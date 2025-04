Ana María Aldón habla sobre Ortega Cano: "Mucha ansiedad"

Ana María Aldón ha querido romper su silencio sobre varios temas que han sido objeto de atención en los últimos días. La diseñadora, quien ha estado en el foco de la actualidad por su relación con José Ortega Cano y las recientes entrevistas de su familia, ha hablado sobre cómo revivir ciertos recuerdos la afectó emocionalmente. Además, ha hablado sobre su vínculo con el torero y su felicidad personal al lado de su pareja, Eladio.

"Sí, bueno, la emoción de lo que has vivido siempre te va a quedar. Pero yo estaba mal por otra cosa. Me pasó con una compañera que al final, pues bueno, son cosas que pasan y cuando se reviven y tú lo vives desde tu punto de vista y desde la realidad, que eres tú quien lo ha vivido, no te pueden cuestionar lo que ha sido la verdad, ¿no? Y me enfadé un poquito. La verdad es que me causó mucha ansiedad, pero ya está", explicó la diseñadora, revelando cómo manejó esos momentos de tensión.

Respecto a su relación con José Ortega Cano, Ana María dejó claro que no hay ningún tipo de conflicto. "Bien. Es que no tengo mala relación con él. Cuando hay que hablar, se habla y cuando... Y ya está. Y se tiene cariño, evidentemente", aseguró.

Durante la Semana Santa, Ana María viajó a Sanlúcar de Barrameda para estar con su familia y luego regresó con su pareja, Eladio. "Muy bien. Ya he bajado y ya he subido. Ya tocaba trabajar y ya estamos de vuelta", comentó, dando a entender que la normalidad vuelve a su vida.

Eladio, su pareja, fue a recogerla a la salida del trabajo y no dudaron en compartir un beso en los labios. En cuanto a sus planes de boda, a diseñadora fue clara, asegurando que siguen adelante y que están muy felices. "A su lado es maravillosa la vida. La verdad es que se me ayuda con todo. Me siento muy arropada, muy apoyada y me siento muy feliz de tenerle", concluyó.