Marina Ibiza y True World navegan por un Mediterráneo inclusivo

Durante los últimos meses, Marina Ibiza, en colaboración con True World, organización con base en Balears, que trabaja para acercar la sostenibilidad a la vida cotidiana mediante proyectos que combinan innovación tecnológica y justicia social, han llevado a cabo jornadas de navegación con un claro objetivo: «democratizar la acción climática y conectar a distintos colectivos con la naturaleza, la biodiversidad marina y los valores del respeto al medioambiente», señalan en una nota.

A bordo del ‘Galaxie’, el primer velero 100% eléctrico, amarrado en Marina Ibiza, han navegado entidades como Apneef (Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera), los servicios sociales del Consell de Ibiza, y distintos grupos de Amadiba, tanto escolares como no escolarizados.

A lo largo de las distintas salidas los diferentes grupos han tenido la oportunidad de navegar a vela, descubrir el motor eléctrico del velero, escuchar el sonido del mar con un hidrófono, observar aves marinas y fauna litoral con prismáticos, identificar y pintar especies autóctonas, y participar en actividades de limpieza costera y exploración de praderas de posidonia. «Todo ello con una clara vocación educativa y vivencial, adaptada a las capacidades de cada grupo», agrega la nota.

«Ha sido una jornada llena de emoción, calma y sonrisas, que les ha regalado recuerdos bonitos y auténticos instantes de bienestar», comentaba el director del CCEE Sant Josep tras la salida con Amadiba.

Las actividades, organizadas por Love The Mediterranean y True World, «han despertado no solo curiosidad por el entorno marino, sino también alegría, confianza y conexión con el presente». En palabras de una de las responsables del grupo Amadiba no escolarizado: «Los chicos y chicas estuvieron días hablando de la experiencia, escribieron información de las gaviotas y virots en sus agendas, y ya tienen ganas de repetir».

El impacto generado durante estas salidas ha sido tan positivo que ya se están preparando nuevas jornadas para los próximos meses de mayo y junio con entidades como Mar de Posibilidades o Juntos contra el Cáncer Infantil.

«Marina Ibiza y True World continúan así su travesía hacia un mar más accesible, consciente y transformador. Porque el Mediterráneo no solo se navega, también se cuida, se comprende y se comparte», concluye la nota de estas entidades.