Bartomeu Garcia Tur: Una visión nostálgica a las Pitiusas ‘d’altres temps’ en óleo

Con gafas de sol oscuras, porque le molesta «bastante» la luz artificial, el pintor y dibujante Bartomeu Garcia Tur presenta una nueva exposición en Sa Nostra Sala. «Quizá este sea el motivo por el que he hecho algunos cuadros más oscuros», insinúa, sobre un aspecto que caracteriza sus obras, entre las que también hay creaciones más coloridas y luminosas. Tanto las unas como las otras forman parte de la exposición ‘Imatges d’altres temps’, que se podrá visitar desde este viernes hasta el sábado 24 de mayo.

La muestra recoge un total de 22 de sus últimas creaciones, entre las que figura un autorretrato en tonos oscuros y muchas escenas de la vida ibicenca de payeses y hombres del mar que transcurren en algunos de los paisajes más conocidos de las Pitiusas, como ses Salines de Formentera o el Puig de Missa de Santa Eulària. «Se ve en sus obras que la pintura está en la memoria. Son escenas de casas payesas, oficios, paisajes... Un punto nostálgico o sensible» de nuestras islas, señala la consellera de Cultura, Sara Ramón.

Reflejar la memoria

Garcia nació en Ibiza en 1937 pero era de familia formenterense, lo que explica que los óleos que llenan Sa Nostra Sala también representen sus horizontes. Se le considera autodidacta porque aunque se matriculó a los 14 años en dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios apenas asistió a clase y desconocía las técnicas de pintura al óleo, que adquirió a base de experiencia. Ahora ésta y su memoria son las que mueven sus lápices y pinceles: «Los hago de memoria o con el apoyo de alguna foto que hice yo mismo», confiesa.

Una de las obras al óleo que se expone en Sa Nostra Sala.

«Siempre me ha llamado mucho la atención la Ibiza de antes y no he querido cambiar nunca, tanto si gusta como si no», comenta el pintor. Aunque Garcia admite que sus creaciones también han representado otras temáticas, se mantiene fiel a representar la vida de antaño en la isla, porque es con lo que se siente más «cómodo»: «Es una forma de cultura que espero que no muera del todo», apunta antes de destacar que lo mínimo que se puede hacer es «recordarla».

Para hacerlo, Garcia emplea el lienzo. A veces utiliza un boceto anterior, acuarelas para diferenciar los colores... «y luego todo es óleo», explica el artista, que reconoce que las obras expuestas son sólo unas pocas de las que tiene en casa, entre las que se cuenta, incluso, un lienzo de hasta cerca de tres metros.

De hecho, en la propia exposición hay dos obras que originalmente fueron una, pero que el pintor retocó y recortó «para poderlas manejar» con mayor facilidad. Garcia también alude a esa cantidad de obras por el apoyo que en un tiempo dieron a la economía familiar: «He hecho varias exposiciones y he ido vendiendo algo. Tengo una familia numerosa y tenía que tirar adelante como fuera».

Ahora le mueve más el recuerdo, que no tiene límite: «Es uno de nuestros pintores veteranos y es una suerte que siga teniendo tanta creatividad», señala Ramón, que recuerda que hacía seis años que Garcia no exponía. Él mismo es quien dice que «quizá algún día muestre también las demás obras que hay en casa, porque hay tantas como en Sa Nostra Sala. O más».