"Nuestra tasa de empleabilidad está en torno a un 95% de media"

¿Qué importancia tiene la orientación profesional?

En la etapa universitaria es clave, pero debería comenzar en secundaria, para que los jóvenes tomen una decisión con información sobre qué estudiar. Y en la Universidad también porque dentro de cada grado, hay un montón de salidas profesionales o diferentes tipos de empresa, privada o pública, pymes… o la opción de emprender. Al final, el joven cuenta con conocimientos teóricos sobre lo que estudia, pero desconoce en gran medida su aplicación práctica y cómo será al final el trabajo que puede realizar.

¿Cómo responde el CEU a las nuevas demandas del mercado en sus planes de estudio?

El CEU está muy cerca de la empresa, para nosotros el tema de la empleabilidad es clave. Contamos con un Consejo Asesor de Empleabilidad formado por los directores de Recursos Humanos de las principales empresas como Garrigues, BBVA, Vodafone, Repsol, ILUNION, Randstad o la Agencia EFE, entre otros. Nos reunimos con ellos para escuchar qué es lo que las empresas están demandando de los jóvenes talentos que se incorporan, tanto en conocimientos como en competencias blandas. Esto nos da a nosotros pistas tanto para desarrollar programas que hagan que nuestros alumnos sean más empleables. Fruto de esto, se ha creado la Comisión de Empresarialidad que durante más de un año ha desarrollado un programa transversal a todos los grados de todas las Universidades CEU para trabajar en las competencias blandas y que los alumnos tengan conocimiento de la empresa. Hemos lanzado el piloto del programa que se llama Diseña tu Futuro y el año que viene se hará extensivo a todos los cursos en las Universidades CEU.

También tenemos iniciativas como las Aulas CEU Empresas, que con más de 30 aulas en la Universidad, tenemos a la empresa en el aula para formar a nuestros alumnos con temas muy prácticos. Esto es una forma de captar talento para las empresas, porque durante meses conocen a nuestros alumnos y al final se quedan con los mejores.

¿Cree que la formación universitaria debe ir acompañada de prácticas o experiencias reales desde los primeros cursos?

Fomentamos la experiencia práctica desde el principio aunque es cierto que se intensifica en los últimos años, pero desde el principio ofrecemos al alumno que participe en eventos, en foros, en experiencias con empresas, como por ejemplo el Foro de Empleo o la Innovation Week, donde las empresas lanzan retos y los alumnos pueden trabajar para dar soluciones. Cuanto antes tengan contacto con la empresa, mejor porque irán viendo qué es lo que les puede gustar, pueden ir teniendo experiencias y se van formando.

¿Cuál es la tasa de empleabilidad de vuestros alumnos?

Nuestra tasa de empleabilidad está en torno a un 95% de media, pero es cierto que hay grados que tienen una tasa de empleabilidad más alta. Y la tasa de inserción es muy rápida, desde que nuestros alumnos acaban, tardan en encontrar empleo entre tres y cuatro meses de media. Y nosotros, todos los años, lanzamos una encuesta a los empleadores para ver el grado de satisfacción con nuestros alumnos y están muy satisfechos tanto con la formación técnica de nuestros alumnos como con las competencias blandas, el trabajo en equipo, sus valores… Las empresas destacan mucho los valores humanistas de nuestros alumnos, su grado de compromiso y la comunicación. Tenemos empresas muy fidelizadas que recurren a nosotros para captar talento para prácticas y empleo.

¿Qué sectores tienen mayor demanda laboral?

En todo lo que tiene que ver con tecnología, datos e Inteligencia Artificial. Y también hay mucha demanda en el sector salud, todo lo que es medicina, enfermería, odontología, farmacia... Son altamente empleables los perfiles relacionados con STEM y el ámbito de la salud.

¿Qué papel juegan las habilidades digitales y tecnológicas en estos grados?

En realidad, es clave en todos, al final la transformación digital llega a todos los sectores y todas las personas necesitan unos conocimientos y unas competencias digitales mínimas. La IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar el que se maneje con la tecnología mejor que tú.

¿Qué papel tienen los másteres para complementar los estudios de grado de cara al empleo?

Hay titulaciones donde el máster es habilitante y la influencia que tiene sobre una mejora de la empleabilidad es total. Pero en otros sectores, el máster te va a dar una especialización, acceso a un networking y a poder acceder a otro tipo de trabajos. Nosotros vemos, en línea generales, que el alumno que ha realizado un máster mejora la empleabilidad y reduce el tiempo de espera para encontrar un empleo.

Muchos jóvenes llegan al momento de elegir los estudios superiores y no saben qué elegir, ¿qué les aconsejas?

Por un lado, que se informen y conozcan las distintas titulaciones, que pregunten, hablen con personas que trabajen en las áreas que les interesas y les cuenten. Nosotros también hemos lanzado dos informes sobre empleabilidad, tanto de universitarios como de FP con Randstad donde ponemos encima de la mesa qué titulaciones van a tener más posibilidades de encontrar empleo. Pero si tu vocación es hacia una titulación que no tiene per se una tasa de inserción muy alta, esa persona compensará eso con otras cosas y logrará encontrar su camino. Creo que también es muy importante escuchar a nuestro corazón porque la mayor parte del tiempo lo pasamos en el trabajo, así que tienen que hacer algo que realmente les motive y les haga feliz porque si no, no compensará a largo plazo.