Del canto gregoriano a Abba y Adele en el II Cicle Música i Patrimoni

El Ayuntamiento de Sant Josep presentó ayer la II edición del Cicle Música i Patrimoni, «una propuesta cultural que combina música coral y patrimonio arquitectónico en espacios emblemáticos del municipio».

El ciclo arranca hoy mismo como parte de las fiestas de Sant Jordi, con un concierto a cargo del Coro de Cámara CAMtoras de la Comunidad de Madrid. La actuación, titulada ‘Soy el mar’, se llevará a cabo a las 19.30 horas en la iglesia de Sant Jordi. Esta formación, integrada por más de veinte voces femeninas, está dirigida por Ana Fernández-Vega, con Yolanda Lázaro como técnica vocal y Carlos de la Blanca al piano.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento josepí «quiere valorar el patrimonio histórico y artístico de Sant Josep, y destacar espacios de gran interés cultural a través de la música coral».

«Después del éxito de la primera edición», este año el ciclo presenta una programación que alterna agrupaciones locales e invitadas, con conciertos cada dos semanas hasta el 21 de junio. «Esperamos que con este segundo ciclo podamos consolidar nuestros calendarios culturales y fijar abril, mayo y junio como los meses de la música y el patrimonio», señaló Maria José Ríos, concejala de Cultura, Patrimonio y Educación de Sant Josep.

Por su parte, Bartomeu Tur, coordinador de Cultura, aseguró que este año, han priorizado el carácter vocal en todo el ciclo, «puesto que todos los participantes son agrupaciones corales o cantantes, para potenciar esta parte de la música y la cultura».

El programa

Todos los espectáculos son gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo. La organización corre a cargo de la concejalía de Cultura, con el apoyo del Consell de Ibiza y, este año, de la Comunidad de Madrid.

El siguiente concierto tendrá lugar el 10 de mayo a las 21 horas en sa Font des Verger, con el espectáculo ‘Dancing Queen (The Best of Abba)’, a cargo de Petit Cor, formación ibicenca dirigida por Jordi Martí, que contará también con las coreografías de Passion Dance.

El 24 de mayo a las 20 horas, la Coral Femenina Encantades, también bajo la dirección de Jordi Martí, ofrecerá un concierto a seis voces en la iglesia de es Cubells, aprovechando la sonoridad del templo para crear una experiencia inmersiva.

El 7 de junio a las 20,45 horas el escenario será la iglesia de Sant Josep, con la actuación del Cor de Dones de Sant Francesc d’Inca, que presentará ‘D’Adele al cantgregorià’, un recorrido por la música coral centrado en la figura femenina como compositora e intérprete. Este coro, integrado por entre 25 y 30 voces y fundado en 2017, está dirigido por Cristina Llabrés y acompañado por Marta Llabata al piano.

Esta edición alterna las agrupaciones locales e invitadas hasta el 21 de junio

El ciclo cerrará el 21 de junio a las 20 horas en el Centro de Interpretación de sa Caleta, con el dúo formado por Daniel Viloria (voz y guitarra) y Rosa Cardona (violonchelo). Esta propuesta, nacida en Ibiza el año pasado, combina influencias de la canción de autor, el pop y la música clásica para crear paisajes sonoros íntimos y poéticos que exploran la conexión emocional.

El espectáculo inaugural, ‘Soy el mar’, consistirá en un recorrido musical inspirado en el mar como fuente creativa. El programa incluye una primera parte dedicada a la canción artística, con obras de Debussy, Fauré y Toldrà, y una segunda con piezas de carácter popular, con temas como ‘Las Amarillas’, de tradición mexicana, y composiciones de Grau y Estévez, procedentes de Venezuela.

Todos los espectáculos son gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo

El Coro de Cámara CAMtoras, se creó como culminación del proyecto pedagógico impulsado por la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que se inició en 2000 con la fundación del Coro de Niños. Después nacieron el Coro de Jóvenes y en 2016, el Coro de Cámara CAMtoras con el objetivo de abordar un repertorio de alta exigencia musical.

Desde su fundación, la formación ha mantenido un alto nivel artístico, que la ha llevado a actuar en escenarios como el Auditorio Nacional de Música, el Teatro Monumental de Madrid o festivales como el Klassic Fest de Segovia y el Festival Internacional de las Navas del Marqués. Ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos, el tercer premio al Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, en 2017; y el segundo, en 2022.