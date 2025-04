Muere Francisco, el Papa que llegó del "fin del mundo" y que ha querido llevar la Iglesia al siglo XXI

La tumba conjunta de los dos papas valencianos lejos del Vaticano

Muchos son los valencianos que, cuando llegan a Roma y visitan la impresionante basílica de San Pedro, en el Vaticano, preguntan por las tumbas de los dos papas de esta tierra que reinaron en Roma. Se trata de Calixto III y de Alejandro VI, ambos de Xàtiva, condenados de por vida a una leyenda negra a partir de su gestión al frente de la Iglesia Católica. A ambos se les atribuyen excesos de todo tipo, incluyendo el comportamiento sexual, traiciones o los crímenes ordenados para mantenerse en el poder. Si bien, y es justo escuchar otras voces, no son pocos los historiadores que aseguran que su actitud no fue tan diferente a la de otros pontífices porque, al fin y al cabo, Roma era centro y símbolo de poder y lo importante era no perder su influencia en el mundo. La historia completa, aquí.