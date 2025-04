El maratón que quiere «dar una segunda vida a la ropa» en Ibiza

«Nada se tira, ya que todo se puede transformar». Son las palabras de la modista Monika Maxim antes del comienzo de la cuarta edición de la ‘Marató de Reciclatge Creatiu de Roba d’Ibiza’. Maxim reivindica «darle una segunda vida a la ropa». Además, aprovecha su figura como jurado del proyecto medioambiental para alzar la voz. Mientras tanto, los integrantes de los 20 grupos participantes escuchan con gran atención.

El maratón es una actividad promovida por la Fundació Deixalles y la Escola d’Art. Tiene como objetivo «transmitir un mensaje a la ciudadanía sobre el impacto negativo que tiene el consumo excesivo de ropa, especialmente de aquellas prendas que pertenecen a la moda rápida», según indica la coordinadora de la Fundació Deixalles en Ibiza, Raquel Martínez, que añade: «Queremos que cale entre la gente de la isla el mensaje de que es posible reutilizar y alargar la vida útil de las prendas de vestir con nuevos diseños».

Vista aérea con el montón de piezas de ropa. |

Los concursantes tienen la oportunidad de escoger, sin límites, las prendas que consideren oportunas para trazar los nuevos diseños. En total, la Fundació Deixalles ha donado mil kilos de ropa.

Instantes previos de que los participantes vuelvan a la entrada de la Escola d’Art, donde se ubica el montón de prendas de ropa, el técnico de medioambiente de la Fundació Deixalles en la isla, Joan Carles Palerm, explica que el jurado va a tener en cuenta en la elección de los ganadores criterios como «la creatividad, estética final, calidad de los acabados, portabilidad del diseño final o la cantidad de residuos generados».

Palerm afirma que los residuos ocasionados por la industria textil representan «el 10% del total del cambio climático». Además, indica que es «algo muy serio, al tratarse de un problema que va creciendo y creciendo».

Los participantes, que esperan con ansia el inicio del concurso, observan con curiosidad la gigante montaña de ropa. Son poco más de las nueve de la mañana y empieza una nueva edición que tiene prevista una duración de casi once horas.

Categorías participantes

Esta edición no cuenta «con ninguna novedad importante en comparación con la del 2024», tal y como afirma Palerm, que añade: «Es el año que hay más grupos participantes. Hay ocho equipos compuesto por profesionales del sector de la moda y doce por aficionados a este mundillo. De hecho, hay cuatro o cinco equipos que se querían apuntar y no han podido, ya que no hay en la Escola d’Art la suficiente maquinaria ni espacio para acoger a tanta gente».

Hay dos equipos vencedores en cada categoría, elegidos por un jurado de expertos. En la modalidad de expertos, el primer ganador recibirá una recompensa de 400 euros y de 300 para el subcampeón. En la de principiantes, el primero recibirá 200 euros y el segundo, 100.

Desde mañana y hasta el próximo 9 de mayo está prevista, con un horario de 9 a 19 horas, la exposición en la sede en Ibiza Fundació Deixalles de los diseños elaborados por los concursantes de este concurso. Tras ello, el 10 de mayo (18 horas) se llevará a cabo en el Centro Cultural de Jesús la entrega de premios.