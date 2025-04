Esto es lo que ahora está haciendo Ryanair con el equipaje de mano: cobrar más utilizando una pegatina

¿Ryanair ha adoptado una política más estricta en lo que respecta al equipaje de mano en las últimas semanas? "Para nada", ha asegurado la aerolínea a The Irish Times. "Todo sigue igual. Esto es ridículo". “Bueno, si es lo mismo que siempre fue, entonces ¿Por qué me han cobrado cargos en las últimas semanas por viajar con la misma maleta que he estado usando durante años y por la que nunca antes tuve que pagar?” contradice un lector del citado periódico irlandés.

Catherine, una viajera habitual de Ryanair, envió un correo la semana pasada al rotativo para preguntar si estaban “al tanto de los cambios recientes en la política de equipaje de Ryanair”.

"Creo que [los cambios] podrían haberse iniciado hace una semana, ya que viajé hace siete días y no parecían estar en vigor", dijo en el correo. “Han añadido una pegatina al lateral de los calibradores, lo que los hace más pequeños, ya que las bolsas deben estar dentro de las pegatinas en lugar del calibrador de hierro”, dijo Catherine. “Así que, aunque mi bolso se ajusta a los medidores, no se ajusta al 'nuevo' medidor debido a esta pegatina adicional”.

"Si cabe, vuela"

El medidor de equipaje de Ryanair dice claramente: "Si cabe, vuela". "Bueno, obviamente no, ya que mi maleta cabía perfectamente, pero me pidieron 75 € adicionales para poder volar", explica la usuaria.

Asegura que si ha habido algún cambio, "sin duda es algo que los viajeros de Ryanair deberían saber. En ningún lugar de su sitio web se comunicó esta nueva política de equipaje. De lo contrario, habría usado otra maleta".

Pero este no fue el único relato que llegó a la redacción de The Irish Times explicando este cambio repentino en la política del equipaje de mano de Ryanair.

El siguiente fue Louise, que voló de Dublín a Birmingham con Ryanair un miércoles y regresó a Knock unos días después.

"En el vuelo de ida, facturaron y aceptaron mi equipaje de mano. En el vuelo de vuelta, me cobraron la friolera de 75 libras por la misma maleta, a pesar de que volvía a caber en el medidor. Aparentemente no estaba detrás de una nueva pegatina”, explica.

Instó a la gente a tener cuidado si llevan años usando la misma maleta. "Podrían acabar en la misma situación que yo", dijo, y advirtió a quienes viajen con niños o en grupo, ya que podrían acabar pagando una tarifa más alta.

En retrospectiva, dijo, si hubiera puesto la maleta boca abajo, podría haber cabido, ya que el problema eran las ruedas. "O, si hubiera atado mi bufanda alrededor de la maleta, la habría hecho menos ancha. Mi maleta ni siquiera estaba llena".

También coincide en todo ello, Chris. La pararon recientemente en el embarque porque la maleta que había usado durante siete años viajando con Ryanair resultó ser demasiado grande y "superó las nuevas dimensiones".

The Irish Times, ante tal avalancha de correos, se puso en contacto con Ryanair para preguntarle si, efectivamente, había variado el tamaño del equipaje de mano que se puede subir al avión.

Esta es la respuesta completa que recibieron.

“Como de costumbre, estás mal informado.

1. Las dimensiones acordadas de nuestras bolsas no han cambiado en muchos años.

2. Nuestros nuevos Boeing tienen exactamente el mismo espacio para equipaje que nuestra flota actual.

3. Se han colocado nuevas pegatinas en la parte frontal y los laterales de nuestros calibradores para indicar las dimensiones exactas permitidas de nuestros dos tamaños de bolsa (40 x 20 x 25 cm) y (55 x 40 x 20 cm). Estas pegatinas indican que nuestras dimensiones permitidas son menores que las de nuestros calibradores. Por lo tanto, nuestros calibradores son mayores que los tamaños de bolsa permitidos/acordados. Solo se cobrarán las bolsas que no quepan en nuestros calibradores (y que, por lo tanto, superen considerablemente los tamaños acordados).

Nuestra política de equipaje es sencilla: si cabe en nuestro medidor (que es más grande que las dimensiones acordadas), se sube gratis. Si no cabe en nuestros medidores, se cobrará. Esta política no ha cambiado en muchos años, así que lo que le han dicho es falso".