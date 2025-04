Apagones para encender las pantallas: la ficción ya anticipó el caos vivido ayer

De la misma forma que la muerte del Papa disparó el interés por la película "Cónclave", el histórico apagón de ayer encendió en las mentes de muchos la alerta roja que profetiza una serie reciente, "Día Cero", con Robert de Niro, que arranca con un inquietante caos en Estados Unidos provocado por un ataque cibernético terrorista que se aprovecha de una vulnerabilidad informática, aunque los apagones sean solo una parte dentro de una ofensiva general que provoca catástrofes de todo tipo y devastación. En ese caso, los motivos están claros: una conspiración interna.

El tajazo a la red eléctrica es un punto de partida básico en algunas (no muchas, seguro que a partir de ahora habrá más) películas y series de catástrofes provocadas por invasiones extraterrestres, fenómenos naturales violentos, conflictos bélicos o actuaciones terroristas. La luz es lo primero que se pierde y es un elemento aterrador de primer desorden por lo que tiene de golpe bajo a la vida cotidiana en aspectos que se dan por hechos. Hay una serie española de 2022 que llama poderosamente la atención a la hora de buscar semejanzas (o diferencias).

"Apagón" relata lo que sucede cuando una tormenta solar inutiliza los sistemas eléctricos y tecnológicos para causar una crisis mundial sin precedentes. La producción de Movistar + muestra a personas de todo tipo en España tratando de asimilar la nueva situación, y su forma de salir de las distintas adversidades. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta, es una serie muy bien escrita y realizada con suficientes medios y notable talento. Basada en el podcast "El gran apagón" de José A. Ledo.

"The trigger effect" (1996), dirigida por el prestigioso guionista David Koepp, es una modesta pero eficaz película en la que un apagón lleva el caos a una ciudad poniendo de relieve (hace ya unos cuantos lustros) lo vulnerable que es la sociedad moderna con sus alardes tecnológicos. Y cómo una comunidad en apariencia apacible puede convertirse, de repente, en un foco de tensiones máximas.

"Into the forest" (2015) se centra en la lucha por la supervivencia de dos hermanas que, tras un apagón que podría ser duradero, se encuentran aisladas en un bosque. "Blackout" (2008) reduce su alcance a tres personas que no se conocen de nada atrapadas en un ascensor durante un apagón en Nueva York, con tan mala suerte de que uno de ellos sea un asesino.

"The darkest hour" (2011) echa las culpas a una invasión alienígena de la falta de energía eléctrica.

La serie "Revolution" (2012-2014) parte de un futuro devastador en el que la electricidad se ha cortado y la civilización entra en un callejón sin salida donde se da cita lo mejor y lo peor del ser humano.

Un año después del apagón de Nueva York en julio de 1977 se estrenó con gran celeridad "Blackout", centrada en las 25 dramáticas horas en las que la ciudad fue escenario de violentos saqueos y disturbios, con infinidad de historias personales de neoyorquinos empujados a sobrevivir en todo tipo de situaciones hostiles.

"La jungla 4.0" (2007) enfrenta al infatigable policía encarnado por Bruce Willis contra un grupo de hackers que convierten la amenaza cibernética en una realidad angustiosa. Lo resuelve a tiros, claro.

El gran Michael Mann se inspiró también en las amenazas cibercriminales para su "Blackhat" (2025), y aunque está lejos de sus grandes películas logró un notable realismo en la cristalización técnica de lo que sucede. La serie alemana "Blackout" (2022) pone a Europa contra las cuerdas cuando unos malvados hackers echan abajo la red eléctrica europea, tumbando todo el andamiaje cibernético.

