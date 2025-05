Playa Soleil Ibiza: No vienes a ver qué pasa, vienes porque sabes que va a pasar algo increíble

Los domingos están hechos para Playa

ALL I NEED by Andrea Oliva & Arodes vuelve para su tercera temporada en Playa Soleil, trayendo una nueva era de domingos al corazón de Ibiza.

Desde el momento en que el sol se pone, la energía aumenta. A partir de las 6 de la tarde, el club cobra vida bajo la icónica cúpula de madera para una noche de conexión profunda, música potente y un viaje comisariado por uno de los artistas más respetados de Ibiza.

Andrea Oliva invita a una selección de invitados internacionales y talentos emergentes a unirse a Arodes y a él en un viaje sonoro que define el sonido de la Ibiza moderna.

Te espera una atmósfera en la que la música se convierte en ritual, la pista de baile en santuario y los domingos en sagrados.

LINE UP

ANDREA OLIVA vs ARODES

YULIA NIKO

FAHLBERG

NIØM vs WAY OF THINKING