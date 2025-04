Sale a la luz el acuerdo al que han llegado el cantante Julio Iglesias y su esposa Miranda Rynsburger

Hace más de 30 años, Julio Iglesias y Miranda Rynsburger coincidían en un aeropuerto de Yakarta. Las chispas entre ambos saltaron al momento e iniciaron una relación. 15 años después se casaban y tuvieron cinco hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo. Pero, sobre todo ella, mantiene una vida alejada de los focos y en un discreto segundo plano, al igual que sus hijos.

Pero recientemente el matrimonio ha vuelto a ser noticia por las noticias sobre la salud del cantante español. Si hace algunos días, era el periodista y amigo Carlos Herrera quien se encargaba de asegurar que el cantante tenía un osteoblastoma en la columna, poco después fue la portada de la revista Semana quien explicaba el momento actual que atraviesa el cantante y que apunta al retiro definitivo de los escenarios, aunque no de la vida pública.

Estas palabras desataron una gran preocupación en torno a la salud de Julio, quien no ha asistido a ningún evento público desde 2022. Este revuelo obligó a Herrera a salir al paso de las especulaciones y aclarar cómo se encuentra su íntimo amigo.

En el programa D Corazón, el periodista rompió su silencio y aseguró rotundamente que el cantante "está muy bien de salud", aclarando que, aunque sí le fue diagnosticado un osteoblastoma hace años, actualmente no lo padece. "Es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico. Ahora no tiene ninguno", afirmó, consciente del impacto de sus palabras.

Europa Press

Después de las declaraciones que dio Carlos Herrera sobre el problema de salud de Julio Iglesias se generó una oleada de reacciones internacionales. Esa es la razón por la que el artista se ha saltado sus normas para emitir un comunicado y recalcar que la enfermedad a la que hacía referencia su amigo forma parte del pasado.

"Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge (Inglaterra)", empieza diciendo. "Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente".

El acuerdo con su esposa Miranda

A raíz de todo este revuelo se ha vuelto a poner bajo la lupa la relación entre Julio Iglesias y su mujer. Al parecer se trata de una pareja que sigue consolidada, pero han decidido vivir separados.

Ella reside en Miami, en la casa de Indian Creek, con los cinco hijos de la pareja. El cantante, en cambio, se ha afincado en su residencia de Punta Cana, en la República Dominicana, por razones de salud y trabajo. Julio alterna temporadas en ambas casas y su matrimonio rebosa una solidez que en otros casos levantaría comprensibles suspicacias.

Miranda y sus hijos viajan a Marbella de forma periódica, pero eso no quiere decir que esté distanciada de Julio Iglesias, simplemente demuestra que son muy generosos el uno con el otro. Las Cuatro Lunas, la vivienda que el matrimonio posee en Málaga, recibe todos los años a Cristina y Victoria, las hijas gemelas del emblemático artista.

A pesar de su fama de conquistador, Julio Iglesias lleva 15 años casado con Miranda Rijnsburger y entre ellos hay una relación muy especial. No aparecen en eventos ni hacen vida pública, pero están unidos y tienen muchas cosas en común.