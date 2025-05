The Ting Tings: «Ibiza supone para nosotros libertad personal y musical»

La primera vez que Jules de Martino y Katie White descubrieron Can Jordi Blues Station se quedaron con las ganas de tocar allí. Catorce años después, los componentes del popular dúo británico de indie pop The Ting Tings están a punto de ver cumplido su sueño. Será el próximo 22 de mayo a las 20 horas. El concierto, de entrada libre, es el tercero que hacen en 2025 y en él desgranarán todos los temas de su nuevo disco, ‘Home’, que se lanzará oficialmente el 6 de junio. Además, tocarán algunos de sus éxitos más sonados: «Pero con el estilo de esta nueva música».

Para esta cita tan especial en Ibiza, la isla en la que residen desde 2020, los artistas se rodearán de una banda de siete músicos más, que ya acompañaron al dúo en Londres, en las dos primeras actuaciones que ofrecieron este año. Sus integrantes, enumeran, «son Iain Hornal (bajo); Nathaniel Murphy, prestigioso guitarrista de Chicago; Tim Sandiford (guitarra); Tim Oliver (teclados); Dan Young (percusión); Alex Reeves (batería), y Jessica Greenfield (coros)». White cantará y tocará la guitarra, como ha hecho siempre, y De White, que en esta nueva etapa deja a un lado su papel de baterista, estará con su pareja en primera línea como vocalista y guitarrista. La idea de esta cita musical, dicen, «es hacer algo auténtico y natural para la gente de la isla».

Fue hace dos meses que la banda británica nominada a un Grammy y número 1 en las listas británicas con su primer disco, ‘We Started Nothing’, le propuso al propietario de Can Jordi, Vicent Marí, actuar en el mítico local de Sant Josep. Pero, en realidad, esta historia se fraguó mucho antes.

El primer contacto con Ibiza

Jules de Martino y Katie White, que ya eran pareja sentimental antes de empezar a tocar juntos, en 2006, y de crear The Ting Tings, conocieron Ibiza en 2009, cuando viajaron a la isla para actuar en el concierto de apertura de Ibiza Rocks, en Sant Antoni. Tuvieron la oportunidad de tomarse un breve descanso en medio de una intensa gira y en esos días de estancia en la isla se quedaron prendados de ella y de su naturaleza. De hecho, explican, bautizaron a su hija como Meadow (prado, en castellano) en honor a los recuerdos de esta primera vez en Ibiza y a la belleza de sus paisajes campestres.

Regresaron de nuevo a las Pitiusas, «esta vez por seis semanas», en 2011 con la intención de escribir, ensayar y grabar los nuevos temas en los que estaban trabajando en Sonic Vista Studios, ubicado muy cerca de Can Jordi. Fueron al mítico bar a ver un concierto y ya entonces les empezó a rondar la idea de actuar allí. También en aquella estancia conocieron a Andy Taylor, miembro de Duran Duran, con el que entablaron amistad y que se convirtió en el productor de su tercer álbum, ‘Super Critical’.

Precisamente para producir este trabajo, que habían grabado en el estudio que tenían en su apartamento en Londres, volvieron a Ibiza en 2013. Empezaron en ese momento a mirar viviendas pensando que la isla era el lugar adecuado para formar una familia en el futuro. Ese mismo año compraron casa en el campo en Santa Gertrudis y la empezaron a acondicionar poco a poco, habilitando también un estudio de grabación.

Cada vez que sus apretadas agendas se lo permitían, se tomaban un respiro en Ibiza, hasta que en 2016 se fueron a vivir a Los Ángeles para grabar su cuarto álbum, ‘The Black Light’.

Por fin en casa

Regresaron a la isla en 2018, tuvieron que reacondicionar la casa y, mientras, se instalaron en su apartamento en Londres. En 2019 White se quedó embarazada y en 2020, con el estallido de la pandemia y una bebé de once semanas, se instalaron en Ibiza. Fue aquel año, todavía en Londres, cuando empezaron a escribir y grabar los temas de su quinto disco, ‘Home’, ‘Hogar’ en castellano. White explica con detalle el porqué de este título: «Después de muchos años viajando sin parar y después de vivir en muchas ciudades diferentes, es la primera vez, en Ibiza, con nuestra hija y nuestra familia cerca, que nos sentimos en casa». La vocalista y De Martino añaden que, tras haber estado probando cosas nuevas en cada disco que sacaban, por fin tienen la sensación, en su último trabajo, de que han logrado un estilo musical con el que se sienten cómodos y con el que se ven cantando «de mayores y en Ibiza».

Un dúo que huye de las ataduras de las discográficas

Los temas de ‘Home’, cantados por ambos artistas, suenan a «soft rock con un poco de country, yacht rock , folk y americano». Ya han lanzado dos singles, ‘Good People Do Bad Things’, que aseguran que está teniendo muy buena acogida, y ‘Dreaming’.

El álbum es autoproducido, como lo fueron sus dos anteriores trabajos, no así los dos primeros, ‘We Started Nothing’ (2007) y ‘Sounds From Nowheresville’ (2012), que lanzaron con Sony Music. «Trabajar con grandes compañías discográficas no es cómodo para nosotros, somos muy libres y no estamos interesados en la fama. Nos gusta componer lo que queremos y cuando queremos, sin la presión de tener que cumplir con los plazos tan acelerados que marca la industria musical», señala De Martino. «El éxito que cosechamos con el primer disco y especialmente con ‘That’s Not My Name’, que sigue muy vivo, nos ha permitido vivir y no tener que depender de una gran compañía, tenemos mucha suerte», reconocen.

Sienten que escriben mejor ahora que han fijado su residencia en Ibiza, donde disfrutan de su niña, el huerto y una vida pausada que nada tiene que ver con el ritmo infernal que llevaron durante años. «Aquella fue una experiencia excitante, pero no era sostenible», dice White. La isla «ha supuesto libertad personal y musical» para ellos. Ibiza, opina De Martino, «tiene un poder de atracción y una identidad» que no ha encontrado en el resto de lugares que ha visitado con The Ting Tings, que son muchos.

Después de cinco años sin hacer giras y centrados en criar a su hija, en escribir y en grabar, la pareja ha decidido este año volver a los escenarios, acompañados esta vez de más músicos. La nueva etapa musical la inauguraron en Londres y ahora la presentarán en Ibiza el 22 de mayo.

Ya tienen otras fechas fijadas en el calendario, entre ellas «el 9 de junio en Londres; el 13 de ese mes en Manchester, donde el grupo nació y donde no tocaban «desde hace trece años»; y el 23 de agosto en Portugal, en el Festival de Vilar de Mouros». Les gusta lo de volver a los escenarios, pero donde más disfrutan, admiten, es en el estudio, componiendo. A lo que aspiran como banda, lo tiene muy claro White, es a «hacerse mayores escribiendo canciones bonitas» en la isla que ahora es su hogar.