Llegan los mosquitos: así te libras de ellos

Se estima que existen entre 3.200 y 3.900 especies de mosquitos en todo el mundo, o incluso más. Pero no todas son malas ni todas pican.

De hecho, muchos mosquitos no representan ninguna amenaza para los humanos. En concreto, los machos. Los mosquitos machos se alimentan de néctar y otras fuentes de azúcar. Las hembras son las que deben preocuparte.

¿Por qué pican los mosquitos?

Aunque las hembras de algunas especies de mosquitos no beben sangre, la mayoría sí lo hace. Usan la sangre para obtener las proteínas y los lípidos que necesitan para desarrollar sus huevos (razón por la cual los machos no pican).

Por ejemplo, la hembra del mosquito tigre, o Aedes albopictus, se alimenta de todo tipo de mamíferos, incluidos los humanos. Pone sus huevos en recipientes llenos de agua cerca de casas o en bosques, y sus huevos son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir al invierno.

¿Por qué pican las picaduras de mosquitos?

Los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos al respirar. Se posan sobre nosotros y exploran nuestra piel, perforándola con sus piezas bucales en forma de aguja. Esto tiene dos efectos. Primero, las piezas bucales lesionan los capilares de nuestra piel, liberando trifosfato de adenosina (ATP) de las células dañadas. El ATP estimula entonces la alimentación del mosquito.

En segundo lugar, las piezas bucales inyectan saliva en la sangre. La saliva contiene una mezcla bioquímica que impide la coagulación de la sangre al impedir que las plaquetas se adhieran entre sí.

Las piezas bucales dañan las células nerviosas de la piel, causando dolor, y las plaquetas responden a las sustancias bioquímicas de la saliva liberando histaminas. Estas histaminas causan daño nervioso adicional, lo que resulta en más dolor y la molesta sensación de picazón que acompaña a las picaduras de mosquito. La hinchazón asociada a las picaduras de mosquito se debe al daño tisular físico causado por las piezas bucales y a la acumulación de sangre en la zona debido a los anticoagulantes de la saliva.

¿Son peligrosas las picaduras de mosquitos?

Los mosquitos son más que un simple intruso molesto del verano. Son vectores de numerosas enfermedades mortales, como la malaria y el dengue, que se cobran más de 500.000 vidas al año.

He aquí un ejemplo de cómo funciona esto. Nuestro amigo albopictus es un vector conocido de la fiebre del Zika. Cuando el albopictus pica a una persona infectada con la fiebre del Zika, absorbe el virus que causa la enfermedad. El virus penetra en el intestino medio del mosquito durante la digestión y se reproduce en su sangre, colonizando finalmente sus glándulas salivales.

Cuando el mosquito inyecta su saliva en su siguiente víctima, inadvertidamente inyecta una nueva dosis del virus del Zika. Dado que la saliva impide la coagulación de la sangre de la víctima, el virus puede penetrar en su torrente sanguíneo. El virus se replica en el ser humano, causando fiebre, dolor y otros síntomas.

¿Cómo puedo protegerme de las picaduras de mosquitos?

La mejor manera de evitar las picaduras de mosquitos es eliminarlos de la casa. Dado que todos los mosquitos crecen en el agua (son acuáticos), eliminar el agua estancada cerca de la casa puede ser una forma eficaz de controlar estas plagas. Por ejemplo, vacíe el bebedero para pájaros con regularidad, limite los objetos que puedan acumular agua de lluvia y cubra los recipientes.

Otra opción es usar los llamados "mosquitos dunks". Estos discos con forma de donuts se venden en la mayoría de las ferreterías y supermercados y se colocan en agua estancada que no se puede (o no se quiere) eliminar, como un barril de lluvia. Los mosquitos dunks liberan una bacteria tóxica que mata las larvas de mosquito, pero no dañan a niños, mascotas ni a la mayoría de los demás insectos (como mariposas o abejas).

También es buena idea usar repelente de insectos cuando estés al aire libre. Contrariamente a lo que hayas oído, existen diversos repelentes que funcionan. Sin embargo, con cualquiera de estos repelentes, no conviene aplicarlos en exceso, especialmente con niños. Si es en aerosol, rocíalo en tus manos y luego aplícalo sobre la piel. Y si el repelente no funciona, simplemente ponte un poco más. No te empapes demasiado y vuelvas a aplicarlo. Lo ideal es usar la cantidad justa para que funcione, no en exceso.

Si, a pesar de tus mejores esfuerzos, te siguen picando, hay medidas que puedes tomar para minimizar el sufrimiento. Coloca una compresa fría sobre la picadura, toma un antihistamínico oral (asegúrate de tomar la dosis correcta) y aplica una crema tópica con cortisona en la picadura para promover la cicatrización.

Por último, si crees que los mosquitos te aprecian más que a tus amigos y familiares, puede que tengas razón. Los investigadores han descubierto que algunas personas son más atractivas para los mosquitos que otras, aunque desconocen el motivo. Saben que tiene algo que ver con la mezcla de sustancias químicas que liberamos a través de la piel, pero nadie está completamente seguro de cuál es la combinación mágica que hace que algunas personas sean irresistibles para estos pequeños chupasangres. Sea lo que sea, es una colonia que no quieres.