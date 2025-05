Eivissa acoge la primera edición de los premios ‘Ray of Light’

Ibiza será el escenario de la primera edición de los Ray of Light Awards, premios que se enmarcan en el festival internacional multimedia ROLA, que se celebrará del 29 al 31 de mayo de 2025. Un encuentro, inspirado en la memoria del actor Ray Stevenson (1964-2023), intérprete reconocido por papeles en las aclamadas series ‘Rome’ o ‘Ahsoka’, en la saga ‘Thor’ y el drama histórico ‘1242: Gateway to the West’.

Un encuentro abierto al público, con acceso mediante compra de entradas, donde también se puede consultar la tipología de entradas según la programación elegida:

Gaia & Music Awards: 29 de mayo. La Curandera. 91 euros. Entrada día completo

Music Awards: 29 de mayo. La Curandera. 78 euros. Entrada de tarde

Youth & The New Generation Awards: 30 de mayo. La Curandera. 65 euros

Ray of Light and Regenerate X: 31 de mayo. Agritourismo Safragell. 78 euros

•Abono tres días: 165 euros

La entrada a la entrega de Premios Ray Of Light el 31 de mayo es con estricta invitación y se celebrarán en el Teatro Pereyra de Eivissa.

«Los Ray of Light Awards tienen como objetivo reconocer a creadores multimedia que, mediante formatos como largometrajes, cortometrajes, documentales, animaciones o contenido web, apuestan por narrativas con impacto positivo que desafían el orden social actual y promueven el progreso, la conexión humana y una visión optimista del futuro», señalan los organizadores en una nota.

Tienen diferentes categorías: Ray of Light Award: Reconoce el contenido más innovador y trascendental que inspira e imagina un nuevo mundo; Gaia Award: para contenidos que celebran la esencia y el papel de la mujer en la sociedad; Youth Award: para creadores menores de 25 años;.For the New Generation Award: para contenido que inspira y empodera a niños y adolescentes; Music Award: Dividido en dos subcategorías (Premio al crecimiento de la conciencia y Premio a las raíces y los antepasados), destaca composiciones musicales que, a través de sus frecuencias sonoras, inspiran y elevan el espíritu; Ibiza Award: Destinado a destacar contribuciones excepcionales de Eivissa al mundo, celebrando su influencia cultural y artística, y Legacy Award: Reconoce a personas que dejan un legado significativo para las futuras generaciones.

La primera edición de los Ray of Light Awards cuenta con un jurado de renombrados expertos del cine, el entretenimiento y la conciencia: la neoyorquina Rosario Dawson, que ha trabajado con directores como Spike Lee, Oliver Stone, Kevin Smith, Quentin Tarantino o Danny Boyle, entre otros; la productora franco-estadounidense, Anne Thomopoulos, ex vicepresidenta sénior de HBO; el canadiense Ammar Kandil, uno de los cofundadores de la comunidad global ‘Yes Theory’; Uri Fruchtmann, director de cine y productor musical israelí, y Diego Torán, ex gerente de ventas y promoción del sello internacional A&R en Warner Music; director artístico de EMI y Parlophone Music Spain, entre otros.

«ROLA, que se celebra coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Ray Stevenson (31 de mayo de 2023), además de un encuentro de creadores de contenido es un homenaje a su maestría artística, y a su inquebrantable creencia en el poder del arte para unir, inspirar, divertir, provocar cambios y conectar», destaca la organización.

A lo largo de su distinguida carrera como actor, Ray Stevenson (Lisburn, Irlanda del Norte 1964 - Lacco Ameno, Italia 2023) fue reconocido por sus poderosas interpretaciones tanto en televisión como en cine. Ray eligió Eivissa como su refugio, atraído por su vibrante escena artística y la serena belleza de sus paisajes. «Su amor por la isla y su comunidad dejó una profunda huella en su vida y en su obra. Esto, unido a su inquebrantable creencia en el poder del arte para unir, inspirar, divertir, provocar cambios y conectar más profundamente entre nosotros, le llevó a soñar en crear un festival, unos premios, un encuentro como ROLA», terminan los organizadores.n