Joan Escandell es un referente nacional e internacional en el mundo del cómic. El dibujante ibicenco (Sa Penya, 1937) cuenta con una exitosa trayectoria profesional en este sector y es el responsable de dar vida a través de su lápiz a personajes como el Capitán Trueno, Sargento Furia o Astromán, entre otros muchos. A ello, hay que sumarle sus trabajos como creador de series propias. A sus 87 años todavía tiene proyectos en mente. El último es su cómic autobiográfico ‘Dibuixant Tebeos entre Ibiza i Barcelona’.

«Recuerdos de una Ibiza desconocida». A pesar de que gran parte de la vida de Escandell se desarrolla en Barcelona, la ilustración y descripción de «entornos naturales muy cambiados de la isla» constituye uno de los elementos «más importantes» de la obra, según afirma Escandell. Aunque son muchos los paisajes que aparecen en ‘Dibuixant Tebeos’, Escandell hace una enumeración sobre algunos de los que aparecen en sus páginas : Ses Salines, ses Feixes, Talamanca, Tagomago, es Freus o Cala Llonga.

Un cómic sobre Joan Escandell y «una Ibiza desconocida»

Víctor Escandell es el artífice del cómic, según reconoce Joan: «Fue mi hijo [Víctor] quien me propuso esta idea. Al principio no lo vi demasiado claro, pero al cabo de unos pocos días le di una vuelta y me convenció más».

La publicación de ‘Dibuixant tebeos’ no se entiende sin el trabajo de Joan Miquel Morey. Él es el guionista de la publicación y una persona muy «vinculada con el cómic y la vida de Joan Escandell», tal y como indica el propio Morey. Habla sobre como ha sido la experiencia trabajando con Joan Escandell: «Hemos estado aproximadamente un año y medio para acabar el cómic. Escandell empezó a dibujar antes de que comenzara a confeccionar el guion. He ido adaptado el texto en base a sus ilustraciones. El hilo narrativo tiene como base una conversación entre una joven periodista y Joan Escandell. Nuestro protagonista va respondiendo las preguntas que le va formulando la periodista. Aunque se intenta narrar cronológicamente la vida del autor no siempre es así, ya que se van produciendo algunos saltos temporales».

La vida durante el fascismo

La historia del cómic empieza el 17 de mayo de 1937, la fecha de nacimiento de Escandell. Este es el motivo por el que las primeras páginas de ‘Dibuixant tebeos’ se desarrollan en plena Guerra Civil. El duro relato de Escandell al hablar sobre la difícil situación que vivió junto a su familia en aquella época en sa Penya (barrio en el que vivían) marcan el punto de partida del relato autobiográfico: «En época de bombardeos republicanos y fascistas tenía miedo. Cada vez que sonaban las sirenas mis padres nos escondían a mí y a mis hermanos en una cueva que había dentro de la casa de una vecina».

La niñez de Escandell, que se contextualiza con la victoria del bando nacional en la Guerra Civil y el comienzo del régimen franquista, es cuando empieza a dibujar: «Vila estaba viviendo una época de miseria. La gente pasaba hambre y teníamos frío. Mi infancia fue así y en mi tiempo libre en sa Penya aprovechaba para dibujar todo lo que veía».

Son muchas las vivencias que aparecen ilustradas y descritas en las 96 páginas de ‘Dibuixant tebeos’. Eso sí, hay algunos capítulos de su vida que recuerda con especial cariño, según explica Escandell: «La narración de mis experiencias con mis padres y cuando conseguí trabajo en Barcelona con la Editorial Bruguera para dibujar cómics son dos de los momentos que más me gustan de este proyecto autobiográfico».

El obelisco homenaje a los Corsarios, que se localiza en la Marina, es el escenario elegido por Escandell y Morey para la presentación del cómic. Esta ubicación esconde un motivo en el trasfondo, ya que el padre de Escandell era pescador. La vinculación del dibujante con el mar es evidente. «El corsario de los cómics», exclama Morey con gran alegría refiriéndose a Escandell, quien le responde con una amigable sonrisa.

Presentación en Can Ventosa

A través de Dolmen Editorial, llegará a librerías y papelerías de Balears, Valencia y Cataluña en lengua catalana en su modalidad ibicenca; y además en lengua castellana, vendiéndose también en el resto del Estado y en América Latina. Su amplia distribución se debe a que «la internacionalización es la única fórmula para la venta exitosa de cómics», tal y como apunta Morey.

En vísperas de la celebración de El Día Internacional del Libro, esta tarde, a partir de las 18.30 horas, está prevista la presentación al público de ‘Dibuixant tebeos’ en el centro cultural de Can Ventosa. Una vez concluya, tanto el dibujante como el guionista procederán a la firma de ejemplares a todos los interesados.