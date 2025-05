Un espectáculo abre la 25ª edición de la Feria Ibiza Medieval

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell ofrecerán este jueves el espectáculo inaugural de la 25ª edición de la Feria Ibiza Medieval. Gracias a un convenio de 30.000 euros entre la concejalía de Fiestas de la capital de la isla y del departamento de Turismo de la institución insular, el público podrá disfrutar, a partir de las 19 horas, de la obra de teatro ‘Pirates, corsaris i altres temeraris’, a cargo de la compañía Morboria Teatro, en el Portal de ses Taules.

El regidor de Fiestas de la Ciudad, Francisco Torres, ha recordado que «esta 25ª edición es muy especial y contará, por primera vez, con un videomapping a partir de las 21 horas y con más de 150 actuaciones, a las que se sumarán los espectáculos itinerantes, que el público podrá descubrir durante el Medieval». La inauguración oficial será este jueves, a las 19 horas, en el Portal de ses Taules, donde la compañía Morboria ofrecerá una función de teatro, inspirada en la fascinante historia de Ibiza constantemente amenazada por piratas berberiscos, que asolaban las costas del Mediterráneo para saquear pueblos, capturar esclavos y dominar rutas marítimas. Por lo tanto, hasta el domingo Dalt Vila, La Marina, sa Penya y Vara de Rey se llenarán de música, teatro, artesanía, danzas y tradiciones y habrá más de 200 paradas, de las que 75 serán ocupadas por artesanos de la isla.

El director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa, ha afirmado que es «un honor poder colaborar con el espectáculo inaugural de un acontecimiento tan emblemático como es la Feria Ibiza Medieval». «Del 8 al 11 de mayo no solo celebramos nuestro rico patrimonio histórico y cultural, sino que también impulsamos el turismo de calidad en la isla. La combinación de espectáculos, artesanía y tradiciones durante estos cuatro días convierte nuestra Ciudad Patrimonio Mundial en un escenario vivo que atrae visitantes de todas partes y que nos ayuda a valorar nuestra historia e identidad», ha manifestado Costa.

10 zonas

Toda la feria se llevará a cabo en el casco antiguo de Ibiza, en Dalt Vila, el cual estará dividido en 10 zonas donde durante los cuatro días de la feria se irán haciendo actividades de manera simultánea. Cada zona estará reservada por un tipo de actividad, donde habrá espectáculos, talleres tradicionales, zona de tascas, atracciones y comida, entre otras.

Por otra parte, la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa volverá a llenar de música y emoción la Feria Ibiza Medieval con un concierto que tendrá lugar este sábado 10 de mayo, a las 19 horas, en el paseo de Vara de Rey. En esta ocasión, estará dirigida por el reconocido director Stefano Serra, quien guiará los músicos a través de un repertorio variado y apasionante. Entre las piezas que las personas asistentes podrán disfrutar destacan ‘Ben Al Sahagui’ de F. Valor Lloréns;’Ireland: Of Legend and Lore’, de R. W. Smith; ‘El Camino del Santo Grial’, de E. Nogueroles; ‘Arabian Dances’, de B. Balmages; ‘Episcopus Castrum’, de D. Rivas y ‘Of Castles and Legends’, de T. Doss.

«No os podéis perder esta ocasión única de viajar a través de la música por leyendas, castillos y culturas diversas en un acontecimiento incomparable como es la Feria Ibiza Medieval. Os esperamos para disfrutar de una velada llena de talento y pasión musical!», ha manifestado la regidora de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez.