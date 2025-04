Una aerolínea pagará 6.000 euros a un matrimonio de Zaragoza que llegó tarde a su boda

La cuenta atrás de una boda está llena de ilusión, de preparativos de última hora y también de nervios, aunque nunca a la altura de los que sufrió un matrimonio zaragozano el pasado mes de mayo cuando pretendía regresar a España desde Cancún (México). El vuelo de vuelta previsto para el 20 de mayo se acabó retrasando hasta el día 24 tras otro vuelo de vuelta organizado el día 22 que se canceló al no quedar solucionada la misma avería. Tanto es así que estos viajeros llegaron mucho más tarde de lo previsto a su destino de la costa levantina tras una "larga espera" y "tensión" de hasta cuatro días. Y, por eso, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zaragoza ha condenado a la aerolínea World2Fly a indemnizar con 5.900 euros a los perjudicados.

Se da la coincidencia de que, entre uno y otro vuelo, hubo afectados a quienes sí se les facilitó otro de vuelta hasta el punto de que aterrizaron en Madrid el día 22 a las 18.00 horas. Pero a estos zaragozanos no se les incluyó en este vuelo a pesar de que su situación sí lo requería y, por tanto, llegaron tarde a la fiesta a la que habían convocado a sus 40 invitados. "No tuvieron tiempo físico para poder arreglarse con condiciones para la ocasión, que no olvidemos era su boda, debiendo dirigirse a Alcocéber donde se celebraba el enlace en unas condiciones de agotamiento extremas, teniendo en cuenta el riesgo como añadido tras un vuelo de diez horas de duración después de días de incertidumbre encerrados en un hotel", recogía la demanda interpuesta por la abogada de los perjudicados, la letrada Ana Cortés.

El primero de los vuelos se suspendió el 20 de mayo después de que los viajeros pasaran tres horas en el interior del avión hasta que el comandante anunció la cancelación. Pero su traslado al hotel no fue inmediato, ya que pasaron "dos horas dando vueltas en el aeropuerto". En el hotel buscaron soluciones hasta que la misma aerolínea les facilitó un vuelo el día 22 que, nuevamente, se canceló con los pasajeros ya en el aeropuerto. Al final tuvieron que pagar dos billetes con AirEuropa para regresar a España el día 24.

"Horas al teléfono"

"Los pasajeros han soportado horas en el interior del avión, horas dando vueltas en el aeropuerto, horas de traslados entre aeropuerto y hoteles, horas al teléfono intentando buscar una solución para llegar a tiempo para su boda, recibiendo como única respuesta que debían esperar, así día tras día mientras veían como otros pasajeros, que al parecer tenía más servicios contratados, eran trasladados a España antes que ellos, probablemente, sin tener la misma urgencia", recogía la demanda interpuesta contra la aerolínea.

"La tensión, el malestar, la incertidumbre, las largas esperas, las respuestas evasivas e incluso el riesgo que conlleva un desplazamiento tan largo sin apenas descanso sin duda excede de la mera molestia", zanjaba.

Suscríbete para seguir leyendo