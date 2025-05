Danzas que fomentan la paz en el mundo en Dalt Vila

Una breve jornada con rezos, meditaciones, cantos, rituales y danzas circulares para fomentar la paz en el mundo. Esta es la peculiar iniciativa celebrada en el baluarte de Sant Pere en Dalt Vila en el marco de la programación de la tercera edición del Fantasía Ibiza Festival (FIF).

Cerca de una veintena de asistentes participan en la «primera actividad de este tipo celebrada en Ibiza», según afirma la artista y organizadora del FIF, Lucia Barbiero, que añade: «Estamos viviendo una época muy dura, ya que los humanos nos pasamos la mayor parte del tiempo haciendo desastres. No obstante, tenemos muchos poderes que parece que tenemos olvidados y que hoy estamos recuperando. Cuando se reúne un colectivo e invoca y honra a la tierra, el agua y al resto de elementos, esto se traduce en algo de energía positiva humana. Con poco se pueden hacer grandes acciones».

Es la primera vez que se incluye una actividad de estas características en el marco del FIF. Para la organizadora, esta novedad «es algo genial, ya que es muy importante que se organicen iniciativas que tienen como objetivo fomentar la paz en el mundo». Barbiero considera que «es más efectivo realizar acciones pacíficas como la que acoge el baularte de Sant Pere que otras acciones más violentas como son las manifestaciones y demás formas de protesta».

Una jornada con rezos y meditaciones. / Toni Escobar.

La jornada, que tiene una duración de aproximadamente 90 minutos, empieza con gran puntualidad a las 11 horas. El asfixiante calor matutino propio de esta primavera que parece verano provoca un cambio de última hora. El escenario previsto inicialmente para las danzas se desplaza a unos pocos metros más abajo, justo en la entrada de uno de los túneles del baluarte. El motivo de este modificación es la presencia de sombra. Este cambio origina una situación un tanto extraña, ya que mientras decenas de personas de todas las edades bailan por la paz, otros, a pocos metros, van a su aire y prefieren visitar los túneles subterráneos.

El baluarte de Sant Pere es habitualmente una zona muy tranquila. Sin embargo, la coreografía de las danzas consigue captar el interés de gran parte de las personas que caminan por los alrededores. La imagen de rezos circulares no pasa desapercibida para nadie. Hay quien decide apuntarse a la fiesta, a pesar de no lograr seguir los pasos de las encargadas de la actividad. «Pero esto no es lo importante -explica Barbiero-. Lo importante es que la gente sea pacífica y tenga en mente que no haya guerras ni conflictos. El FIF es un proyecto que combina el arte, el cuidado del medio ambiente y que además, es inclusivo».

El FIF continúa mañana con su tercera y última jornada de actividades de en el marco de su tercera edición. A lo largo de este domingo está prevista la celebración de talleres creativos para niños, música en vivo, así como otras iniciativas como muestras de grafitis en vivo, mercados artísticos o un taller colectivo de body painting.