Roser Capdevila, autora de ‘Les tres bessones’: «Los niños de ahora son como los de antes hasta que las ‘tablets’ les estropean»

Se está preparando una nueva serie animada y digitalizada de ‘Les tres bessones’. ¿Cómo va?

Mis hijas se encargan de ello, aunque todavía falta. [Responde Helena, que es una de sus trillizas]: Está prevista para 2027 y ahora se encuentra en la fase de bocetos y guiones. A partir de septiembre se trabajará en la serie propiamente dicha y se emitirá por los canales infantiles de TV3, RTVE, la RAI y la televisión portuguesa.

¿Ve necesaria la actualización?

Hasta que no haya visto la nueva versión no puedo opinar.

Dibujó sus cuentos en la década de los 80 y alcanzó un éxito que ni imaginó. ¿Dónde cree que estuvo la clave de esta gran acogida?

No te lo sé decir porque todavía en la actualidad me cuesta creerlo. Me satisface muchísimo que haya podido arraigar tanto en diversas generaciones. Aún ahora continúa habiendo padres y madres jóvenes que enseñan los cuentos y la serie a sus hijos. Es una maravilla.

Fue pionera al dar un enfoque cultural con la incorporación de personajes históricos. ¿Su idea era estimular las mentes, además de entretener?

Sí, aunque lo más importante era divertir a los niños. No quería darles porquerías, porque a veces todo cuela, sin preocuparse mucho de ellos, y no tendría que ser así. Yo introducía personajes y temas que son universales, como las fábulas. Es una manera de tratarlo sin hacer algo pedagógico, sino sobre todo entretenido. Sin embargo, de este modo les queda alguna enseñanza y cuando se hacen mayores puede que se acuerden de que conocieron a Mozart a través de las Bessones y se aficionen a la música clásica tras lo aprendido con ellas. Hicimos dos capítulos de Mozart, uno de ellos sobre La flauta mágica, además de Van Gogh, Leonardo da Vinci, Joan Miró, Velázquez y otros muchos. Con Gaudí también hicimos dos episodios porque era un personaje que daba mucho juego y tuvo una depresión.

Ahora algunos cuentos hablan de temas como las emociones.

No es que quisiéramos trabajar el tema de la depresión, aunque Gaudí estuvo enfermo de eso y las Bessones le llevaron en una silla de ruedas junto a la playa para que mejorase. Cuando él vio los dibujos que las olas hacían sobre la arena, enseguida quiso ir al estudio para dibujar y así comenzó la creación de la famosa Pedrera.

Los padres también se lo pasan muy bien con los cuentos y la serie. ¿Es básico involucrarles?

Desde luego. Muchos me lo han dicho y estoy encantada. Al fin y al cabo los niños ven y hacen lo que proponen los progenitores. Son ellos quienes les guían durante su crecimiento y si se divierten con las mismas cosas, les contagian.

Es lo que hacen ahora Disney/ Pixar con sus guiños para adultos. ¿Cómo ve los dibujos actuales?

No tengo perdón, pero la verdad es que no los miro mucho. Tengo un problema de vista muy importante por un accidente grave y miro poco la televisión. Me tengo que poner muy cerca y la veo mal.

¿Los niños actuales son como hace cuatro décadas?

Yo creo que son todos iguales, los de ahora y los de antes, pero luego llega la tecnología y los cambia. Es un problema, los niños se estropean con las tablets y los móviles. Es un mundo que no me gusta nada.

Al principio a usted no le hizo gracia que convirtiesen en serie animada a sus trillizas. ¿En algún momento se ha arrepentido?

Estoy muy contenta de haberlo hecho porque ha llegado a muchos lugares y ha enraizado.

El marketing formado en torno a ellas no le gustaba nada.

Intenté controlarlo, pero estaba muy presionada por la productora, ya que parece ser que ganaban más con eso que con la serie. Me dijeron que incluso harían braguitas de las Bessones y yo me negué. El director me llamó a su despacho. Le dije: «haz camisetas». Hicieron unas muy bonitas y muchas cosas, como casas de muñecas y cuadernos.

¿Qué personaje de actualidad sería la Bruixa Avorrida?

Un brujo. Tenemos a Trump, Netanyahu, Putin y Milei. Este es un malvado de narices y va de gracioso con su motosierra. A todos estos los ataría y los tiraría al fondo del mar con una piedra bien grande. Tendré que hacer un dibujo de eso.

¿Sigue dibujando?

Pese a mi vista, hago un diario ilustrado. Si no me pasa nada para dibujar, me centro en las noticias.

¿Como cuál?

La de Habemus Papam, que tendría que haber sido Habemus Mamam porque las mujeres son las que llevan el mundo.

Se rebeló contra su maestra malvada, la que inspiró a la bruja, y de niña dibujaba más cada vez que se lo prohibía. ¿Al final le debe de algún modo su trayectoria?

Fue el revulsivo. Era una niña bastante taladro y cuanto más me castigaba y me prohibía doña Pilar, la maestra, más dibujaba. Me metía debajo de su mesa toda la tarde, muy poco pedagógico, y yo allí iba tramando la venganza, aunque al final llegó tarde, porque cuando creé Les tres bessones, ella ya había fallecido.