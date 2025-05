Sergio Garrido: paparazzi de día, discjockey de noche

«¿Ves estos callos en los nudillos?», comenta Sergio Garrido, conocido paparazzi afincado en la isla, mostrando las manos. A la mayoría de la gente, al extender los dedos, la piel de los nudillos se le arruga. La suya no. Se queda lisa, por los callos. «Esto es de tanto pasar discos para buscar cuáles poner», afirma haciendo con las manos el movimiento sobre unas maletas de vinilos imaginarias. Hace unos años que se dedica a hacer fotos de los famosos, pero lleva «toda la vida» pinchando.

Y esto hará durante todo el verano en Ibiza, en una fiesta que ha bautizado como ‘Club Amore’ y en la que él y todo un equipo pincharán entre las once de la noche y las seis de la mañana en el bar Keeper del Paseo Marítimo. El opening de ‘Club Amore’ será el 7 de junio y el closing está previsto para el 20 de septiembre, antes de los cierres de las grandes discotecas. Para Garrido esta residencia en un local de Ibiza es «un sueño cumplido». Es, confiesa, con lo que soñaba en sus primeros años a los platos, cuando apenas era un adolescente y ponía música en bares del sur de Madrid. «Seré como Black Coffee, pero de Keeper», bromea el fotógrafo. «Siempre piensas con pinchar en Eivisa, aunque sea en un lugar pequeñito», señala.

La concepción de la fiesta es «una sesión multicolor», define el popular colaborador de Tele5, cuyo nombre como pinchadiscos es Garrido X Potro o Dj Potro. Está emocionadísimo. Por eso y porque, de la mano de las sesiones de los sábados, hoy mismo comienza una colaboración, también poniendo música, en la radio Pure Ibiza Radio. El programa lleva el mismo nombre que la fiesta, ‘Club Amore’, y se emitirá todos los jueves de diez a doce de la noche.

Música sin complejos

Tanto en la fiesta como en el programa la música que pinchará es, principalmente, «comercial», reconoce sin ningún tipo de complejo: «House y techno, porque estamos en Ibiza y es lo que se pone en los clubes, pero también un poco de pop y funky». «Lo que pretendo es que sea una fiesta muy bailonga», indica el paparazzi, que destaca que el espíritu de ‘Club Amore’ es muy Lgtbiq+ friendly. La intención, insiste, es que todos los que vayan se lo pasen bien. Y pasárselo bien él también. En ambos formatos le acompañarán Sebastián, Adri, Jordi, Xavi Emparan y David Moreno.

Ah, y sobre todo destaca el «punto golfo» y desenfadado que va a tener su fiesta. Garrido está un poco cansado, confiesa, de ver a tanta gente seria en las pistas de baile de la isla. «A veces, hasta el dj está serio. ¡No! Hay que divertirse. Y yo el primero», insiste.

Con motivo de la firma de su primera residencia semanal en el verano de Ibiza Garrido recuerda uno de sus grandes momentos vividos en su faceta de dj: cuando el verano pasado pinchó en la discoteca Hï de Platja d’en Bossa. «Era en el wee corner, en el baño, y lo peté», rememora el madrileño. Aunque los vinilos fueron primero que la cámara de fotos, reconoce que cuando comenzó a trabajar como paparazzi y, sobre todo, cuando inició su carrera como colaborador en programas de televisión, la música pasó a un plano «residual» en su vida, aunque mantenía bolos en la capital.

El verano, con tantos proyectos (los famosos a los que cazar por la isla, la fiesta, el programa de radio y alguna otra iniciativa que aún está cerrando), se le avecina «complicado». Va a tener que tirar de aviones. Y no pocos. Los sábados por la tarde pincha en Madrid, en Bonamara. Cuando acabe de ahí coge el primer vuelo rumbo a Ibiza y, al aterrizar, directo a Keeper, de donde saldrá al amanecer. Apenas unas horas antes de coger otro vuelo con destino Madrid para participar, esa tarde, en el programa ‘Fiesta’, de Tele5, que se emite por las tardes, del que es colaborador habitual. Y de nuevo otro vuelo más para regresar a la isla, donde vive con su familia. De hecho, durante el verano no aparecerá las tardes de los sábados en el programa que presenta Emma García, explica Garrido, que añade que es probable que algún domingo, en vez de pegarse la paliza de vuelos para aquí y vuelos para allá, si el tema lo permite, se conectará en directo en el programa desde Ibiza.

Garrido afirma que no tiene un tema «fetiche» que ponga en todas sus sesiones. Tampoco tiene uno marcado para empezar la sesión o para acabar. Simplemente, deja de fluya. Se guía por la energía que detecta en la sala: «Nunca me preparo las sesiones. Llego y pincho en función de las sensaciones que me transmiten el lugar y la gente». A él le gusta especialmente la música de los años 90 y de los 2000, pero reconoce que en el momento en el que estamos en una sesión de este tipo siempre tiene que incluir «música de ahora».

Confiesa que no le molesta que, en el fragor de la fiesta, alguien se acerque a la cabina para pedirle algún tema en concreto. Eso sí, tiene una línea roja: el reguetón. Que nadie se lo pida, porque la respuesta es clara. Asegura, eso sí, que no suele pasarle. «Cuando el concepto de la fiesta está muy marcado, como es el caso, la gente ya sabe lo que te puede pedir y lo que no», apunta Garrido, felicísimo a pesar de que es consciente de lo poco que va a dormir en cuanto comience la residencia de ‘Club Amore’.