El truco de la maleta en el aeropuerto: tenlo en cuenta en tu próximo viaje

Decía la escritora Ana María Matute: "Lo cierto es que los aeropuertos han visto más besos verdaderos que los salones de bodas". Y nosotras añadiríamos "y más momentos de estrés que a los que se enfrenta un cirujano cuando debe operar a corazón abierto". Y sí, estamos exagerando, pero la realidad es que los aeropuertos son, para mucha gente, lugares en los que los nervios, las prisas y los agobios están a la orden del día. Y, una parte de culpa de ello la tiene, cómo no, el tema de las maletas.

Más allá de las diferentes políticas y tarifas que aplica cada compañía con respecto al transporte de equipaje, muchos viajeros sienten cierta inseguridad cuando llega el momento de embarcar por si les toca bajar su equipaje (que cumple con todas las medidas reglamentarias) a bodega. Y, precisamente para evitar ese problema, hoy os desvelamos el truco de la maleta en el aeropuerto, para que puedas embarcar con tus pertenencias sin ningún tipo de problema.

No vamos a hablar hoy de los diferentes trucos para no pagar por una maleta a la hora de facturar, ni del truco de la bolsa del aeropuerto. Hoy llega el turno de descubrir la fórmula para que, aunque el avión vaya lleno, no te obliguen a bajar la maleta a la bodega, con la consiguiente espera en la cinta de los equipajes, una vez hayas llegado a destino.

Tienes tu billete listo, el check in hecho y tu maleta de mano (que cumple las medidas y peso reglamentarios para poder ir en la cabina del avión) preparada. De repente te llega un mensaje de texto al móvil en el que la compañía con la que vuelas te informa de la siguiente manera: ‘Por alta ocupación en tu vuelo, es muy probable que bajemos tu equipaje de mano a bodega, evítalo facturando de forma gratuita’.

Esta opción está fenomenal para todos aquellos que no tengan ninguna prisa una vez que llegan a destino, mientras que aquellos que viajan por trabajo o tienen cualquier tipo de compromiso, les hace una gran faena, ya que perderán, en el mejor de los casos y dependiendo del aeropuerto, algo más de un cuarto de hora.

Los compartimentos superiores de las cabinas son espacios limitados y, por tanto, una vez que se llenan, no hay maleta que quepa. La tripulación que se encuentra en el avión va dando la bienvenida a los viajeros, a la vez que va comprobando los huecos disponibles. Y, cuando ya no quedan espacios libres, dan la orden a los encargados del embarque para que, a partir de ese momento, todos los pasajeros que lleven una maleta la bajen de forma obligatoria a cabina. (Eso sí, sin ningún suplemento).

Si no quieres quedarte con cara de póker y que te quiten la maleta cuando estás a punto de entrar en el finger que te llevará al avión, existe un truco que, de lo obvio que es, mucha gente acaba pasando por alto. El embarque se produce por grupos y, la mayoría de los pasajeros, suelen ir en el número 4. Si en cuanto llegues a la puerta de embarque te pones en la fila del grupo 4 te vas a sentir un poco ridículo, puesto que no habrá nadie esperando, pero, a cambio, las posibilidades de que haya hueco en cabina para tu maleta, aumentarán considerablemente.

Mucha gente, como los asientos están asignados, no tiene ninguna prisa en embarcar. Y esto es lo más sensato, puesto que luego habrá que estar sentado durante el tiempo que dure el vuelo. Ahora bien, si una vez que ya han embarcado los pasajeros de los grupos 1, 2 y 3, quedan 25 huecos para las maletas de los pasajeros con grupo 4, serán los 25 primeros que estén en la fila los afortunados que no tengan que facturar. Al resto, no le quedará más remedio que despedir a su maleta, ya que la acabarán bajando a bodega.

En definitiva, si quieres que no bajen tu equipaje a bodega, el truco de la maleta en el aeropuerto es bien sencillo: en cuanto tengas puerta de embarque asignada, corre a ponerte a la cola, porque si eres de los primeros, conseguirás poder viajar con el equipaje a tu vera.