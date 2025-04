Esto es lo que tiene Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, ingresada de urgencias: "Dolores muy fuertes"

Preocupación entre los seguidores de Alma Cortés Bollo después de que la hija de Raquel Bollo haya compartido en redes sociales este domingo el problema de salud por el que ha tenido que quedarse ingresada en el hospital a la espera de que le realicen más pruebas para determinar el origen de su dolencia.

Como ha relatado, los médicos han decidido dejarla hospitalizada tras acudir hasta en dos ocasiones a urgencias, la primera en la noche del pasado jueves "con dolores muy muy fuertes de oído que me hacían perder hasta el equilibrio". "Pudieron mirarme poco, ya que el dolor era insoportable, pero por lo que pudieron ver me diagnosticaron neuralgia, me pusieron tratamiento intravenoso y después tratamiento para casa" ha explicado, revelando que en lugar de ir a mejor ha empeorado, "con fiebres altas y un dolor insoportable" que la empujó a vvolver al hospital este domingo.

"Finalmente, me han dejado ingresada a la espera de Tac y consulta con el otorrino mañana lunes, así que hasta nueva orden aquí estaremos" ha concluido, tranquilizando al asegurar que, a pesar de ser un problema "muy doloroso y desagradable", no se trata de "algo gravísimo".

Mientras Alma se quedaba ingresada en el hospital, Raquel Bollo asistía a la corrida de los toreros Lama de Góngora, Juan Pedro García "Calerito" y Samuel Navalón en La Maestranza de Sevilla y ha dado la última hora sobre el estado de su hija: "Tiene un dolor de oído brutal, que perdió el equilibrio, lo ha cogido allí en Algeciras. Y nada, pues la han dejado porque mañana tendrían que hacer unas pruebas, está allí con su pareja". "Y según pase todo pues me iré mañana para allá o le harán sus pruebas y ya se viene ella de vuelta para casa, pero es un tema de oído" ha añadido, explicando que la hospitalización se debe a que "tiene que verla el otorrino y como es domingo, hasta mañana no la pueden ver. Así que por eso se ha quedado allí, para, tú sabes, que al final la mantienen con su suero y con la medicina en venas, que quita más los dolores y demás".

"Un sustito gracias a Dios, si fuera algo tal no estaría yo aquí, estaría allí con ella. A veces con dolores de cabeza interminable o del oído, a veces muela, que te hacen tener que ir al hospital. Y realmente, como hay un poco de fiebre y demás, pues la tiene que ver un otorrino, entonces prefieren dejarla allí" ha tranquilizado con una sonrisa.