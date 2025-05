La gaviota más peligrosa de Vigo: roba un cuchillo y se pasea con él por una terraza de la ciudad

Como en otras ciudades, la relación entre las gaviotas y los hosteleros de Vigo que tienen terrazas en la ciudad no pasa por su mejor momento. Tanto estas aves como las palomas llevan años provocando auténticos destrozos en los bares y cafeterías, rompiendo vasos, platos y toda la loza que pueda estar sobre las mesas con tal de rapiñar los restos de comida que hayan dejado los clientes.

Hasta ahora, el objetivo de las gaviotas eran las sobras. Pero este viernes por la mañana en Vigo, aunque fuese de forma anecdótica, han ido un paso más allá. Un ejemplar que sobrevolaba el Casco Vello robó un cuchillo de una mesa en una terraza de la Praza da Pedra y se paseó con él en el pico ante la sorpresa general.

Otra foto de la gaviota que robó el cuchillo en la Praza da Pedra, en Vigo. / Lara Graña

La escena fue captada en el momento justo por una trabajadora de Faro de Vigo, dando lugar a una imagen de lo más pintoresca. En ella se ve a la gaviota en una pose agresiva, con un cuchillo de sierra en el pico, como si estuviese dispuesta a amenazar a todos los clientes de la cafetería.

Desde las redes del periódico pedimos a nuestros seguidores que propusiesen un titular ingenioso para acompañar la fotografía, y las respuestas no tardaron en llegar. Algunas de las más celebradas fueron: "Las patatillas o la vida", "Dame el bocadillo y nadie saldrá herido", "No sin mi bistec", "Las gaviotas de Vigo no se andan con tonterías", "Estas ostras que me pusiste no dan la talla", "¡El churrasco se corta con el de sierra, pámpano!" o "La que cortó el cable en apagón".