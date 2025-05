La erupción volcánica más mortal del mundo llegará pronto: "La humanidad no tiene ningún plan"

Cuando hablamos de erupciones volcánicas mortales , quizás pensemos en Pompeya y el Monte Vesubio. Sin embargo, aunque este desastre es especialmente conocido (al menos en Europa), está lejos de ser el que ha causado más víctimas. De hecho, la erupción volcánica más mortífera de todos los tiempos fue la erupción de Tambora , ocurrida en Indonesia en 1815. Según cifras oficiales, más de 92.000 personas perdieron la vida.

Además de ser la más mortífera , esta erupción también se considera la más violenta de la historia. Se extendió por un radio de 1.400 kilómetros y provocó un año sin verano en el hemisferio norte y tsunamis. Tras su erupción, el polvo en la atmósfera sumió al mundo en una oscuridad total durante varios días… Las temperaturas globales posteriormente se desplomaron y las cosechas fracasaron dramáticamente, lo que provocó una hambruna mortal y una pandemia de cólera. Un terrible desastre natural que afectó al mundo entero.

El problema es que este volcán no ha perdido su actividad. Y, según varios científicos, podría despertar pronto... Según Markus Stoffel, profesor de clima en la Universidad de Ginebra, esto no es una probabilidad, sino incluso una certeza: "La cuestión no es si sucederá, sino cuándo".

Según los geólogos, habría una probabilidad de una en seis de que ocurriera una erupción masiva durante este siglo.Los científicos creen que el peligro y el caos serían similares a lo que ocurrió en 1815, pero las consecuencias serían aún más graves. "La próxima erupción masiva causaría caos climático y la humanidad no tiene ningún plan".

Cuando un volcán entra en erupción, expulsa una condensación de lava, ceniza y gas . Éstos incluyen dióxido de carbono pero también dióxido de azufre. Una erupción masiva podría impulsarlo a través de la troposfera hasta la estratosfera. El dióxido de azufre formaría allí diminutas partículas de aerosol que dispersarían la luz solar y la reflejarían hacia el espacio, enfriando la Tierra.

Estas partículas "volarán alrededor del mundo y permanecerán allí durante algunos años ", según Alan Robock, profesor de clima de la Universidad de Rutgers. Esto provocaría un enfriamiento del planeta de al menos 0,5 a 1 °C.

Dado que el mundo es "más inestable ", como explica el profesor Rampino, profesor de la Universidad de Nueva York, "los efectos podrían ser incluso peores que los observados en 1815 ". También es posible que el cambio climático afecte a los sistemas volcánicos, provocando un aumento de las erupciones debido al derretimiento del hielo.

Y si bien podría parecer que, en el contexto del calentamiento global , el hecho de que el planeta se esté enfriando no es algo tan malo, los científicos no están tan seguros. Según ellos, como el mundo está más cálido, esto podría significar que las erupciones volcánicas masivas tendrían un impacto de enfriamiento aún mayor . Sin embargo, una caída de temperatura de “sólo” 1°C podría alterar completamente el ecosistema y poner en peligro la seguridad alimentaria mundial .