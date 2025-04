El esperado retorno de la Feria Andaluza a sus orígenes

«Pescaíto frito, rebujitos y cerveza, mucha cerveza». Manuel Jesús Tejero Mejías es miembro de la Hermandad Rociera de Sant Antoni . Se encuentra últimando los detalles de su barra, una de las tres que están abiertas en la Feria Andaluza de Ibiza. Lo hace al mismo tiempo que enumera algunos de los platos y bebidas típicas andaluzas que ofrecen al público. Todo ello en el marco de una fiesta que no se celebraba en Vila desde 2011.

El recinto ferial fue inaugurado anoche y estará abierto hasta mañana domingo.

Tejero, que es de Sevilla, está muy feliz con la vuelta de la feria a Ibiza, ya que es una iniciativa con una repercusión «muy positiva para la Hermandad Rociera». Esta tiene una caseta andaluza cada año por las fiestas de Sant Bartomeu de Sant Antoni y participó durante muchos años consecutivos en la Feria Andaluza antes de que se cancelara. Tejero tiene un deseo: «Ojalá a partir de ahora se pueda celebrar muchos años más y vaya creciendo poco a poco».

Al hablar sobre la Feria Andaluza es inevitable no pensar en los trajes de flamenca. Estos son «muy difíciles de conseguir en Ibiza», según relata Tejero. Explica que su compañera de la Hermandad Rociera y esposa, María Padillos Martos, va a disfrutar de la feria vestida de flamenca. Eso sí, la indumentaria la suele «conseguir en los dos o tres viajes anuales a Sevilla».

«Mucha gente nos lo pedía»

«Mucha gente nos pedía que se retomara». La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, afirma que la celebración de la Feria Andaluza, tras 14 años consecutivos sin llevarse a cabo, responde a una demanda de la ciudadanía, aunque matiza: «Como pasa con todo en la vida, habrá a quien no le haya parecido una buena idea la vuelta de esta celebración».

Un recinto reducido en la zona de aparcamiento del solar de sa Joveria es el espacio elegido para la vuelta de la Feria Andaluza. Esta decisión tiene una explicación, según indica Domínguez: «La Feria Andaluza se celebró de manera consecutiva en Ibiza desde el 1987 hasta el 2011. En las primeras ediciones no había muchas casetas y poco a poco fue creciendo. Nosotros [en referencia al Ayuntamiento] queremos empezar de cero y volver al origen de esta festividad, ya que hacía mucho tiempo que no se celebraba. Nuestra intención es que guste a la gente y se consolide otra vez en el municipio. Una vez acabe este año, ya analizaremos lo que haremos de cara a futuras próximas ediciones, pero pienso que no podemos meternos en un proyecto para crear una superferia porque no es lo que toca».

Al margen de la gastronomía y el folclore típico andaluz, hay espacio para la venta de algunos de los platos típicos de cualquiera sarao como son las hamburguesas, patatas fritas, una paella dominical para aproximadamente 200 personas o incluso alitas de pollo. Precisamente, unas alitas de pollo es lo que está cocinando Juan Dilamar Silvera Júarez, miembro de la Asociación de Vecinos de Es Pratet. Con la freidora todavía en la mano, reconoce su «desconocimiento total» sobre lo que pronostica que va a ocurrir pocas horas después en Sa Joveria, coincidiendo con la inauguración de la feria, al ser su «primera participación».

«Me gusta todo»

La vuelta de la feria es un motivo de alegría para gente como María Mercado Ríos. Nació en Córdoba, pero lleva más años viviendo en Ibiza que en su ciudad natal. Mientras espera a una amiga y miembro de la junta directiva de la Asociación Cultural Rociera de Ibiza, explica que tenía «muchas ganas» de que se volviera a hacer la Feria Andaluza, «una fiesta que tiene como objetivo la diversión tanto de gente de Andalucía como de los ibicencos». Mercado confiesa que no tiene «interés por una actividad en concreto»: «Me gusta todo lo que hay previsto», indica. Eso sí, tiene una sugerencia para las próximas ediciones: «Deberían organizar más actividades infantiles. Esto está dirigido a todos los públicos y se debería pensar más en los más pequeños».

La fiesta se inauguró en la tarde de ayer sobre las 20.30 horas con el encendido de luces y estaban previstos los espectáculos de La casa del flamenco Ibiza, y de Las Soles. El grupo ibicenco Canallas del Guateke eran los encargados de cerrar la jornada inaugural, a partir de la medianoche, con una actuación musical.

Esta tarde está previsto a las 19 horas un espectáculo a cargo de la academia de baile Sabrina Dance Centre and Art. Le sigue, a las 19.45 horas, la función de la academia de baile de Teresa Rojas. A las 22 horas empieza Que te quiten lo bailao, a las 23.30 horas Álvaro Díaz, y termina la fiesta del sábado Esta me la sé desde las 0.30 horas.

Mañana domingo, a las 11.30 horas, habrá actividades para los más pequeños. A las 13 horas Miki Dkai, Luci Mendoza y Manu Baeza darán unas pruebas del buen humor andaluz como previa al arroz popular a las 14 horas, a cargo de la Asociación de Vecinos de es Pratet. A las 17 horas actuará el grupo de baile de la Asociación de Vecinos de Es Clot. El flamenco es la temática escogida para la clausura de la feria, con una actuación de baile para dejar buen sabor de boca hasta el próximo año.