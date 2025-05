Crecen los rumores sobre la separación del rey Felipe VI y Letizia: "Cada uno hace su vida"

Ya son varios los medios de comunicación que se están haciendo eco de un distanciamiento matrimonial entre el rey Felipe VI y la reina Letizia. Los rumores sobre la 'mala salud' del matrimonio real se iniciaron ya en 2024, cuando la periodista Pilar Eyre, en una columna de la revista Lecturas en la que se aseguraba que los reyes habrían alcanzado un acuerdo de separación 'de facto' similar al de los reyes eméritos (Juan Carlos y Sofía), por el que quedaría absolutamente separada su papel como máximos representantes de la Corona de su vida personal.

Y es que Pilar Eyre sigue asegurando que esta separación ya está en marcha. Hace unos días concedía una entrevista a El Nacional, en donde explicaba cómo se encuentra actualmente la relación personal de los reyes: "Es un pacto como todos los matrimonios. Es una entente para el bien de la Corona y del propio matrimonio. Como periodista y como ciudadana no tendría que importarme esto. O sea, yo prefiero tener unos reyes que tengan sus vidas privadas cada uno por separado, pero que lleven el peso de la institución con nobleza y con dignidad. No quiero a unos reyes que se quieran muchísimo, que estén enamoradizos, que estén todo el día de la mano y que luego sean un desastre como reyes. O sea que a mí lo que me importa es su función. Todavía me parece más mérito que hayan decidido llevar a cabo esta entente, esto de decir bueno, vamos a tirar adelante. Un divorcio o una separación sería algo tremendo, imposible de asimilar. Ellos han tenido que luchar a brazo partido para levantar esta corona que estaba tirada por los suelos. No pueden distraer a la opinión pública diciendo pues nos vamos a separar. Y yo pienso que ellos con naturalidad han asumido que cada uno tiene su papel, cada uno hace su vida, que yo no sé cuál es. De vez en cuando me dicen que la reina Letizia está con otro o que el rey Felipe conoce a tal... Mira yo de esto no tengo ni idea, pero representan muy bien la institución y a mí es lo que me importa".

La periodista, experta en la Casa Real Española, lleva años ofreciendo información sobre los reyes. Cuando aún eran príncipes, ella narró una de las primeras crisis matrimoniales que atravesaron. Eyre explicó que al poco de casarse, Letizia no encajaba en Zarzuela y nadie quería que encajase. La reina no se dirigía la palabra con nadie, no disimulaba en los actos y trataba de pasar el menor tiempo posible con su marido y la familia de este. Un bache que lograron superar. Mucho tuvo que ver la abdicación de Juan Carlos y el ascenso al trono de Felipe. Por fin Letizia podía ser ella y dejar su huella.

De la misma forma que siempre ha defendido que la relación de los reyes es "buena", aunque su vínculo emocional ya sea otro, muy diferente al de un matrimonio enamorado.