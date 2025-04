Eva Bach, pedagoga y educadora: «Ningún vídeo de TikTok curará tu angustia existencial»

¿Defiende la educación emocional, pero no de cualquier manera?

Exacto. Ante la caída de los resultados académicos se han buscado culpables y la educación emocional ha sido señalada. Dicen que parece que solo nos importan las emociones, pero si alguna práctica emocional va en contra del conocimiento, del aprendizaje de valores como la superación, la motivación o la perseverancia, entonces no es ni educativa ni emocionalmente sana. Hay que identificar las prácticas perjudiciales, que son puro humo o una distorsión.

¿Es una industria?

Sí, vende la emoción como un bien de consumo, con promesa de felicidad incluida. A menudo eso implica una evasión del sufrimiento y de la conexión real con los demás y con uno. Se aleja de lo esencialmente humano, que incluye la vulnerabilidad, la empatía y la sensibilidad, pero como eso duele hay toda una industria dedicada a anestesiar el malestar a través del consumo, el entretenimiento, el frenesí constante. Algunos usan estas herramientas para manipular generando determinados estados de ánimo y empujarnos hacia ciertos comportamientos o ideologías.

¿Cuáles son los disparates emocionales más graves?

Desde la pandemia las emociones han cobrado protagonismo, pero también ha habido malentendidos y manipulaciones interesadas. Se cree que la educación emocional es una moda pasajera, una pseudociencia sin base, pero hay miles de estudios científicos que demuestran su impacto directo en la salud mental, el aprendizaje y el bienestar. No es un lujo ni una excentricidad, es una necesidad educativa de primer orden. Otro error común es reducirla a dinámicas puntuales o actividades aisladas, cuando implica una revisión profunda de hábitos, estilos de comunicación y maneras de relacionarse. No tiene sentido intentar fomentar emociones saludables en contextos dañinos, es como ponerse colonia sin haberse duchado. Las actitudes cotidianas pesan más que cualquier actividad puntual. Por último, es un disparate que un educador crea que la educación emocional «no va con él», que es opcional o ajena a su rol docente. Todo educador, quiera o no, transmite emociones: en cómo habla, en cómo mira el futuro, en cómo trata a su alumnado. Por eso, cuidar la propia salud emocional es una responsabilidad profesional. La educación emocional no es algo que se añade a la educación, es la forma en que toda educación se encarna.

¿Es fácil que eso se les olvide a unos docentes cada vez más agotados y quemados?

Cuidar de la salud emocional es una responsabilidad individual ineludible, especialmente para quienes educan, pero no podemos hablar solo de ese trabajo personal cuando el entorno es una agresión continua para los docentes: los poderes públicos deben implicarse en cuidarlos cuando actualmente hacen lo contrario, sometiéndoles a una presión constante que daña su bienestar emocional.

¿Buscamos nuestros síntomas físicos en Google y recetas para el malestar emocional en Tik Tok ?

Una de las razones por las que los jóvenes buscan respuestas en las redes tiene que ver con la deshumanización y los vacíos emocionales que sienten por la falta de personas significativas en su vida real. Las redes les sirven para evitar aquello que les angustia pero no tienen con quién hablarlo ni recibir acompañamiento emocional. Un reel de Instagram o un vídeo de TikTok puede ofrecer un alivio puntual, pero no curará la angustia existencial, la depresión o la soledad. Los efectos calmantes son efímeros, pero como son agradables y el cerebro por naturaleza tiende a lo fácil y cómodo, el ciclo sigue.

‘Autocuidado’, ‘poner límites’, ‘relación tóxica’... ¿Se abusa a veces de estas etiquetas para justificar determinadas actitudes?

Por un lado, las etiquetas juzgan y clasifican, a veces reducen a las personas a esa etiqueta. Y también pasa lo que dices: ofrecen la justificación perfecta para justificar que no tengo que crecer, ni evolucionar ni tener cuidado con lo que hago conmigo misma o con los demás, porque claro, «pobre de mí, soy esto». Esto está ocurriendo con todas las etiquetas, por ejemplo con las ‘personas altamente sensibles’, que mucha gente se apropia muy a la ligera.

Le pregunto el título de su ponencia en Palma, ¿cómo educar con sentido y sensibilidad en la era de la IA y las pantallas?

No hay que alarmarse tanto si las pantallas se usan con límites y responsabilidad. Es importante establecer límites claros desde el primer momento, el problema es que a la que te pasas un poco surgen problemas en las interacciones humanas, el lenguaje, la atención, la neuroplasticidad del cerebro. Afectan el desarrollo de la imaginación, al juego simbólico, la capacidad de contar historias, a nuestra atención y nuestras emociones, reduce la sensibilidad a lo que percibimos con los otros sentidos (la vista, el tacto, el olfato) y también hay problemas físicos, de sueño... Los dispositivos son útiles, pero también nos roban cosas de la vida offline, como la belleza de las experiencias reales. Cada vez más parece que vivimos nuestra vida solo a través de lo digital y necesitamos momentos de silencio y desconexión.

¿Hay profesores robots dando clases a alumnos robots?

Todo lo que se pueda hacer sin el aparato, debe hacerse sin el aparato. Como dice Josep Maria Esquirol, no debemos ‘tecnologizar’ lo que no es necesario. Usemos la tecnología, pero siempre con un propósito claro. El fundamento deben ser unos valores, no solo transmitir conocimiento sino también hacer sentir y fomentar el desarrollo de los fines más profundos de la educación: la construcción de la persona, el enriquecimiento personal y poner esos talentos y capacidades al servicio de la comunidad.

¿Ha visto Adolescence, la serie de Netflix que describe el odio que los jóvenes absorben (y vierten) en redes sociales y que tanto ha asustado a muchos padres?

La tengo pendiente, pero he leído mucho sobre ella. Diría que no deberíamos preocuparnos demasiado si tenemos una atención y comunicación diaria continua y cercana con nuestros hijos. Y esto no significa preguntar todos los días a nuestro hijo cómo se siente. Significa compartir en la comunicación cómo nos sentimos, observar si hay cambios, estar presentes y generar esa confianza para que cualquier preocupación o necesidad, a nosotros o a cualquier otro adulto de referencia. Los educadores tenemos que ser faros que les iluminen y a la vez puertos en los que puedan refugiarse en caso de tormenta.

Suscríbete para seguir leyendo