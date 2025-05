Ácido pícrico, un peligro latente

El llamativo color amarillo del ácido pícrico lo convertía en una sustancia muy demandada en las prácticas de laboratorio de los institutos, hace 30 años, como colorante en las reacciones químicas. También se usó como ungüento para quemaduras, pero acarreó otras contraindicaciones. Con el paso del tiempo, al secarse o cristalizarse en la rosca entraña un grave riesgo de explosión nada más abrirlo, golpearlo o elevar la temperatura. Artificieros Tedax de Guardia Civil y de Policía Nacional se encargan de efectuar la retirada controlada. Además, se insta a los centros docentes a que revisen sus inventarios de productos y les avisen en caso de que el ácido pícrico aparezca entre ellos.

El inspector jefe de Tedax-NRBQ Mario Alonso es el máximo responsable de desactivación de explosivos en Balears de la Policía Nacional y la agente Ana María es una de las mayores expertas. «Hay dos tipos de ácido pícrico con propiedades distintas, el seco y el humectado en agua. En los colegios suele estar de esta última forma con un 33%. Seco tiene propiedades explosivas. En agua es inflamable», indica.

Las probabilidades de que el producto seco estalle son muy elevadas. «La explosión se puede producir por un golpe, fricción, llama, calor. Humectado en agua no tiene esos riesgos. Pero con el paso de tiempo ha perdido la humedad y se vuelve más peligroso el producto», señala.

«El riesgo está»

Una variante más peligrosa del ácido pícrico son los denominados picratos. Se producen al entrar en contacto con metales o con hormigón. «Genera sales y cristales. Son más sensibles a los riesgos del ácido pícrico seco: fricción, choque, temperatura... En el exterior de los recipientes no los hemos encontrado».

La principal recomendación al hallar un frasco de ácido pícrico en el inventario del laboratorio de un colegio es que no se abra. «Nosotros tampoco los estamos abriendo. En alguna ocasión, en las prácticas NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) se ha hecho una apertura a distancia. Normalmente, los tapones de plástico no generan estos picratos», subraya. No obstante habían perdido mucha humedad. «El riesgo está». En colegios, la Policía Nacional ha retirado ácido pícrico en cinco colegios de Palma y uno en Ciutadella. Además, un particular entregó tres kilos de ácido pícrico seco.

Por su parte, el brigada José Jiménez es el jefe del Gedex-NRBQ de la Guardia Civil y la retirada del ácido pícrico en centros escolares también ha sido una de sus principales actuaciones. «Hemos tenido seis incidencias en Mallorca, dos en Ibiza y otra en Menorca», puntualiza.

«El ácido pícrico es un marcador biológico. Se usaba para mirar por el microscopio», explica. «Hay que tener cuidado. Cuando nos llaman, nosotros los recogemos y los explosionamos», resalta. «Es susceptible de explosionar si se le golpea. Sobre todo, no lo intenten abrir. La cristalización en la rosca le puede hacer estallar», subraya. «Es algo que ya no se utiliza y no se ha manipulado en muchísimos años», abunda. «Se usó históricamente como explosivo para municiones en la I Guerra Mundial y, por supuesto, en la Guerra Civil», precisa.

