La oportunidad de elegir entre gangas

Una gran parrillada de carne, food trucks, música en vivo, actividades infantiles, como un taller de pintacaras y la variada oferta de los más de 50 puestos de venta de ropa, accesorios, calzado, decoración o libros. Son sólo algunos de los atractivos que disfrutan los centenares de asistentes a la plaza de Jesús durante la celebración del segundo mercadillo de segunda mano que tiene lugar en el pueblo.

«Un vestido para mi madre y un pantalón para mí». Hay compradoras, como Lorena Romero, que tienen claro que «la ropa» es lo que más les llama la atención del mercadillo de Jesús. Es madre y pasea tranquilamente con su hijo y su pareja por la céntrica plaza mientras sigue buscando alguna ganga más en los puestos por los que van pasando.

Romero es uno de esos ejemplos de personas que visitan el mercadillo «fruto de una decisión improvisada». A diferencia de ella, Cristina Nicoleta, una madre que disfruta del primaveral día junto a su pareja y su hija, tenía planificado acudir «con cierta antelación».

Nicoleta solo lleva unos pocos minutos en el mercadillo junto a su familia, pero tiene en mente qué es lo que espera encontrar en sus puestos: «Hoy es una oportunidad para no tener que cocinar un domingo y disfrutar de una parrillada de carne, estar al aire libre y en familia». Nicoleta añade, optimista: «A ver si vemos alguna cosita de segunda mano que nos guste».

«Venimos a pasear»

Es la segunda ocasión, tras su inauguración el pasado 16 de marzo, que se celebra el mercadillo de segunda mano de Jesús. No obstante, hay muchos que disfrutan por primera vez del evento que organiza Fun and Trucks en colaboración con la Comissió de Festes de Jesús y el Ayuntamiento de Santa Eulària. «Venimos a pasear y a mirar un poco lo que hay y vamos decidiendo nuestros planes sobre la marcha», indica Javier Hernández, que no había estado antes en el mercadillo, ,mientras observa con atención, cogido de la mano de su pareja, la oferta de varios de los vendedores que han decidido plantar su puesto.

La celebración de este mercadillo estaba prevista en un principio para el pasado 13 de abril, pero se aplazó debido a la lluvia. La iniciativa, que tiene como objetivo promover la economía circular dándole una segunda vida a todo aquello que ya no utilizamos vendiéndolo a precios económicos, se ha retomado coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. Esta circunstancia la aprovecha la organización y a las primeras 50 madres que se acercan a la barra con un hijo o una hija, le regalan una consumición.

Balance positivo

La ampliación del número de puestos, la ausencia de largas colas para hacerse con un trozo de carne y la menor concurrencia de gente en la plaza que se ubica al lado de la parroquia de Jesús son algunas de las novedades del mercadillo en comparación con el que se celebró pasado mes de marzo.

No obstante, vendedoras como Nuria Ortiz, una catalana que lleva viviendo en la isla desde hace 10 años, hace un balance positivo de la jornada: «Es la primera vez que formo parte de un mercadillo de segunda mano vendiendo y me está yendo bastante mejor de lo que pensaba cuando decidí participar», explica contenta.

