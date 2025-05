Una pequeña aula, cerca de una treintena de adolescentes, un concejal, un actor y lágrimas, muchas lágrimas. Poco más de una hora de duración de la charla sobre bullying a cargo de Krys Pasiecznik, que cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales y que también es modelo y fotógrafo, bastan para emocionar a los jóvenes asistentes a la ponencia celebrada en el IES Sa Serra de Sant Antoni.

Una jornada repleta de emociones en el IES Sa Serra de Sant Antoni. | A.B.P

«La solución al bullying no puede pasar por la violencia». Estas son las palabras de Pasiecznik, al hablar, a partir de su experiencia personal, sobre el mejor remedio para poner punto y final al drama del acoso escolar. Se trata de una realidad que todavía afecta a muchos jóvenes en nuestro país y que también sufrió el propio ponente desde los 10 hasta los 18 años. «El remedio pasa por hablar con los padres o con el profesorado. Lo que ocurre con el bullying a día de hoy es más o menos lo mismo que lo pasaba antes. Sin embargo, ahora se puede hablar del tema y solucionar situaciones que en mi época no se podían resolver», aconseja.

Turno de preguntas

El duro relato de Pasiecznik, natural de Madrid, despierta el interés de su atento público desde el comienzo de la jornada. Al llegar el turno de preguntas, los presentes, que son alumnos de tercero y cuarto de la ESO de diversificación y de centros de Tránsito a la Vida Adulta (TVA) y del aula Uecco, no dudan en exponer sus inquietudes a Pasiecznik, que responde con gran naturalidad. «¿Sientes que llega un momento en el que no puedes más»?, cuestiona una alumna al ponente, que contesta contundentemente con un «sí». Esta misma chica pregunta sobre «¿Cómo se vive el bullying» a lo que Pasiecznik responde: «Siempre se metían conmigo cuando era joven y tenía una sensación de que no pertenecía a ningún sitio. Es algo que lo afronté con mucha soledad, ya que en mi época en el colegio no se hablaba sobre el acoso escolar. Como mucho venía un día un policía y nos explicaba algunas cosas sobre educación vial. Sufrí en silencio. El bullying es un tema que merece la máxima visibilidad».

A pesar de ser un asunto delicado, la complicidad entre comunicador y espectadores hace que la charla tenga momentos puntuales de humor. «Lo he gestionado todo yo solito. Dentro de lo que cabe estoy demasiado bien. De hecho, he envejecido mejor que muchos de los compañeros que me hacían bullying», comenta Pasiecznik. Este comentario consigue despertar las risas de parte del público, que también se ríe cuando Pasiecznik habla sobre algunos de sus tatuajes: «La verdad es que me tatué por simple placer. Este brazo lo tengo tatuado todo de color negro, ya que quería tapar todos los tatuajes anteriores que tenía aquí. No fue por nada en especial, simplemente me cansé de verlos».

La jornada finaliza con una divertida ronda de respuestas en el que cada uno de los asistentes, incluido Pasiecznik y los profesores presentes, comenta en voz alta la virtud o frase que consideran que mejor los define. «Simpático, divertido, amigo de mis amigos, inteligente», son algunos de los adjetivos que se comentan durante esta actividad final.

Una vez concluye la charla son muchos los jóvenes que se abrazan, aún con lágrimas sobre sus rostros, para afrontar mejor la emoción del momento. Y no es para menos, ya que son varios los que han vivido de primera mano el drama del acoso escolar. Otros optan para inmortalizar el recuerdo y se sacan fotos con Pasiecznik, quien hace un balance de la experiencia: «Aunque he impartido charlas sobre el bullying en sitios como Barcelona o Madrid, es la primera vez que hago una en Ibiza. Ha sido una mañana espectacular. Ha ido incluso mejor y ha sido más conmovedor de lo que me hubiese imaginado».

«No es suficiente»

Los estudiantes disfrutan de la experiencia, pero hay quien tiene propuestas como Alejandra Neira, alumna de 16 años de tercero de la ESO de diversificación en el IES Sa Serra, que indica: «Es un tipo de charla que se debería hacer también en otros colegios e institutos de la isla, ya que debería haber una mayor concienciación sobre este tema. En ocasiones los abusones ven cosas como tonterías y no se dan cuenta de que lo que hacen puede conllevar la pérdida de vidas humanas».

Pasiecznik se sienta al lado de la activista social ibicenca y pedagoga terapéutica en el IES Sa Serra, Emma Torres. Ella considera que «aunque hay protocolos para el acoso escolar, esto no es suficiente, ya que se sigue precisando de una mayor concienciación». Torres piensa que «charlas como la Pasiecznik pueden ser muy efectivas» y que cuando se hagan «desde los más pequeños, mejor».

A la iniciativa reivindicativa asiste el concejal de Igualdad, Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, Jorge Nacher, que se muestra visiblemente emocionado y el director del propio centro educativo, David Cardona, que habla sobre la importancia de llevar a cabo este tipo de proyectos: «Todo esto sirve para que los jóvenes vean un espejo [en referencia a Pasiecznik] en el que poder mirarse».