Una ceremonia para reivindicar el producto y la gastronomía de Ibiza

El sector agroalimentario y gastronómico de Ibiza se reivindicó ayer gracias a la entrega de los Premis Sabors, celebrada en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. La gala sirvió para reconocer la labor de productores y restauradores locales, tanto de los galardonados, varios de ellos con carácter honorífico, como de todos los nominados, a través de un amplísimo listado que incluyó hasta diez distinciones.

La cuarta edición de este evento estuvo conducido por la periodista Maite Morro, que destacó la apuesta de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeeef) y el Consell de Ibiza para «poner en valor a los productores de nuestra tierra y de nuestro mar». Con este objetivo, ambas instituciones crearon el sello Ibiza Sabors en 2012, para acreditar de manera oficial tanto al sector agroalimentario autóctono como a los restauradores que mantienen la tradición gastronómica y los ingredientes locales.

Como recordó en su bienvenida el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, este sello de calidad ha servido para «dignificar unos oficios muy sacrificados y unas tradiciones que se estaban perdiendo». Antes que los discursos institucionales, la gala arrancó con una exhibición de ball pagès de la Colla de l’Horta de Jesús.

Iván Colomar, de Agroeivissa, y Josan Aguiló, de Ecofeixes. / Toni Escobar

Los premiados

Las primeras distinciones de la velada fueron de carácter honorífico, para rendir homenaje a la larga trayectoria de los ingenieros agrícolas Javier Pablos y Joan Ferrer. Un gran número de pagesos de Ibiza se ha beneficiado durante décadas de la dedicación de ambos técnicos, incluso antes de la creación del Consell, donde ambos llegaron a ser jefes del servicio de Agricultura.

Tras este reconocimiento a toda una vida, llegó el turno al Premio Sabors dedicado a una acción colectiva, que se destinó a la fusión de las cooperativas Agroeivissa y Ecofeixes. Con esta iniciativa, se ha creado una entidad conjunta que aúna la experiencia de los primeros con la juventud y el producto ecológico de los segundos, fomentando también el relevo generacional en el campo ibicenco.

Las votaciones

La mitad de los galardones de esta gala, destinados todos ellos al «compromiso con el producto local», se conceden tras una votación popular. En la consulta de esta última edición, a través de las redes sociales de Ibiza Sabors, se han animado a participar 1.707 personas.

Entre las diferentes categorías, este año se ha creado una específica para hornos. El Forn Can Bufí, con un 31,5% por ciento de los votos, se llevó este reconocimiento entre un listado que también incluía a Can Vadell, Can Noguera, Can Coves y Can Rei.

El Port de Balansat, con un 32,10% de apoyo popular en las redes, se llevó el premio dedicado al restaurante. El resto de opciones estaba formado por el Celler de Can Pere, Sa Nansa, Can Berri Vell y Can Mussonet.

El momento más sentido de la noche llegó con la entrega del premio para el joven productor, en el que José María Planells, de Can Murtera, recibió el 31,6% de los votos. Planells se emocionó al recordar la figura de su abuelo: «Él me enseñó todo lo que sé», reconoció, con la voz entrecortada. La familia Murtera son los únicos productores que actualmente siguen en el Mercat Pagès de Vila, a la espera de que salgan a licitación los nuevos puestos.

El supermercado y carnicería Can Ros, en Sant Jordi, famoso por elaborar embutidos tradicionales, se hizo con el galardón dedicado al comercio, con un 30,2% de los votos. En este apartado, también se destacó, como nominados, la labor de Can Petit (Sant Llorenç), Frutería Pepita (Mercat Vell) y Can Pascual (Jesús).

En las últimas votaciones populares que se dieron a conocer, José González, del restaurante Es Gerret, en Sant Antoni, quedó erigido como chef comprometido con el producto local, con un respaldo del 25,8% de los votos.

Pioneros

Can Rich se llevó otro de los premios honoríficos de la velada, el dedicado a la producción ecológica. Se destaca así una labor pionera para la que Joan Riera y Stella González dieron sus primeros pasitos en 1995, plantando viñas en su finca familiar del Camí de sa Vorera. Su esfuerzo fructificó en 1999, cuando fundaron, de manera oficial, su bodega.

Can Gat, en Cala de Sant Vicent, se ha llevado el homenaje de este año al restaurante emblemático, como especialistas de la gastronomía con productos del mar desde 1974. El sector pesquero también contó con su merecida representación gracias a José Marí Escandell, Pep Talaies, que recibió un homenaje a su trayectoria tras su jubilación.

Talaies, de Sant Carles, ha seguido la tradición familiar durante más de cuatro décadas y era uno de los pocos profesionales dedicado a la pesca tradicional del gerret con el método del artet.