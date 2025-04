La feria de arte contemporáneo CAN Art Fair vuelve a Ibiza en junio

La feria de arte contemporáneo CAN, Contemporary Art Now ya ha programado su cuarta edición, que se desarrollará entre el 25 y el 29 de junio en el Recinto Ferial de Ibiza con una extensa nómina de galerías de arte nacionales e internacionales y que este año además adelanta su programa OFF desde el 30 de mayo por diferentes salas pitiusas.

Aunque aún no está cerrado el listado de galerías ya se sabe que repetirán algunas de ediciones anteriores, como Ruttkowski;68 (Düsseldorf, París, Nueva York), Gathering (Londres, Colonia e Ibiza), VETA by Fer Francés (Madrid), HAGD Contemporary (Aalborg) o Anna Zorina Gallery (Nueva York), y que se incorporarán varias nuevas, como Galería Pelaires (Mallorca), Future Gallery (Berlín), KANT (Copenhague), 193 Gallery (París) o Sun.Contemporary (Bali), que participarán por primera vez.

«Nos sentimos muy orgullosos de que, quienes ya han participado, quieran volver a sumarse a la aventura de CAN Art Fair. Además, creemos que las incorporaciones de este año nos ayudan a reforzar nuestro enfoque internacional y hacen patente nuestra inclinación hacia lo local», señala el fundador y director de CAN, Sergio Sancho, en un comunicado.

Por su parte, el comisario de la feria, Sasa Bogojev, destaca que aunque la pintura sigue siendo la reina, habrá «una amplia selección de artistas que no trabajan en ese formato». Entre ellos «los textiles y las instalaciones de Delphine Dénéréaz, las cerámicas de Line Munch, las esculturas posthumanoides de Dimitris Tampakis, las instalaciones y el vídeo de Shuyi Cao...».

Programa OFF

Como novedad, CAN Art Fair adelanta en esta edición su Programa OFF, que arrancará el 30 de mayo y se prolongará hasta los primeros días de julio. Gracias a la colaboración de Paya Hotels y al apoyo de los Ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni, Santa Eulària y el Consell de Formentera, este Programa OFF permite dar un mayor protagonismo al tejido artístico balear y a los creadores que trabajan en las islas. Cinco localizaciones repartidas por las Pitiusas componen el recorrido de este año: el Far de ses Coves Blanques y sa Punta des Molí de Sant Antoni, el refugio aéreo de Santa Eulària, es Polvorí de Dalt Vila y el Hotel Blanco en Formentera. En ellas podrán verse la obra de artistas afincados en las islas como Adrián Martínez, Guillermo Fornes, Alba Suau o Adriá Mayordomo, entre otros.

«Todos los años, el Programa OFF se convierte en nuestro homenaje a las Pitiusas y, en particular, a su panorama artístico, que cada vez es más rico», destaca Sergio Sancho. «Queremos que la feria salga más allá de sus muros y que todo el público de las islas participe con nosotros en esta celebración del arte», añade.

A través del programa CAN Local, la feria colabora con instituciones y galerías locales que también ofrecerán una programación especial en las mismas fechas en que se celebra el encuentro. Es el caso de Estudi Tur Costa, con una exposición de Erwin Bechtold y Franco Monti; Estudio Laterna, con una muestra colectiva de Ramon Enrich, Enrich.R e Isidre Enrich; el MACE; o La Nave Salinas, entre otras.

«CAN Art Fair es un encuentro para empaparse de arte actual, pero también para disfrutar el mar y el sol de Ibiza. Aúna lo mejor de los dos mundos», destaca Sancho.