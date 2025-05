Los expertos alertan de que un hongo asesino se extienda por España

Un hongo asesino que infecta a millones de personas cada año en climas más cálidos podría pronto propagarse por Europa y España a medida que el mundo se calienta aún más, según un nuevo estudio sobre cómo el cambio climático propaga enfermedades.

Se pronostica que la especie Aspergillus, que puede causar infecciones cerebrales mortales en humanos, dañar el ganado y hacer que los cultivos no sean seguros para el consumo, se propagará hacia el norte desde África y Sudamérica hasta Europa y Asia.

Su alcance dependerá de la rapidez con la que el mundo elimine gradualmente los combustibles fósiles y otros impulsores del cambio climático , señala el documento, mientras que una acción lenta pondrá a más personas en riesgo.

Para alertar de la gravedad de la amenaza y de la importancia de acelerar el estudio un equipo internacional de investigadores de once países publicaron una carta en la revista científica The Lancet en la que piden más atención y más recursos para combatir las resistencias a los tratamientos en patologías causadas por hongos.

El artículo está coordinado por el investigador Norman van Rhijn, de la Universidad de Mánchester, y por el profesor Ferry Hagen, del Instituto Westerdijk de Países Bajos, y lo suscriben once científicos de España, Reino Unido, Austria, Turquía, Australia, Uganda, India, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica y China.

Calentamiento global

El calentamiento global también está incrementando la amenaza de enfermedades, como las transmitidas por mosquitos, como la malaria y el dengue. Los hongos son una preocupación creciente pero en gran medida inexplorados.

Viven en el aire, en el suelo y dentro de nuestros cuerpos y se propagan a través de esporas en el aire que respiramos, pero se estima que más del 90% aún son desconocidos para la ciencia.

El autor principal de la nueva investigación, Norman van Rhijn de la Universidad de Manchester, dijo a Sky News que son "extremadamente difíciles" de tratar.

Existen pocos medicamentos antimicóticos y los propios hongos son cada vez más resistentes a los fármacos y difíciles de detectar y diagnosticar.

Pero estos organismos también son esenciales para un ecosistema saludable, descomponiendo materia orgánica y ayudando a absorber el dióxido de carbono que calienta el clima.

Como 'The last of us'

Quienes han visto la serie 'The last of us' estarán familiarizados con la amenaza: el drama postapocalíptico representa un hongo que altera el cerebro y ha acabado con gran parte de la sociedad.

Pero "la realidad ya es suficientemente aterradora", dijo el doctor Van Rhijn a la presentadora de Sky News, Leah Boleto.

Las infecciones causadas por todo tipo de hongos ya causan 2,5 millones de muertes cada año en todo el mundo.

Los sistemas inmunes saludables eliminan las esporas, pero las personas vulnerables pueden terminar contrayendo infecciones como la aspergilosis invasiva, que se propaga rápidamente desde los pulmones a otras partes del cuerpo como el cerebro, y actualmente mata a 1,8 millones de personas al año en todo el mundo.