sant Josep entrega los premios de su primera maratón fotográfica

El Auditorio de Caló de s’Oli acogió este viernes la entrega de premios de la primera Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto, en la que más de 80 participantes tuvieron que resolver varios retos repartidos por la geografía del municipio. Algunas de las mejores instantáneas se pueden contemplar en la sala de exposiciones del centro cultural.

El premio a la ‘Mejor fotógrafa de todos los retos’, el más importante, ha sido para Silvia Díez. En esta misma categoría recibió una mención especial Ariadna Alzuru.

La mejor foto de ‘Inspiración expositiva’ fue para María Planells, con mención especial para Florange Deschamps. La imagen más destacada ‘El reflejo perfecto’ la hizo Alex Stefan, con mención para Ramón Álvarez. En cuanto al reto ‘El instante decisivo’, la foto escogida fue capturada por Eduardo Mora, con mención para Francesc Freh. Para el siguiente reto, denominado ‘El paisaje humano’, se eligió una instantánea de Noelia Beatriz Brown, con mención para Madalina María Onitiu. Finalmente, la mejor imagen del reto ‘El blanco y negro’ la hizo Juana Carrasco, seguida de Pedro Pablo Oporto Taboada, que recibió una mención.

Una de las instantáneas de la fotógrafa ganadora. | SILVIA DÍEZ

En la Categoría Infantil fueron premiados por la calidad de sus imágenes Carla Ferrer Patricio, Saúl Ferrer Navarro y Iria Ferrer Navarro. Finalmente, la mejor imagen de la Categoría Adolescentes la hizo Hanna Aoyama Sánchez, recibiendo mención Alba Bonet.

Todos los galardonados recibieron diferentes premios, como cámaras de fotos, libros de fotografía, cenas en restaurantes o vales para impresiones artísticas de sus instantáneas. En la entrega participaron el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig Tur; la coordinadora de Promoción Turística, Eva Ruiz, y los impulsores del acontecimiento, Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez.

El pasado 27 de abril todos los participantes tuvieron que presentarse en uno de los puntos de salida, situados en Can Sala (Sant Jordi), Can Jeroni (Sant Josep), Can Curt (Sant Agustí) y Caló de s’Oli (Cala de Bou), donde recibieron un listado con los diferentes retos que tenían que completar. Estas pruebas eran diferentes para cada una de las tres categorías de la prueba (Infantil, Adolescentes y Adultos).