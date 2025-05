Puig des Molins, el museo de Ibiza que enamora

¿De verdad le puede interesar a alguien la necrópolis de Puig des Molins? La permanente inseguridad y el desprecio hacia lo propio hacen que a veces seamos los propios ibicencos los primeros en dudar de la capacidad de atracción de nuestro patrimonio. Así, cuando faltan pocos minutos para que empiece la visita guiada gratuita al Museo Arqueológico de Puig des Molins, le preguntamos a la guía, la arqueóloga Ana Mezquida, si cree que el público se animará a participar en esta actividad que se realiza para celebrar el Día de los Museos.

«Al final siempre viene gente, y suele ser un público muy variado. Familias, turistas que se enteran porque lo ven en la prensa, jubilados que tienen tiempo libre… Y lo que nunca falla es que la gente se va marcha siempre contenta. Es un museo que sorprende», dice Mezquida.

Que haya bajado la intensidad de la lluvia pero que siga haciendo mal tiempo ayuda al éxito de la convocatoria, como lo confirma una de las visitantes, la italiana Ilaria Damiani: «Mi idea era ir a la playa, pero fíjate qué tiempo. No sabia qué hacer y el recepcionista del hotel me ha sugerido que venga a este museo». Confiesa que no sabe absolutamente nada de los fenicios y que viene como una pizarra en blanco: «¡A ver qué me encuentro!».

Mezquida estaba en lo cierto, y pese a mi pesimismo, a la visita acude un grupo de unas quince personas y a medida que vaya avanzando la mañana se incorporarán más curiosos. Al comienzo, y con la ayuda de una maqueta que recrea la necrópolis, la técnica del Museo Arqueológico realiza una explicación de las características del yacimiento: «Se empezó a excavar en el año 1903 y la última fue en el año 2006. Cuando finalmente se valló el yacimiento en 1976, la superficie total delimitada era de cinco hectáreas. Se calcula que hay 3.000 tumbas, pero localizadas y topografiadas hay 400».

Toca ponerse el casco

Tras la explicación inicial, es el momento de la parte más vistosa: la exploración de algunos de los hipogeos -tumbas subterráneas- que salpican la colina. Los visitantes deben ponerse un casco protector y agacharse para introducirse en los pasillos trazados bajo las rocas, lo que hace que los visitantes se sientan un poco como Indiana Jones. Antes de iniciar la excursión por el subsuelo, Mezquida señala el castillo de Dalt Vila y comenta que fue allí donde se fundó la ciudad fenicia, en el siglo VII a.C. «Los fenicios instalaban los cementerios fuera de las ciudades, en un espacio separado. Allí», Mezquida señala Dalt Vila, «era la colina de los vivos, mientras que donde estamos nosotros, en Puig des Molins, era la colina de los muertos».

Dos visitantes realizan un cabezazo amistoso en el interior de un hipogeo. | D.V.

A continuación, visitamos uno de los hipogeos museizados, donde se conservan varios sarcófagos de piedra en el interior de los cuales hay recreaciones de esqueletos y de los ajuares con los que los fenicios acompañaban a los cadáveres en su último viaje. Penetrar en esa gruta excavada hace dos mil quinientos años impregna de emoción a los visitantes, que ametrallan a preguntas a la guía. Mezquida, en un alarde de honestidad, admite que algunas respuestas no las conoce: «Los fenicios inventaron el alfabeto, pero por desgracia, aquí prácticamente no ha aparecido ningún texto. Muchas cosas no las sabemos seguras, tenemos muy poca información».

El interior de la colina de Puig des Molins es un dédalo de pasillos que comunica un hipogeo con otro, pero no siempre fue así: «Eso es a causa de los saqueadores de tumbas. Cuando entraban en un hipogeo, perforaban en una pared y así accedían a otra tumba, y fueron formando este laberinto».

Irene Gómez es una turista residente en Madrid que ha acudido con su pareja y su hijo, y mientras se agacha para pasar de un hipogeo a otro, confiesa que está fascinada: «Quizás porque no esperaba nada de nada, todo me está pareciendo precioso».

Entre el grupo de visitantes se encuentra un equipo de IB3 Televisión que ha acudido a la isla para grabar un episodio del programa ‘Passetjades’. Como el rodaje se ha suspendido por la lluvia, el presentador, los cámaras y la guionista han aprovechado la mañana para visitar el museo. Entre ellos se encuentra Vicenç Sastre, un dibujante apasionado por la historia: «Con el Museo colaboré hace tiempo, cuando les hice los dibujos de algunas de las figuras». Explica que descubrió Puig des Molins gracias al periodista Carlos Garrido, gran conocedor de Ibiza: «El yacimiento de Puig des Molins es admirable. En cada visita hay algo que me sorprende. Nunca me canso de volver y siempre lo recomiendo a todo el mundo».

Una cultura deslumbrante

Es el momento de regresar al interior del Museo, donde queda contemplar las piezas de las exposiciones permanentes y temporales. Mezquida señala que en una ala se encuentran los objetos procedentes de una donación, en la que hay materiales procedentes de otros yacimientos de la isla, como Illa Plana y es Culleram. La otra ala, en cambio, muestra en exclusiva objetos encontrados en los ajuares funerarios de Puig des Molins.

La figura de la diosa Tanit -o Démeter- es la más fotografiada. | D.V.

Tras el cristal de la sala de exhibiciones, observamos una variopinta colección de pequeños objetos y enseres. Objetos inanimados que, tras la explicaciones de la guía, cobran vida y se contemplan con otros ojos. Así, Mezquida señala unos metales planos y curvos, oscuros, y aclara: «Son navajas de afeitar. Se usaban para rasurar los cadáveres y, después, se enterraban con el cuerpo».

Hay también cajitas de plomo para guardar ungüentos y pequeñas ampollas con perfumes. Los visitantes se quedan deslumbrados ante los variados amuletos que se depositaban en las tumbas para ahuyentar a los malos espíritus, los hay fálicos o con grandes globos oculares para evitar el mal de ojo.

Al final, hay una vitrina con las joyas de la corona: una sucesión de imponentes y majestuosas figuras femeninas y, en el centro, el busto de la diosa Tanit, un icono de la isla. No obstante, Mezquida se ve obligada a romper el hechizo del momento: «En realidad no es Tanit, es Démeter. Porque esta figura en realidad no es púnica sino griega. Es un busto femenino importado de Sicilia. Las figuras púnicas, en realidad, son las otras». Y ‘las otras’ no tienen la delicada belleza de la Démeter griega, pero sus ojos saltones, sus extraños abalorios y su rigidez antinatural, les confieren un aire alienígena, extraterrestre, sugestivamente misterioso.

«Este museo es acojonante», confiesa Marga Font, guionista del programa de IB3 que se ha añadido a la visita: «Es una cultura muy diferente de la mallorquina, es realmente como un mundo nuevo. La necrópolis es impresionante, es de lo mejor que hay en Balears», y remata con un «me extraña que esto no sea más conocido porque me he quedado enamorada total. Tenéis un tesoro aquí». Pues poco más hay que añadir, ¿no les parece?n