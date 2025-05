Arranca la Trobada Esportiva Escolar de Sant Antoni en Can Coix

La Trobada Esportiva Escolar de Sant Antoni se inició ayer en el complejo deportivo de Can Coix, donde hasta el 15 de mayo más de 1.400 alumnos de primero a sexto de primaria participarán en varias actividades deportivas. En esta edición toman parte las escuelas del municipio de Cervantes, Vara de Rey, Can Coix, Guillem de Montgrí, Sant Antoni, Sant Rafel, Santa Agnès, Sant Mateu, Buscastell, Can Bonet y Santísima Trinidad. Las jornadas se realizan de 10 a 13 horas e incluyen actividades como gimnasia rítmica, fútbol, piscina y juegos musicales, gracias a la colaboración del Club Gimnástica Rítmica Portmany y el Club de Fútbol San Rafel. El objetivo encuentro es fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y la interacción entre los alumnos a través de la actividad física. Además, promueve la práctica del deporte, un estilo de vida saludable y valores como el respeto, el esfuerzo, la superación, la inclusión y la diversidad.